5 самых распространенных ошибок в дизайне интерьера

Объемно-пространственное решение и отделка, освещение и цветовая оркестровка, расстановка мебели и декорирование – для создания целостного и гармоничного интерьера необходимо свести воедино множество факторов. Какие ошибки люди чаше всего допускают, формируя жилую среду?
В этой статье мы рассмотрим самые распространенные ошибки, которые делают люди, начинающие ремонт в своём загородном доме или городской квартире самостоятельно или с помощью дизайнера интерьера. И дадим рекомендации о том, как их можно избежать, сделав всё «по уму».
Если в помещении не хватает дневного света, не ограничивайтесь привычным потолочным светильником. Обратите внимание на локальное освещение вроде бра, торшеров и настольных ламп. Расположите их в обеденной зоне, зоне сна и отдыха. Торшер поставьте у дивана в гостиной — так вы подчеркнёте каждую из зон и обеспечите комфортное освещение по всему периметру. Помимо света, визуально увеличить метраж можно ещё и за счёт цветовой палитры. Лучше выбирать светлые и спокойные цвета, которые тоже могут быть интересными: светло-серые оттенки, бежевые, молочные, белые, персиковые, мятные.
Так, в небольших помещениях стоит очень аккуратно использовать декоративную штукатурку. Если очень хочется именно такую отделку стен, предпочтение стоит отдать какой-либо одной стене или отдельному ее участку. Таким образом, использовать декоративную штукатурку следует лишь в качестве небольших акцентов. То же касается и обоев. Одной из главных ошибок при оформлении стен небольшого помещения могут стать обои с активным крупным рисунком: цветами, вензелями или иными замысловатыми принтами.
Подобрать все детали интерьера в рамках одного стиля — это искусство, а вот в одном цвете — типичная и частая ошибка. Будет ли красиво выглядеть комната полностью красная или белая? Конечно, нет! Использование только одного цвета в интерьере сделает дом/квартиру безликой, или, даже, агрессивной. В интерьере должен присутствовать контраст, который и создает в интерьере ту самую изюминку.
Займитесь вплотную этим вопросом: погуляйте по интернет-сайтам дизайн-студий, отберите понравившиеся цветовые гаммы и на основе этого составьте интересное сочетание цветов — акцентных и нейтральных, контрастных, светлых и тёмных.
Избыток мебели и декора — злейшие враги красоты и удобства. Один аккуратный, но высокий шкаф с лёгкостью заменит и лишние тумбочки, и полки. Несметные коллекции мелких сувениров лучше убрать в коробки или декоративные корзины: пребывая на виду, они создают ощущение хаоса. Картины, фотографии и зеркала способны при неправильной развеске испортить интерьерную перспективу. Как минимум не стоит размещать их значительно выше или ниже уровня глаз: это будет некомфортно для визуального восприятия и сломает геометрию пространства.
А еще не стоит спешить! Гармоничный интерьер не создается за один месяц, а подходящие аксессуары иногда приходится подбирать годами, что прекрасно известно опытным дизайнерам, которые иногда готовы везти идеально подходящий по стилю комод или картину за тридевять земель. Поэтому если вы не уверены, что какой-то предмет, ткань или аксессуар — это именно то, что вам нужно, лучше не спешить с покупкой, а получить удовольствие от вдумчивого и неторопливого подбора всех необходимых деталей и вещей.
Как бы красиво не выглядел выбранный вами оттенок краски в каталоге или на выкраске в магазине, не факт, что именно так он и будет смотреться на стене в вашей комнате. Поэтому интерьер частенько получается слишком темным или наоборот слепящим глаза.
Выбирая краску, учтите:
- краска по-разному смотрится на поверхностях разного объема и может казаться темнее или светлее,
- в зависимости от естественного или искусственного освещения, оттенок может существенно измениться,
- яркий, слепящий свет делает предметы более желтыми,
- при плохом освещении цвета менее различимы, а голубые оттенки становятся практически неотличимыми от белого,
- теплый свет обычных ламп придает всем оттенкам большую теплоту, то есть красный будет смотреться еще ярче, желтый и оранжевый будут казаться светлее, а холодные оттенки, напротив, станут более темными.
Таким образом, следует обратить внимание, на какую сторону света выходят окна в помещении, какой площади поверхность вам предстоит покрасить, а также цветность ламп, которая может существенно отличаться.