Как правильно выбрать шторы

Шторы и гардины призваны украшать наши квартиры и защищать нас от посторонних взглядов любопытных соседей. Впервые занавеси появились еще в глубокой древности, их основной задачей было оградить жителей жарких стран от палящих лучей солнца. Позднее шторы стали неотъемлемым элементом декора в интерьере помещения, их начали украшать искусной вышивкой разнообразных мотивов. Богато декорированные портьеры свидетельствовали о высоком статусе хозяина дома.
По прошествии многих веков оконные занавеси сохранили за собой статус незаменимого элемента интерьера. Среди широкого выбора моделей представленных на рынке, порой непросто найти те самые шторы и гардины, которые подходят функциональному назначению и цветовому решению комнаты, в которую они подбираются. В этой Книге идей мы решили поделиться с вами примерами удачно подобранных штор.
Тонкие классические шторы светло-коричневого цвета прекрасно подойдут для осеннего интерьера. Их плотная ткань не только надежно защитит вас от назойливых соседей, но и от возможных сквозняков. Интерьер данной квартиры выполнен в монохромной цветовой гамме. Цвет штор максимально приближен к цвету стен, обивки дивана и основных предметов мебели, выполненных из дерева.
Те, кто только начинают свой путь в оформлении интерьера, ошибочно полагают, что шторы и гардины – это одно и тоже. Берем на себе смелость развенчать этот миф и авторитетно заявляем, что основное отличие гардины от шторы в том, что она выполнена из тонкой, прозрачной ткани (тюля, органзы, полиэтера или вуали). Занавеси в самом центре изображения являются гардинами, а те, что висят по бокам, – шторами.
Различные по величине и цвету узоры на шторах не вызывают ощущения дисгармонии, скорее наоборот, они вносят немного оживленности в нейтральную цветовую гамму, в которой оформлен интерьер данной комнаты.
Если вы решили во чтобы то ни стало привлечь внимание к окну, осветите комнату пестрыми яркими шторами в полоску, клетку или цветок. Чтобы соединить броские шторы с интерьером, подберите скатерть, салфетки, диванные подушки или плед со сходным орнаментом на ткани. Это цветовое решение также подойдет поклонникам холодных цветов, просто замените желто-красные узоры на серо-голубые или серо-зеленые.
Еще один пример занавесок, украшенных пышными цветами, щедро разбросанными по светлому фону штор. Сочетание толстых и тонких линий в узоре создает приятную для глаз контрастность. Надо сказать, что это изображение опровергает еще один миф о том, что впускать в интерьер комбинацию из цветов и линий разных размеров – неудачное решение. В этой комнате прекрасно сочетаются друг с другом мелкие и крупные цветы, а также горизонтальные и вертикальные линии.
Длинные бардовые шторы сделают ваш интерьер строгим и академичным. Бардовый – непростой цвет для комбинаций, однако ему не повредит, если в квартире время от времени будут появляться декор в зеленом, белом и светло-лиловом тонах. Этот цвет рекомендуется использовать в помещениях с высокими потолками и большими окнами, так как он визуально уменьшает пространство и делает его темнее.
У многих вертикальные жалюзи ассоциируются с кабинетом врача или скучным и строгим офисным интерьером. Миссия стильной модели жалюзи, представленных на фото, – навсегда покончить с предрассудками и доказать, что вертикальные жалюзи могут выглядеть необычно и привлекательно. Цепь из маленьких шариков обязательно привлечет внимание и не позволит интерьеру выглядеть скучно. Кстати, воспользоваться подобным решением могут из владельцы лофтов, так как такие жалюзи отлично подойдут в качестве перегородок между комнатами.
Поверх обыденных горизонтальных жалюзи хозяева этой комнаты повесли вертикальные шторы, состоящие из синих и зеленых нитей. Такое решение придется по вкусу жителям стран с теплым климатом или владельцам квартир, расположенных на солнечной стороне. В теплое время года они не только пропустят максимальное количество естественного света, но и оградят вас от мух и прочих неприятных насекомых, то и дело наровящих влететь в открытое окно.
Шторы также можно использовать как говорящий объект. На них совсем несложно нанести любой символ, который выдаст о вас какую-либо информацию. Если вы разрабатываете одежду, продемонстрируйте это, как сделал хозяин квартиры-студии на представленном изображении. Возможно, вы увлекаетесь электронной музыкой, тогда смело заказывайте шторы с принтом сэмплов и интерфейсом аудио программ для создания синтетических ритмов