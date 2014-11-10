Исторический особняк в Бретани

Сегодня мы решили посмотреть на архитектуру с иного ракурса. Фотограф Марк Вольраб недавно посетил особняк Cleuyou в Бреттани, чтобы запечатлеть неувядающую красоту этого здания. Пытливый объектив фотокамеры последовательно изучал экстерьер и интерьер особняка, история которого берет свое начало в эпозу феодализма.

После реконструкции Cleuyou превратился в излюбленное место отдыха писателей и художников. Особняк включает в себя пять больших квартир, оформленных в различных стилях. Вокруг Cleuyou – живописный парк, по которому так приятно совершать длинные прогулки и любоваться природой.