7 хитростей для привлечения денег в дом по фен-шую

Вряд ли кто-нибудь сомневается, что в мире есть множество вещей и сил не поддающихся рациональному объяснению. Многие люди задают одни и те же вопросы: почему одним все достается легко? Как привлечь деньги? Как разбогатеть?

Конечно же китайская метафизика фен-шуй не стремится стать последней инстанцией в привлечении денежной энергии — но может дать хорошие советы, и взглянуть на эту проблему с более широкого диапазона.

Сегодня мы рассмотрим способы привлечения денежной энергии в ваш дом и будем с нетерпением ждать ваших отзывов о результатах.