14 идей, как преобразить ванную комнату

Если ваша ванная комната имеет уставший вид, то никакая уборка ее не преобразит до нужного состояния. Не переживайте, капитальный ремонт необязателен. Просто воспользуйтесь представленными советами дизайнеров.
Ваша занавеска для душа не должна быть скучной, и если вы не можете найти именно то, что вы хотите в магазинах, тогда просто трафарет может дать вам отличный дизайн. Почему бы не добавить любимую поговорку или аффирмацию?
Если у вас есть какие -то тусклые плитки в вашей ванной комнате, то вы можете использовать что – то очень простое – добавить изображение, принт на стену любым способом. Это возможно даже сделать в арендованном доме.
Почему бы не подумать о добавлении какой-либо милой обертки или обоев к внутренней части вашей аптечки? Это увидите только вы и максимум любопытные гости, но это будет вызвать улыбку на вашем лице каждое утро!
Коврики для ванной являются удобным дополнением, но они не всегда хорошо выглядят. Вы можете вырезать их оригинальной формы, чтобы добавить некоторые личные предпочтения. Как насчет формы пальмы?
Если вы хотите иметь удивительный полотенцесушитель, то стоит посетить ваш местный DIY магазин, чтобы забрать некоторые металлические детали. Они хорошо сочетаются друг с другом и могут сделать действительно уникальный дизайн в считанные секунды.
Если у вас есть стандартное зеркало, почему бы не изменить его немного? Вы можете добавить освещение или даже самодельную раму, которую затем можно разрисовать. Ни у кого не будет точно такого же зеркала!
Большие предметы хранения ванной комнаты могут получить новую жизнь с краской, а если вы думаете о смене цветовой схемы, то это отличный способ преображения комнаты.
В то время как у вас есть под рукой кисть, возьмите нужную краску и освежите, к примеру, батарею. Это будет выглядеть так, как будто вы купили совершенно новый предмет!
Если вы любите что-то делать своими руками, то подумайте о том, как мило будет выглядеть полка ванной комнаты? Вы можете закончить ее с применением декупажа, что действительно придаст оригинальности помещению.
Если вы находитесь в настроении сделать что-то необычное, то попробуйте что-то вроде мозаики для отделки плиткой туалета или писсуара. Это может показаться странным, но это выглядит очень хорошо.
Вместо того, чтобы выбросить странные гайки и болты, сохраните их в случае, если вы можете перепрофилировать их. Мы считаем, что этот самодельный держатель рулона даст вам много вдохновения.
Сделайте оригинальный дозатор мыла и держатель зубной щетки, можете применить представленную идею. Ваши гости будут удивлены, а вы горды своим творением.
Если у вас есть реальный деревянный настил, который томится под линолеумом или плиткой, то почему бы не раскопать его и освежить? Понадобится шлифовка, пара слоев водонепроницаемого лака и вид у покрытия будет новый.
Никто не хочет иметь косметику и личные вещи, которые загромождают ванную комнату. Найдите в интернете простой урок, как сшить такую косметичку. Такая вещь избавит вас от хлама в течение нескольких минут!