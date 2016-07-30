Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 самых распространенных ошибок в дизайне интерьера

www.homify.ru www.homify.ru
Amandelbloesem Van Gogh, IXXI IXXI Произведения искусстваКартины и принты
Loading admin actions …

Объемно-пространственное решение и отделка, освещение и цветовая оркестровка, расстановка мебели и декорирование – для создания целостного и гармоничного интерьера необходимо свести воедино множество факторов. Какие ошибки люди чаше всего допускают, формируя жилую среду?

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные ошибки, которые делают люди, начинающие ремонт в своём загородном доме или городской квартире самостоятельно или с помощью дизайнера интерьера. И дадим рекомендации о том, как их можно избежать, сделав всё «по уму».

1. Недостаток освещения

woonhuis Malden, halma-architecten halma-architecten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
halma-architecten

halma-architecten
halma-architecten
halma-architecten

Если в помещении не хватает дневного света, не ограничивайтесь привычным потолочным светильником. Обратите внимание на локальное освещение вроде бра, торшеров и настольных ламп. Расположите их в обеденной зоне, зоне сна и отдыха. Торшер поставьте у дивана в гостиной — так вы подчеркнёте каждую из зон и обеспечите комфортное освещение по всему периметру. Помимо света, визуально увеличить метраж можно ещё и за счёт цветовой палитры. Лучше выбирать светлые и спокойные цвета, которые тоже могут быть интересными: светло-серые оттенки, бежевые, молочные, белые, персиковые, мятные.

2. Чрезмерное обилие фактуры и рельефа в отделке стен

Amandelbloesem Van Gogh, IXXI IXXI Произведения искусстваКартины и принты
IXXI

IXXI
IXXI
IXXI

Так, в небольших помещениях стоит очень аккуратно использовать декоративную штукатурку. Если очень хочется именно такую отделку стен, предпочтение стоит отдать какой-либо одной стене или отдельному ее участку. Таким образом, использовать декоративную штукатурку следует лишь в качестве небольших акцентов. То же касается и обоев. Одной из главных ошибок при оформлении стен небольшого помещения могут стать обои с активным крупным рисунком: цветами, вензелями или иными замысловатыми принтами.

3. Монохромность

Appartement Luxembourg, FELD Architecture FELD Architecture Спальня в стиле модерн
FELD Architecture

FELD Architecture
FELD Architecture
FELD Architecture

Подобрать все детали интерьера в рамках одного стиля — это искусство, а вот в одном цвете — типичная и частая ошибка. Будет ли красиво выглядеть комната полностью красная или белая? Конечно, нет! Использование только одного цвета в интерьере сделает дом/квартиру безликой, или, даже, агрессивной. В интерьере должен присутствовать контраст, который и создает в интерьере ту самую изюминку. 

Займитесь вплотную этим вопросом: погуляйте по интернет-сайтам дизайн-студий, отберите понравившиеся цветовые гаммы и на основе этого составьте интересное сочетание цветов — акцентных и нейтральных, контрастных, светлых и тёмных.

4. Перенасыщенность интерьера

Unicom Starker, Spadon Agenturen Spadon Agenturen Стены и полПлитка
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

Избыток мебели и декора — злейшие враги красоты и удобства. Один аккуратный, но высокий шкаф с лёгкостью заменит и лишние тумбочки, и полки. Несметные коллекции мелких сувениров лучше убрать в коробки или декоративные корзины: пребывая на виду, они создают ощущение хаоса. Картины, фотографии и зеркала способны при неправильной развеске испортить интерьерную перспективу. Как минимум не стоит размещать их значительно выше или ниже уровня глаз: это будет некомфортно для визуального восприятия и сломает геометрию пространства.

А еще не стоит спешить! Гармоничный интерьер не создается за один месяц, а подходящие аксессуары иногда приходится подбирать годами, что прекрасно известно опытным дизайнерам, которые иногда готовы везти идеально подходящий по стилю комод или картину за тридевять земель. Поэтому если вы не уверены, что какой-то предмет, ткань или аксессуар — это именно то, что вам нужно, лучше не спешить с покупкой, а получить удовольствие от вдумчивого и неторопливого подбора всех необходимых деталей и вещей.

5. Подбирайте краску в зависимости от освещения

WONING BB2 te BREDA, ddp-architectuur ddp-architectuur Кухня в стиле минимализм Металл Черный
ddp-architectuur

ddp-architectuur
ddp-architectuur
ddp-architectuur

Как бы красиво не выглядел выбранный вами оттенок краски в каталоге или на выкраске в магазине, не факт, что именно так он и будет смотреться на стене в вашей комнате. Поэтому интерьер частенько получается слишком темным или наоборот слепящим глаза. 

Выбирая краску, учтите:

- краска по-разному смотрится на поверхностях разного объема и может казаться темнее или светлее,

- в зависимости от естественного или искусственного освещения, оттенок может существенно измениться,

- яркий, слепящий свет делает предметы более желтыми,

- при плохом освещении цвета менее различимы, а голубые оттенки становятся практически неотличимыми от белого,

- теплый свет обычных ламп придает всем оттенкам большую теплоту, то есть красный будет смотреться еще ярче, желтый и оранжевый будут казаться светлее, а холодные оттенки, напротив, станут более темными.

Таким образом, следует обратить внимание, на какую сторону света выходят окна в помещении, какой площади поверхность вам предстоит покрасить, а также цветность ламп, которая может существенно отличаться.

Шикарный дом в стиле неоклассика
Помогли ли вам наши советы? Оставляйте свои комментарии.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо