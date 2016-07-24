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10 домов, которые вы обязательно захотите иметь!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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На homify, где вы можете найти тысячи проектов в разных странах, вы можете увидеть дома, которые являются мечтой многих людей. В этой коллекции домов вы обнаружите самые разные, но актуальные стили архитектуры. Надеемся, что эти проекты вас заинтересуют.

И классические, и современные элементы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Классические элементы стиля в современном стиле дома сочетают в себе привлекательный подход. На первый план тут выходит высокая двускатная крыша, бела стена, которая создает с крышей контраст. Этот дом – идеальный пример для тех, кто хотел бы использовать сочетание современных и классических элементов.

Незабываемый дом

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Захватывающая текстура древесины, дом с пейзажами создали поистине незабываемый проект. С просторной и удобной террасой вы хотели бы иметь современный и спокойный дом, где можно получить свежий воздух в лесу. Этот дом соответствует всем этим потребностям.

Блестящий фасад

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

Современные здания выполняются архитекторами так, что вы можете получить просторный и светлый интерьер с большими окнами. В этом проекте привлекает внимание блестящий фасад, также есть бассейн изысканной и удобной модели. Кроме того, учтены современные элементы стиля в оформлении террасы и садовой мебели.

Мирно и естественно

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Дома в стиле модерн
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Для деревянного фасадного материала хорошо подходят окна без текстиля. Такой отдельно стоящий дом с террасой, с захватывающим видом сделает ваш вечер более приятным.

Белый с нейтральными цветами

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Дома в стиле кантри Кирпичи Белый
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Сегодня в разных стилях домов продолжает свое господство элегантный белый цвет. И в нейтральных тонах, и с цветами дом смотрится хорошо и уютно.

Природные материалы

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik ГостинаяАксессуары и декорации
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Выбор стиля дома должен зависеть и от окружающего пейзажа. Фасад дома отделан естественной текстурой натурального дерева. Привлекает внимание также и замечательный бассейн.

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Современный дом

Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Дома в стиле минимализм
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Наличие комфорта и функциональности – это особенности современного стиля дизайна. В то же время большие окна добавляют динамизм контрастного цвета, получается результат, который радует глаз натуральной деревянной облицовкой.

Контраст

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

В этом доме отношения между верхним и нижним этажами обеспечиваются цветом и текстурой. У дома современный вид с большой оконной конструкцией.

Тихий и просторный

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Дома в стиле модерн
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Естественные цвета и текстуры очень привлекают. Здесь использовано сочетание бежевого и кремового цветов. Летние вечера для тех, кто хочет провести приятный ужин, предлагают элегантную террасу.

Формы

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership Вилла
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Представленная форма крыши – пример современной архитектуры геометрических форм. Также другие формы и цвета, лестница и входная зона делают дом привлекательным.

Коттедж в стиле минимализм в Германии

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