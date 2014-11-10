Как правильно выбрать шторы

Шторы и гардины призваны украшать наши квартиры и защищать нас от посторонних взглядов любопытных соседей. Впервые занавеси появились еще в глубокой древности, их основной задачей было оградить жителей жарких стран от палящих лучей солнца. Позднее шторы стали неотъемлемым элементом декора в интерьере помещения, их начали украшать искусной вышивкой разнообразных мотивов. Богато декорированные портьеры свидетельствовали о высоком статусе хозяина дома.

По прошествии многих веков оконные занавеси сохранили за собой статус незаменимого элемента интерьера. Среди широкого выбора моделей представленных на рынке, порой непросто найти те самые шторы и гардины, которые подходят функциональному назначению и цветовому решению комнаты, в которую они подбираются. В этой Книге идей мы решили поделиться с вами примерами удачно подобранных штор.