10 важных нюансов для уютной прихожей

Как известно, даже театр начинается с вешалки, а впечатление о доме – само собой, начинает формироваться в прихожей. И если вы хотите удивить гостей, да и порадовать себя ухоженным видом прихожей, поскорее избавьтесь от разнокалиберной мебели, угрюмых и невыразительных обоев, добавьте света и стиля. Практичность и эстетика зоны прихожей неразрывно связаны. Все материалы должны быть удобны для быстрой очистки, иначе ни одно дизайнерское решение не спасет ситуации. Но и уходить в глубокую функциональность тоже не стоит, и в прихожей можно найти место для оригинальных идей.
Прекрасные ловушки для лучей света даже в самом закрытом помещении – поверхности зеркал. Достаточно создать композицию из небольших источников искусственного света и вокруг зеркала, как небольшое, темное пространство превратится в роскошный интерьер. Узкий коридор можно таким образом сделать и более светлым, и более просторным: установите зеркала на противоположных стенах друг напротив друга, и сложная картина отражений кардинально преобразит визуальное восприятие геометрии пространства.
Благородные нейтральные тона интерьера станут еще более изысканными, если на их фоне вы разместите небольшие цветовые акценты ярких красок. Правило здесь простое: чем насыщеннее цвет акцентного аксессуара, тем меньше должен быть его размер. И лучше всего ограничится одним предметом, не составляя сложных комбинаций в ограниченном размере прихожей.
Стильный коврик во входной зоне прихожей сразу создаст ощущение домашней уютной обстановки, приглашая пройти дальше в радушный дом. Материал такого ковра должен быть прочным, легким в чистке, а вот дизайн и рисунок вполне могут стать лейтмотивом, задающим тон остальному оформлению прихожей.
Какой бы компактной ни была прихожая в вашем доме, резерв свободного места для выражения индивидуальной стилистики дома всегда найдется. В этом вам поможет размещение фотографий, картин и просто ярких постеров на стенах прихожей. Такой прием с порога привлечет внимание гостей, создаст неповторимый образ вашего дома, не занимая при этом лишнее место в пространстве.
Если в вашей прихожей есть небольшая ниша или свободный уголок, не теряйте возможности добавить уюта и даже роскоши в интерьер. Классический французский канапе или кушетка, кожаный пуфик или винтажный стул – такие оригинальные предметы мебели не только помогут удобству гостей в прихожей, но и отлично выразят стиль вашего дома.
Гармоничного восприятию пропорций небольшого помещения прихожей способствует продуманное размещение источников освещения. Если потолочные светильники будут слишком высоко, они потеряются из поля зрения, а слишком низкое размещение украдет часть пространства, делая их излишне громоздкими. Дизайнеры советуют размещать потолочные светильники в прихожей на уровне двух метров от пола. Так вы сможете соблюсти баланс освещенности и декоративности прихожей.
Кроме привычного потолочного освещения в прихожей может быть достаточно разместить и пару торшеров или настольных ламп. Главное в таком решении – не переусердствовать с декором, выбирая модели лаконичные, чтобы светильник лишь дополнял композицию интерьера, не превалирую в общей картине.
Ни одно дизайнерское решение не сделает прихожу привлекательной, если не решены вопросы базовой чистоты. А ведь эта комната испытывает максимальные нагрузки, особенно в осенне-зимний период. Напольное покрытие в прихожей, особенно в части входной зоны должно стать надежным барьером, предотвращающим попадание песка и влаги в другие помещения. В этом помогут коврики, собирающие в себя всю грязь с обуви, легкие в чистке и экологичные.
Чтобы каждый гость чувствовал себя в прихожей действительно, как дома, для его вещей должно найтись достаточно места. Полки для обуви, крючки для одежды, сумок и шляп – неотъемлемый элемент оформления прихожей. Но именно эти вещицы могут стать и стильными аксессуарами, если вы выберите модели необычной формы, яркие и эргономичные.
Часто тот или иной дом у нас ассоциируется даже не с каким-то определенным стилем, цветом или образом, а с запахом, который встречает нас у порога: домашних пирожков в доме у бабушки, облака парфюма в гостях у подруги или ощущения праздничного предвкушения от смеси запахов хвои и мандаринов. Какой аромат вы хотели бы подарить своим друзьям как визитную карточку вашего дома? Букет цветов в прихожей или компактные растения в кашпо, вазочка с зернами кофе у зеркала или флакончик ароматного масла цитрусовых сделают ваш дом радушным и уютным с самого порога.