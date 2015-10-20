При создании интерьера кухонного помещения немаловажную роль во всем этом играет цветовая гамма для кухни. От нее зависит общее впечатление от помещения, создаваемое настроение, желание готовить кулинарные шедевры.

Стоит помнить, что не бывает правильных и неправильных оттенков для кухни. Там могут быть уместными абсолютно любые оттенки, иначе бы производители не предлагали гарнитуры с таким большим количеством цветов. Важно выбирать не сам цвет, а думать о эффекте, который вы через него получите. Это связано с тем, что каждый оттенок по-разному влияет на настроение и состояние человека. Некоторые цвета могут пробудить аппетит, другие же – наоборот. Если вам нравится эффект от цвета, но он сам не нравится, то ищите просто подходящий оттенок – теплый или холодный.