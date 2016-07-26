Как оформить террасу: 6 прекрасных примеров

Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд или бассейн, самое время дополнить его стильной деревянной террасой.Давайте посмотрим еще один близкий по духу пример… .