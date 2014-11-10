Элатос – курортный комплекс и пансионат

Зима – не за горами, и любители горнолыжного спорта наверняка начинают планировать очередную поездку в Австрию, Францию или Швейцарию, ведь именно эти страны первыми приходят на ум, когда речь заходит о снеге, горных хребтах и лыжных спусках. Мы решили удивить вас, рассказав о горнолыжном курорте, который находится в стране, меньше всего ассоциирующейся с зимними видами спорта. Приглашаем всех покорителей горных вершин обратить внимание на греческий лыжный курорт, который на протяжении многих лет является излюбленным местом встречи поклонников чистого горного воздуха, захватывающих дух пейзажей и зимних видов спорта.
Греция – это не только песчаные пляжи и кристалльно чистое море. Горы – еще одна достопричечательность, которой природа щедро наградила эту небольшую страну на побережье Средиземного моря. Сегодня речь пойдет о великолепном отельном комплексе под названием
Elatos Resortand Health Club (Элатос Резорт энд Хелс Клуб), построенном в виде отдельных шале на побережье Парнаса, в котором созданы все условия для идеального отдыха и зимой, и летом.
Элатос Резорт & Хелс Клуб расположен всего в нескольких минутах от склонов Парнаса. Если вы остановились в отельном комплексе в теплое время года, обратите внимание на природный ландшафт вокруг него и отправляйтесь исследовать окружающие вас красоты. Отдохните от городского смога и насладитесь густыми лесами, широкими лугами и морем из живописной благоухающей зелени.
Элатос состоит из 39 шале, построенных из древесины сосны и местного камня. Благодаря этому шале органично вписываются в окружающий природный ландшафт, состоящий преимущественно из хвойных деревьев и горных хребтов. В этих сказочных домиках могут проживать от двух до шести человек.
Каждый шале имеет собственную веранду с потрясающим видом на горы. Вам не обязательно выходить из шале, чтобы насладиться чистым горным воздухом. Достаточно просто выключить мобильные телефоны и ноутбуки, сесть в удобное кресло на террасе и позволить себе побыть несколько часов наедине с природой. Забудьте про стресс и неприятности повседневной жизни. Проведите отпуск с пользой, наберитесь сил и вернитесь домой счастливым человеком.
На Элатосе вы также найдете крытый бассейн с подогревом, массажный кабинет, джакузи и фитнес-центр. Интерьер, целиком и полностью состоящий из натуральных материалов, таких как дерево и камень, обеспечит вам уютный отдых в комфортной атмосфере. Благодаря приглушенному освещению помещение также безупречно подойдет для романтических свиданий.
В ресторане отеля Элатос Резорт энд Хелс Клуб вам будут предложены традиционные блюда местной и интернациональной кухни. В баре отеля есть камин и просторная терраса, а это означает, что пространство может быть использовано, чтобы насладиться вкусными коктейлями и безалкогольными прохладительными напитками. Повсеместно в отеле расположены удобные диваны и деревянные табуреты, на которых можно в любой момент присесть и пообщаться с друзьями. Дизайнерам интерьера удалось достичь идеального баланса между простотой и роскошью и создать все условия для идельного отдыха.
Так выглядит гостиная комната одного из шале, каждый из которых имеют в распоряжении уютные зоны отдыха с камином, столовую, спальню, кухню и ванную комнату. Дизайнеры позаботились о том, чтобы интерьер шале ничем не отличался от интерьера стандартного домика в альпийской деревушке. В качестве основного материала было выбрано дерево, что создает в помещении атмосферу тепла и гостеприимства.
Нам также удалось заглянуть внутрь одной из спальных комнат, к каждой из которых прилагается отдельная ванная комната. После долгих прогулок по горам Парнаса крепкий сон вам гарантирован. В интерьере Элатос роскошь и комфорт идут рука об руку, дизайнеры учитывают потребности клиентов отеля и ежегодно вносят новые элементы в оформление интерьера.