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Как правильно выбрать шторы

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Fotovorhang, fotokasten GmbH fotokasten GmbH Окна и двериРоллы и жалюзи
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Шторы и гардины призваны украшать наши квартиры и защищать нас от посторонних взглядов любопытных соседей. Впервые занавеси появились еще в глубокой древности,  их основной задачей было оградить жителей жарких стран от палящих лучей солнца. Позднее шторы стали неотъемлемым элементом декора в интерьере помещения, их начали украшать искусной вышивкой разнообразных мотивов. Богато декорированные портьеры свидетельствовали о высоком статусе хозяина дома. 

По прошествии многих веков оконные занавеси сохранили за собой статус незаменимого элемента интерьера. Среди широкого выбора моделей представленных на рынке, порой непросто найти те самые шторы и гардины, которые подходят функциональному назначению и цветовому решению комнаты, в которую они подбираются. В этой Книге идей мы решили поделиться с вами примерами удачно подобранных штор.

Когда наступает осень

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Домашнее хозяйство Текстиль
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Тонкие классические шторы светло-коричневого цвета прекрасно подойдут для осеннего интерьера. Их плотная ткань не только надежно защитит вас от назойливых соседей, но и от возможных сквозняков. Интерьер данной квартиры выполнен в монохромной цветовой гамме. Цвет штор максимально приближен к цвету стен, обивки дивана и основных предметов мебели, выполненных из дерева.

Нежные цвета

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Домашнее хозяйство Текстиль
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Те, кто только начинают свой путь в оформлении интерьера, ошибочно полагают, что шторы и гардины – это одно и тоже. Берем на себе смелость развенчать этот миф и авторитетно заявляем, что основное отличие гардины от шторы в том, что она выполнена из тонкой, прозрачной ткани (тюля, органзы, полиэтера или вуали). Занавеси в самом центре изображения являются гардинами, а те, что висят по бокам, – шторами. 

Различные по величине и цвету узоры на шторах не вызывают ощущения дисгармонии, скорее наоборот, они вносят немного оживленности в нейтральную цветовую гамму, в которой оформлен интерьер данной комнаты.

Вспоминаем эстетику барокко

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Домашнее хозяйство Текстиль
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Если вы решили во чтобы то ни стало привлечь внимание к окну, осветите комнату пестрыми яркими шторами в полоску, клетку или цветок. Чтобы соединить броские шторы с интерьером, подберите скатерть, салфетки, диванные подушки или плед со сходным орнаментом на ткани. Это цветовое решение также подойдет поклонникам холодных цветов, просто замените желто-красные узоры на серо-голубые или серо-зеленые.

Шторы с цветочным узором

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Домашнее хозяйство Текстиль
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Еще один пример занавесок, украшенных пышными цветами, щедро разбросанными по светлому фону штор. Сочетание толстых и тонких линий в узоре создает приятную для глаз контрастность. Надо сказать, что это изображение опровергает еще один миф о том, что впускать в интерьер комбинацию из цветов и линий разных размеров – неудачное решение. В этой комнате прекрасно сочетаются друг с другом мелкие и крупные цветы, а также горизонтальные и вертикальные линии.

Длинные шторы

Felicita, JAB JOSEF ANSTOETZ KG JAB JOSEF ANSTOETZ KG Домашнее хозяйство Текстиль
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG
JAB JOSEF ANSTOETZ KG

Длинные бардовые шторы сделают ваш интерьер строгим и академичным. Бардовый – непростой цвет для комбинаций, однако ему не повредит, если в квартире время от времени будут появляться декор в зеленом, белом и светло-лиловом тонах. Этот цвет рекомендуется использовать в помещениях с высокими потолками и большими окнами, так как он визуально уменьшает пространство и делает его темнее.

Экстравагантные вертикальные жалюзи

Lamellenvorhang aus Metall-Perlketten von Rollox, Rollox Rollox
Rollox

Rollox
Rollox
Rollox

У многих вертикальные жалюзи ассоциируются с кабинетом врача или скучным и строгим офисным интерьером. Миссия стильной модели жалюзи, представленных на фото, – навсегда покончить с предрассудками и доказать, что вертикальные жалюзи могут выглядеть необычно и привлекательно. Цепь из маленьких шариков обязательно привлечет внимание и не позволит интерьеру выглядеть скучно. Кстати, воспользоваться подобным решением могут из владельцы лофтов, так как такие жалюзи отлично подойдут в качестве перегородок между комнатами.

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Жалюзи в функцией защиты

Faden Lammellensysteme von Rollox, Rollox Rollox
Rollox

Rollox
Rollox
Rollox

Поверх обыденных горизонтальных жалюзи хозяева этой комнаты повесли вертикальные шторы, состоящие из синих и зеленых нитей. Такое решение придется по вкусу жителям стран с теплым климатом или  владельцам квартир, расположенных на солнечной стороне. В теплое время года они не только пропустят максимальное количество естественного света, но и оградят вас от мух и прочих неприятных насекомых, то и дело наровящих влететь в открытое окно.

Говорящие шторы

Fotovorhang, fotokasten GmbH fotokasten GmbH Окна и двериРоллы и жалюзи
fotokasten GmbH

fotokasten GmbH
fotokasten GmbH
fotokasten GmbH

Шторы также можно использовать как говорящий объект. На них совсем несложно нанести любой символ, который выдаст о вас какую-либо информацию.  Если вы разрабатываете одежду, продемонстрируйте это, как сделал хозяин  квартиры-студии на представленном изображении. Возможно, вы увлекаетесь электронной музыкой, тогда смело заказывайте шторы с принтом сэмплов и интерфейсом аудио программ для создания синтетических ритмов

Исторический особняк в Бретани

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