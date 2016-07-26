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Как оформить террасу: 6 прекрасных примеров

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Ландшафтный дизайн - терраса , Студия "ART Story" Студия 'ART Story'
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Есть что-то особенное в том, чтобы отдыхать на свежем воздухе. Любоваться собственным цветущим садом или заслушиваться природными звуками ближайшего к дому леса – вот то, что способно сделать нас, городских жителей, счастливыми. Терраса или веранда на даче может использоваться не только по прямому назначению, но и служить достойным украшением приусадебного участка, дополняя стиль вашего дома и подчеркивая его уникальность.

1. Слияния и поглощения

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд или бассейн, самое время дополнить его стильной деревянной террасой.Давайте посмотрим еще один близкий по духу пример… .

2. Идеальный вид

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Столовая под открытым небом — вот такую функцию выполняет любимая терраса в нашем примере. Если вы подыскиваете что-то традиционное и не доставляющее хлопот, такой вариант — именно для вас. Терраса с невероятным видом на озеро может быть зонирована по вкусу владельцев. Вечер с детьми сможет скрасить регата радиоуправляемых кораблей.

3. Трансформация

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Застекленная терраса или веранда — идеальное решение для отечественного климата, потому что ее можно использовать круглый год. В холодное время с практичным расчетом это пространство легко преобразовать в зимний сад, который идеально подходит для отдыха в кругу друзей.

4. Многофункциональность

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Практичность должна одерживать верх, поэтому специалисты homify рекомендуют использовать деревянные террасы в качестве площадки для создания собственного сада. Здесь можно обустроить зеленый уголок или разбить небольшой огород.

5. На абордаж!

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Выбор мебели для террас весьма разнообразен, а их обустройство может ограничиваться только площадью или фантазией хозяев. Это пространство напоминает палубу и легко может стать таковой, если, например, разместить в самом центре джакузи. Даже если ваш дом находится вдали от водоема, терраса станет отличным местом для купания в любое время суток.

6. Геометрия

Ландшафтный дизайн - терраса Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – терраса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Если вы являетесь счастливым обладателем чудесного сада с беседкой или бассейном, то почему бы не окружить эту красоту деревянной террасой? Как обычно, все начинается с идеи, поэтому дизайнеры решили пойти против традиционных форм, черпая вдохновение в геометрических фигурах. В итоге появилась терраса, соединяющая островок уединения с различными функциональными пространствами.

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