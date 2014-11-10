Исторический особняк в Бретани

Сегодня мы решили посмотреть на архитектуру с иного ракурса. Фотограф Марк Вольраб недавно посетил особняк Cleuyou в Бреттани, чтобы запечатлеть неувядающую красоту этого здания. Пытливый объектив фотокамеры последовательно изучал экстерьер и интерьер особняка, история которого берет свое начало в эпозу феодализма.
После реконструкции Cleuyou превратился в излюбленное место отдыха писателей и художников. Особняк включает в себя пять больших квартир, оформленных в различных стилях. Вокруг Cleuyou – живописный парк, по которому так приятно совершать длинные прогулки и любоваться природой.
Каменный фасад особняка Cleuyou отсылает нас в далекий XVI век, когда королевство Бретань было вынуждено присоединиться к Франции, утратив
древние вольности. Несмотря на потерю независимости, бретанцам удалось сохранить свою самобытность. Потомки кельтов прямолинейны, выносливы, немного суровы и невероятно жизнелюбивы. Их национальный характер отражается и в архитектуре, в которой внешняя строгость зачастую граничит с легкостью и гостеприимноством. В Cleuyou строгий крупный камень, из которого выполнены фасад и ворота особняка, сочетается с веселым малиновым цветом входной двери, свидетельствующим о том, что гостям в этом доме всегда рады.
Фотограф намерянно снял ворота с близкого расстояния, что позволяет нам отчетливо разглядеть нанесенные на них много веков назад рисунки из камня. Благодаря игре света и тени, дом выглядит еще более монуметнально и роскошно.
За суровым каменным фасадом скрываются уютные современные комнаты с большими окнами и дорогой мебелью. О возрасте здания здесь напомнят разве что балки из темного дерева, прикрепленные к потолку. Стены покрашены в жизнерадостный красный цвет, прекрасно сочетающийся с белыми оконными рамами. Разноцветный персидский ковер и черный камин добавляют немного эклектики в классическое оформление комнаты.
Помимо предметов мебели, взгляд в этой комнате привлекают необычные статуи. Одна из них представляет собой классический каменный бюст, стоящий на каминной полке, а другая – молодую женщина в бикини. Что-то нам подсказывает, что дизайнер неслучайно поставил эти скульптуры рядом. Тем самым он хотел еще раз подчеркнуть связь времен, воплощенную в оформлении интерьера этой комнаты.
На этой кухне вы найдете камин, люстры, темное дерево и много камня. Все как принято в рустикальных интерьерах, главными особенностями которых считаются максимальныя простота и легкий оттенок брутальности, свойственный провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью. Средневековые кухни не изобиловали предметами декора и кузнечными сувенирами. Главное, чтобы в доме было тепло, а на столе стояла вкусная свежая еда.
Подробнее о кухнях в рустикальном стиле читайте в статье ’Кухни из дерева’.
Музыкальный салон, стены и пол которого состоят из дерева, очень органично смотрится в особняке населенном представителями творческих профессий. Бретань сохранила уникальные мызыкальные традиции, представляющие собой сплав традиций и современности. В этом регионе до сих пор популярны волыночные оркестры, многие бретонцы посвящают свободное время игре на бомбарде, биниу и арфе.
Музыкальный салон, стены и пол которого состоят из дерева, очень органично смотрится в особняке населенном представителями творческих профессий. Бретань сохранила уникальные мызыкальные традиции, представляющие собой сплав традиций и современности. В этом регионе до сих пор популярны волыночные оркестры, многие бретонцы посвящают свободное время игре на бомбарде, биниу и арфе.
Фотограф Марк Вольраб неравнодушен к детялям, которыми полнится особняк Cleuyou. На этом фото мы видим как из маленького отверстия в каменной стене сквозь нити паутины пробивается мягкий свет маленькой лампочки.
По вечерам бретонская средневековая усадьба преображается. Теплый насыщенный свет из окон и яркая подсветка входной двери превращают дом в настоящий сказочный замок, в котором вас, без сомнения, ожидают удивительные приключения. Этот регион полон тайн и загадок, которые до сих пор будоражат наши умы. Именно здесь, согласно легендам, располагался замок короля Артура, где когда-то безумный Мерлин спас честного и храброго рыцаря Ланселота из когтей грифона. На этих землях также зародилась прекрасная и печальная любовь мужественного Тристана и прекрасной, нежной Изольды. Бретань насквозь пропитана духом мистики и многовековой истории. Приезжайте и убедитесь в этом сами.