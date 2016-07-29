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10 важных нюансов для уютной прихожей

Перла Вереника Перла Вереника
homify Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
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Как известно, даже театр начинается с вешалки, а впечатление о доме – само собой, начинает формироваться в прихожей. И если вы хотите удивить гостей, да и порадовать себя ухоженным видом прихожей, поскорее избавьтесь от разнокалиберной мебели, угрюмых и невыразительных обоев, добавьте света и стиля. Практичность и эстетика зоны прихожей неразрывно связаны. Все материалы должны быть удобны для быстрой очистки, иначе ни одно дизайнерское решение не спасет ситуации. Но и уходить в глубокую функциональность тоже не стоит, и в прихожей можно найти место для оригинальных идей. 

Поймаем свет

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Прекрасные ловушки для лучей света даже в самом закрытом помещении – поверхности зеркал. Достаточно создать композицию из небольших источников искусственного света и вокруг зеркала, как небольшое, темное пространство превратится в роскошный интерьер. Узкий коридор можно таким образом сделать и более светлым, и более просторным: установите зеркала на противоположных стенах друг напротив друга, и сложная картина отражений кардинально преобразит визуальное восприятие геометрии пространства.

Яркие акценты

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Благородные нейтральные тона интерьера станут еще более изысканными, если на их фоне вы разместите небольшие цветовые акценты ярких красок. Правило здесь простое: чем насыщеннее цвет акцентного аксессуара, тем меньше должен быть его размер. И лучше всего ограничится одним предметом, не составляя сложных комбинаций в ограниченном размере прихожей.

Коврик у дверей

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

Стильный коврик во входной зоне прихожей сразу создаст ощущение домашней уютной обстановки, приглашая пройти дальше в радушный дом. Материал такого ковра должен быть прочным, легким в чистке, а вот дизайн и рисунок вполне могут стать лейтмотивом, задающим тон остальному оформлению прихожей.

Не забудем про стены

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

Какой бы компактной ни была прихожая в вашем доме, резерв свободного места для выражения индивидуальной стилистики дома всегда найдется. В этом вам поможет размещение фотографий, картин и просто ярких постеров на стенах прихожей. Такой прием с порога привлечет внимание гостей, создаст неповторимый образ вашего дома, не занимая при этом лишнее место в пространстве.

Уютная мебель

Entrance Hallway Roselind Wilson Design Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Если в вашей прихожей есть небольшая ниша или свободный уголок, не теряйте возможности добавить уюта и даже роскоши в интерьер. Классический французский канапе или кушетка, кожаный пуфик или винтажный стул – такие оригинальные предметы мебели не только помогут удобству гостей в прихожей, но и отлично выразят стиль вашего дома.

Выбор высоты освещения

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Гармоничного восприятию пропорций небольшого помещения прихожей способствует продуманное размещение источников освещения. Если потолочные светильники будут слишком высоко, они потеряются из поля зрения, а слишком низкое размещение украдет часть пространства, делая их излишне громоздкими. Дизайнеры советуют размещать потолочные светильники в прихожей на уровне двух метров от пола. Так вы сможете соблюсти баланс освещенности и декоративности прихожей.

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Виды освещения

homify Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
homify

homify
homify
homify

Кроме привычного потолочного освещения в прихожей может быть достаточно разместить и пару торшеров или настольных ламп. Главное в таком решении – не переусердствовать с декором, выбирая модели лаконичные, чтобы светильник лишь дополнял композицию интерьера, не превалирую в общей картине.

Чистота пола

Mish-Mesh storage Loaf Прихожая, коридор и лестницыХранение Металл Серый
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

Ни одно дизайнерское решение не сделает прихожу привлекательной, если не решены вопросы базовой чистоты. А ведь эта комната испытывает максимальные нагрузки, особенно в осенне-зимний период. Напольное покрытие в прихожей, особенно в части входной зоны должно стать надежным барьером, предотвращающим попадание песка и влаги в другие помещения. В этом помогут коврики, собирающие в себя всю грязь с обуви, легкие в чистке и экологичные. 

Практичные места для хранения

Products, Maze Interior Maze Interior Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

Чтобы каждый гость чувствовал себя в прихожей действительно, как дома, для его вещей должно найтись достаточно места. Полки для обуви, крючки для одежды, сумок и шляп – неотъемлемый элемент оформления прихожей. Но именно эти вещицы могут стать и стильными аксессуарами, если вы выберите модели необычной формы, яркие и эргономичные.

Приятный аромат

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

Часто тот или иной дом у нас ассоциируется даже не с каким-то определенным стилем, цветом или образом, а с запахом, который встречает нас у порога: домашних пирожков в доме у бабушки, облака парфюма в гостях у подруги или ощущения праздничного предвкушения от смеси запахов хвои и мандаринов. Какой аромат вы хотели бы подарить своим друзьям как визитную карточку вашего дома? Букет цветов в прихожей или компактные растения в кашпо, вазочка с зернами кофе у зеркала или флакончик ароматного масла цитрусовых сделают ваш дом радушным и уютным с самого порога.

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Какой стильной вещицей вы хотели бы порадовать себя и своих гостей в прихожей?

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