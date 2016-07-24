Практичный дом для молодой семьи

Аргентина является относительно дешевой страной. Уровень цен здесь выше, чем в Парагвае или в Боливии, но ниже, чем в Бразилии или в Чили. Жить в закрытом посёлке считается хорошо, престижно спокойно и надёжно. Хорошенькая усадьба, расположенная на 7 сотках, может стоить 85 000 долларов. У участков иногда либо вообще нет заборов, либо они чисто символические. Однако с комфортом можно жить и в городе. Собственный дом – это не роскошь, а лишь привычный образ целого жилого района. Сегодня нам предстоит путешествие в аргентинский город Ла-Плата, который располагается в провинции Буэнос-Айрес. Именно здесь был приобретен участок земли, на котором предстояло построить небольшой дом.
Расположенный в городе Ла-Плата, в основном жилом районе, этот дом имеет приятную архитектуру. Строительство нового дома – дело хлопотное и не очень дешевое, поэтому заказчик изначально озвучил условие, что оно не должно превышать определенный бюджет. Прилегающий участок временно остался нетронутым, так как новый собственник намерен собственными силами благоустроить эту территорию.
Планировка дома была разработана таким образом, что все общественные зоны имеют панорамные окна. Из гостиной можно попасть на задний двор, где уже имеется небольшая терраса, и где также будет разбит сад для отдыха под открытым небом. Конструкция дома скорее напоминает галерею, объединяющую кухню, столовую и гостиную.
Такая «сквозная» планировка позволяет свободно передвигаться по дому и наслаждаться пространственной свободой. Панорамное остекление не только визуально расширяет границы, но и помогает сформировать в доме необычное многокрасочное настроение и создать благоприятный климат. Хозяевам дома не придется пользоваться электричеством до наступления темноты.
Главный цвет интерьера – белый. Темные акценты проставлены в аксессуарах и ножках мебели. Минималистичный дизайн предполагает свободу от ненужных вещей и свободу фантазии в последующем декоре. В таком помещении приятно находиться длительное время. Хранение в гостиной обеспечивает модульный стеллаж, выполняющий также роль библиотеки.
Кухня будет выполнять серьезную функцию – это и пространство для приготовления еды, и бар, и зона столовой. Широкая черная столешница станет прекрасным местом для отдыха всех членов семьи и друзей. Такое универсальное решение можно считать идеальным для молодых семей. По словам архитекторов, через несколько лет собственники жилья планируют расширение и, скорее всего, обратятся к ним вновь, чтобы надстроить второй этаж.
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