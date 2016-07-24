10 домов, которые вы обязательно захотите иметь!

Классические элементы стиля в современном стиле дома сочетают в себе привлекательный подход. На первый план тут выходит высокая двускатная крыша, бела стена, которая создает с крышей контраст. Этот дом – идеальный пример для тех, кто хотел бы использовать сочетание современных и классических элементов.