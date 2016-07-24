Практичный дом для молодой семьи

Аргентина является относительно дешевой страной. Уровень цен здесь выше, чем в Парагвае или в Боливии, но ниже, чем в Бразилии или в Чили. Жить в закрытом посёлке считается хорошо, престижно спокойно и надёжно. Хорошенькая усадьба, расположенная на 7 сотках, может стоить 85 000 долларов. У участков иногда либо вообще нет заборов, либо они чисто символические. Однако с комфортом можно жить и в городе. Собственный дом – это не роскошь, а лишь привычный образ целого жилого района. Сегодня нам предстоит путешествие в аргентинский город Ла-Плата, который располагается в провинции Буэнос-Айрес. Именно здесь был приобретен участок земли, на котором предстояло построить небольшой дом.