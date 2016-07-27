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14 идей, как преобразить ванную комнату

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. Ванная комнатаАптечка
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Если ваша ванная комната имеет уставший вид, то никакая уборка ее не преобразит до нужного состояния. Не переживайте, капитальный ремонт необязателен. Просто воспользуйтесь представленными советами дизайнеров.

1. Утренняя бодрость

Flat Conversion in Islington, GK Architects Ltd GK Architects Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
GK Architects Ltd

Flat Conversion in Islington

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Ваша занавеска для душа не должна быть скучной, и если вы не можете найти именно то, что вы хотите в магазинах, тогда просто трафарет может дать вам отличный дизайн. Почему бы не добавить любимую поговорку или аффирмацию?

2. Художественный дизайн

Daisy Chain Target Tiles Ванная комнатаДекор
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

Если у вас есть какие -то тусклые плитки в вашей ванной комнате, то вы можете использовать что – то очень простое – добавить изображение, принт на стену любым способом. Это возможно даже сделать в арендованном доме.

3. Скрытый декор

NUOVO LIBRO DELLE IDEE, Edmo S.r.l. Edmo S.r.l. Ванная комнатаАптечка
Edmo S.r.l.

Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.
Edmo S.r.l.

Почему бы не подумать о добавлении какой-либо милой обертки или обоев к внутренней части вашей аптечки? Это увидите только вы и максимум любопытные гости, но это будет вызвать улыбку на вашем лице каждое утро!

4. Преобразите скучный пол

Wetrooms Alaris London Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Alaris London Ltd

Wetrooms

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

Коврики для ванной являются удобным дополнением, но они не всегда хорошо выглядят. Вы можете вырезать их оригинальной формы, чтобы добавить некоторые личные предпочтения. Как насчет формы пальмы?

5. Самодельные элементы

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify Ванная комнатаАксессуары
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

Если вы хотите иметь удивительный полотенцесушитель, то стоит посетить ваш местный DIY магазин, чтобы забрать некоторые металлические детали. Они хорошо сочетаются друг с другом и могут сделать действительно уникальный дизайн в считанные секунды.

6. Оригинальность вместо стандарта

homify Ванная комнатаЗеркала
homify

homify
homify
homify

Если у вас есть стандартное зеркало, почему бы не изменить его немного? Вы можете добавить освещение или даже самодельную раму, которую затем можно разрисовать. Ни у кого не будет точно такого же зеркала!

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7. Обновите мебель краской

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors Ванная комнатаХранение
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Большие предметы хранения ванной комнаты могут получить новую жизнь с краской, а если вы думаете о смене цветовой схемы, то это отличный способ преображения комнаты.

8. Можно покрасить и не только мебель

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews Ванная комнатаВанны и душевые
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

В то время как у вас есть под рукой кисть, возьмите нужную краску и освежите, к примеру, батарею. Это будет выглядеть так, как будто вы купили совершенно новый предмет!

9. Самодельное место хранения

Whale Shelves, Hunter Gatherer Hunter Gatherer Ванная комнатаПолки для хранения
Hunter Gatherer

Whale Shelves

Hunter Gatherer
Hunter Gatherer
Hunter Gatherer

Если вы любите что-то делать своими руками, то подумайте о том, как мило будет выглядеть полка ванной комнаты? Вы можете закончить ее с применением декупажа, что действительно придаст оригинальности помещению.

10. Экспериментируйте

homify Ванная комнатаУнитазы
homify

homify
homify
homify

Если вы находитесь в настроении сделать что-то необычное, то попробуйте что-то вроде мозаики для отделки плиткой туалета или писсуара. Это может показаться странным, но это выглядит очень хорошо.

11. Использование различных остатков и деталей

unique loo roll holder [ recycled brush64 Ванная комнатаУнитазы
brush64

unique loo roll holder [ recycled

brush64
brush64
brush64

Вместо того, чтобы выбросить странные гайки и болты, сохраните их в случае, если вы можете перепрофилировать их. Мы считаем, что этот самодельный держатель рулона даст вам много вдохновения.

12. Емкость для мыла

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Сделайте оригинальный дозатор мыла и держатель зубной щетки, можете применить представленную идею. Ваши гости будут удивлены, а вы горды своим творением.

13. Природные материалы

Antique Reclaimed Pine T&G Floorboards UKAA | UK Architectural Antiques Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
UKAA | UK Architectural Antiques

Antique Reclaimed Pine T&G Floorboards

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Если у вас есть реальный деревянный настил, который томится под линолеумом или плиткой, то почему бы не раскопать его и освежить? Понадобится шлифовка, пара слоев водонепроницаемого лака и вид у покрытия будет новый.

14. Сшейте косметички

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Никто не хочет иметь косметику и личные вещи, которые загромождают ванную комнату. Найдите в интернете простой урок, как сшить такую косметичку. Такая вещь избавит вас от хлама в течение нескольких минут!

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