10 домов, которые вы обязательно захотите иметь!

На homify, где вы можете найти тысячи проектов в разных странах, вы можете увидеть дома, которые являются мечтой многих людей. В этой коллекции домов вы обнаружите самые разные, но актуальные стили архитектуры. Надеемся, что эти проекты вас заинтересуют.
Классические элементы стиля в современном стиле дома сочетают в себе привлекательный подход. На первый план тут выходит высокая двускатная крыша, бела стена, которая создает с крышей контраст. Этот дом – идеальный пример для тех, кто хотел бы использовать сочетание современных и классических элементов.
Захватывающая текстура древесины, дом с пейзажами создали поистине незабываемый проект. С просторной и удобной террасой вы хотели бы иметь современный и спокойный дом, где можно получить свежий воздух в лесу. Этот дом соответствует всем этим потребностям.
Современные здания выполняются архитекторами так, что вы можете получить просторный и светлый интерьер с большими окнами. В этом проекте привлекает внимание блестящий фасад, также есть бассейн изысканной и удобной модели. Кроме того, учтены современные элементы стиля в оформлении террасы и садовой мебели.
Для деревянного фасадного материала хорошо подходят окна без текстиля. Такой отдельно стоящий дом с террасой, с захватывающим видом сделает ваш вечер более приятным.
Сегодня в разных стилях домов продолжает свое господство элегантный белый цвет. И в нейтральных тонах, и с цветами дом смотрится хорошо и уютно.
Выбор стиля дома должен зависеть и от окружающего пейзажа. Фасад дома отделан естественной текстурой натурального дерева. Привлекает внимание также и замечательный бассейн.
Наличие комфорта и функциональности – это особенности современного стиля дизайна. В то же время большие окна добавляют динамизм контрастного цвета, получается результат, который радует глаз натуральной деревянной облицовкой.
В этом доме отношения между верхним и нижним этажами обеспечиваются цветом и текстурой. У дома современный вид с большой оконной конструкцией.
Естественные цвета и текстуры очень привлекают. Здесь использовано сочетание бежевого и кремового цветов. Летние вечера для тех, кто хочет провести приятный ужин, предлагают элегантную террасу.
Представленная форма крыши – пример современной архитектуры геометрических форм. Также другие формы и цвета, лестница и входная зона делают дом привлекательным.