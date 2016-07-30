5 самых распространенных ошибок в дизайне интерьера

Как бы красиво не выглядел выбранный вами оттенок краски в каталоге или на выкраске в магазине, не факт, что именно так он и будет смотреться на стене в вашей комнате. Поэтому интерьер частенько получается слишком темным или наоборот слепящим глаза.

Выбирая краску, учтите:

- краска по-разному смотрится на поверхностях разного объема и может казаться темнее или светлее,

- в зависимости от естественного или искусственного освещения, оттенок может существенно измениться,

- яркий, слепящий свет делает предметы более желтыми,

- при плохом освещении цвета менее различимы, а голубые оттенки становятся практически неотличимыми от белого,

- теплый свет обычных ламп придает всем оттенкам большую теплоту, то есть красный будет смотреться еще ярче, желтый и оранжевый будут казаться светлее, а холодные оттенки, напротив, станут более темными.

Таким образом, следует обратить внимание, на какую сторону света выходят окна в помещении, какой площади поверхность вам предстоит покрасить, а также цветность ламп, которая может существенно отличаться.