Проект французского коттеджа

Элегантный особняк, спроектированный к любовью ко французской буржуазности, будто для реализации в одном из потрясающих пригородов Парижа, в этой статье покажет нам и возможности удобной планировки на площади в 505 кв. метров.
Студия Stars спроектировала его для семьи, которая ценит аристократичную обстановку, классические приемы, хочет вдохнуть в свою жизнь капельку восторга за счет искусства и интерьерной эстетики.
В этом проекте мы найдем окна в пол, остекленные эркеры, расстекловку, руст в отделке экстерьера, двусветную столовую и потрясающий бельведер для отдыха на третьем этаже. Нежные цвета отделки (бежевый и латте) красиво дополнены белыми элементами, в том числе балясинами на террасах и колоннами. Такой дом идеален не только для традиционного пригорода в средней полосе, но и для реализации в городе, на узком участке или в формате поместья на природе.
Очень важной составляющей этого проекта являются формат остекления и декор в экстерьере и ландшафтном дизайне. Здесь создан небольшой сад во французском геометричном стиле со стрижеными кустарниками, дорожками между клумб и балясинами для обрамления террас. Колонны поддерживают кровлю для эркера столовой и крыльца, создавая тень и защиту от непогоды, а красивое оформление камнем мы найдем и над узкими окнами в экстерьере.
Особенного внимания заслуживают остекленные эркеры. Они имеют четыре грани и не слишком выступают из фасада. Расстекловка в них организована на французский манер – лишь верхняя часть имеет прямоугольную расстекловку, а нижняя – продольную вертикальную. Остекление эркеров реализовано от пола до потолка, и они оба относятся к зоне парадной столовой. Правда, верхний еще и освещает лестничный холл на втором этаже.
Паркинг под навесом расположен справа – возле второго входа в дом, который ведет на кухню. Левый парадный ведет сразу в столовую и гостиную, о чем можно узнать на планировке ниже. С этого ракурса отлично виден бельведер на третьем этаже – комната отдыха с возможными функциями библиотеки, игровой, бильярдной, домашнего кинотеатра, который к тому же имеет опоясывающую его террасу на крыше площадью 100 кв. метров.
С этого ракурса этот прекрасный проект французского коттеджа слегка напоминает и американские вариации в данном стиле. Можно сказать, что такой дом отлично впишется в атмосферу современного пригорода практически везде – в США, Европе, Скандинавии или Азии.
На первом этаже мы найдем шикарную столовую с гостиной, размещенные в общей проходной зале с колоннами и лестничным холлом. Парадный вход ведет сюда через прихожую, а второй (возле стоянки) – через тамбур. На первом этаже – гостевая спальня с ванной комнатой, гостевая туалетная комната, кухня и бойлерная.
На втором этаже расположены 5 спален от 13 до 17,5 кв. метров. Три из них имеют по два окна и две – по одному. Все окна реализованы в пол, с расстекловкой. На этаже здесь одна ванная комната, просторный холл и зона второго света.
На третьем этаже мы находим зону бельведера («прекрасный вид», итал.). В классическом оригинале – это легкая постройка типа ротонды, позволяющая обозревать волшебные окрестности, собственный сад, горы, поместье. Бельведером может быть и башня, и такая комната с террасой.
Дом спроектирован под строительство из теплой керамики. Его реализация в базовой комплектации займет около 9,5 млн рублей из вашего бюджета. Проект впечатляет своим выдержанным стилем, нежной цветовой гаммой и особенным, исключительно французским характером.
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