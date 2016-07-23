7 хитростей для привлечения денег в дом по фен-шую

Вряд ли кто-нибудь сомневается, что в мире есть множество вещей и сил не поддающихся рациональному объяснению. Многие люди задают одни и те же вопросы: почему одним все достается легко? Как привлечь деньги? Как разбогатеть?
Конечно же китайская метафизика фен-шуй не стремится стать последней инстанцией в привлечении денежной энергии — но может дать хорошие советы, и взглянуть на эту проблему с более широкого диапазона.
Сегодня мы рассмотрим способы привлечения денежной энергии в ваш дом и будем с нетерпением ждать ваших отзывов о результатах.
Древнее китайское учение фэн-шуй особое внимание уделяет привлечению материального благополучия. Одно из главных правил учения – порядок и использование только полезных вещей в доме. Специалисты рекомендуют избавиться от ненужной мебели, сломанных предметов и разбитой посуды. Выбрасывайте старые вещи без сожаления, и очень скоро вы получите возможность приобрести новые. То, что используется редко, стоит сложить в отдельные контейнеры или унести в подсобное помещение.
Правильныецвета в интерьере
По утверждениям китайского учения, привлекающий цвет денег – цвета стихии металла и земли – черный, коричневый, серебряный, золотой, красный и бордовый. Вы можете украсить интерьер декоративными подушками этих расцветок или облагородить стены стильными рамками для фотографий.
Входная дверь отождествляется с привлекательностью вашего жилья. Красивый вход в дом не только поразит воображение ваших друзей и соседей, но и должен заманить соответствующую энергию. Разместите рядом с ним ухоженные растения, которые в прямом и переносном смыслах символизируют процветание.
Чистая кухня – залог не только хорошего настроения и самочувствия, но также и способ создания правильной среды для ваших финансов. Немедленно отремонтируйте кран, если из него течет вода. Из кухни также не должна быть видна входная дверь в ваш дом. Все имеющиеся кактусы рекомендуется разместить именно в этом помещении.
Помимо порядка и отсутствия старых и сломанных вещей в доме, последователи фен-шуй советуют почаще смотреть на воду. Вы можете повесить календарь или разместить красивую открытку океана или подводного мира на своем столе (не рекомендуется делать в спальне). Однако стоит избегать изображений водопадов, так как деньги должны бить фонтаном!
Спальная комната — это ваш личный храм отдыха. Избегайте яркого освещения, холодных оттенков в оформлении. Уделите внимание созданию гармоничной и уютной атмосферы, способствующей здоровому сну и релаксации. Зеркало не должно висеть и напротив двери в спальню: так оно будет посылать назад всю направляющуюся в комнату энергию.
Как и неработающие лампочки, бегущая вода символизирует «отток» финансовых средств. Проверьте все трубы и краны в вашем доме, при необходимости замените смесители. Крышка унитаза всегда должна быть закрыта. К этому стоит приучить не только всех членов семьи, но и гостей.
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