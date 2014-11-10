Элатос – курортный комплекс и пансионат

Зима – не за горами, и любители горнолыжного спорта наверняка начинают планировать очередную поездку в Австрию, Францию или Швейцарию, ведь именно эти страны первыми приходят на ум, когда речь заходит о снеге, горных хребтах и лыжных спусках. Мы решили удивить вас, рассказав о горнолыжном курорте, который находится в стране, меньше всего ассоциирующейся с зимними видами спорта. Приглашаем всех покорителей горных вершин обратить внимание на греческий лыжный курорт, который на протяжении многих лет является излюбленным местом встречи поклонников чистого горного воздуха, захватывающих дух пейзажей и зимних видов спорта.

Греция – это не только песчаные пляжи и кристалльно чистое море. Горы – еще одна достопричечательность, которой природа щедро наградила эту небольшую страну на побережье Средиземного моря. Сегодня речь пойдет о великолепном отельном комплексе под названием Elatos Resortand Health Club (Элатос Резорт энд Хелс Клуб), построенном в виде отдельных шале на побережье Парнаса, в котором созданы все условия для идеального отдыха и зимой, и летом.