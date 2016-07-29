10 важных нюансов для уютной прихожей

Часто тот или иной дом у нас ассоциируется даже не с каким-то определенным стилем, цветом или образом, а с запахом, который встречает нас у порога: домашних пирожков в доме у бабушки, облака парфюма в гостях у подруги или ощущения праздничного предвкушения от смеси запахов хвои и мандаринов. Какой аромат вы хотели бы подарить своим друзьям как визитную карточку вашего дома? Букет цветов в прихожей или компактные растения в кашпо, вазочка с зернами кофе у зеркала или флакончик ароматного масла цитрусовых сделают ваш дом радушным и уютным с самого порога.