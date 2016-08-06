Проект французского коттеджа

Элегантный особняк, спроектированный к любовью ко французской буржуазности, будто для реализации в одном из потрясающих пригородов Парижа, в этой статье покажет нам и возможности удобной планировки на площади в 505 кв. метров.

Студия Stars спроектировала его для семьи, которая ценит аристократичную обстановку, классические приемы, хочет вдохнуть в свою жизнь капельку восторга за счет искусства и интерьерной эстетики.