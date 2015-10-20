Цветовая гамма для кухни – это главная ее составляющая. В данной статье мы рассмотрим, какие цвета наиболее популярны, как использовать цветовые схемы, дадим общие рекомендации.
Именно этот цвет может применяться на кухне в качестве основного. Он вызывает приятные ассоциации с полевыми цветами, подсолнухами, что значительно улучшает процессы пищеварения. С его помощью создается атмосфера солнечного дня, идеальная для приема гостей и друзей. Этот цвет нужен для тех людей, кто склонен к меланхолии. Можно брать не желтую мебель, а выкрасить стены в этот цвет, а мебель взять зеленую. Самыми популярными оттенками являются медный, желтый солнечный, желтый глянцевый.
При создании интерьера кухонного помещения немаловажную роль во всем этом играет цветовая гамма для кухни. От нее зависит общее впечатление от помещения, создаваемое настроение, желание готовить кулинарные шедевры.
Стоит помнить, что не бывает правильных и неправильных оттенков для кухни. Там могут быть уместными абсолютно любые оттенки, иначе бы производители не предлагали гарнитуры с таким большим количеством цветов. Важно выбирать не сам цвет, а думать о эффекте, который вы через него получите. Это связано с тем, что каждый оттенок по-разному влияет на настроение и состояние человека. Некоторые цвета могут пробудить аппетит, другие же – наоборот. Если вам нравится эффект от цвета, но он сам не нравится, то ищите просто подходящий оттенок – теплый или холодный.
Цветовая гамма для кухни может быть выполнена в красном цвете –это решение достаточно экстравагантное. Если вы иногда сидите на диете, то гарнитур в таких тонах не совсем вам подойдет и даже может слишком быстро надоесть. Это связано с тем, что такая гамма стимулирует аппетит, так же как ягоды и фрукты красного цвета. Лучше всего использовать этот цвет в качестве акцента, особенно если у вас есть проблемы с лишним весом. Отказываться от него совсем не стоит, так как он может поднимать жизненный тонус, обладает удивительной энергетикой. Рекомендуется применять спокойные тона красного, такие как томатный, вишневый, бордовый. Такие тона отлично сочетаются с металлическими, стеклянными деталями, элементами белого цвета.
При использовании оттенков бренди, абрикоса, мандарина, папайи начинается стимуляция аппетита. Слишком яркий оттенок оранжевого для мебели и стен не стоит выбирать, подойдут не столь интенсивные цвета, особенно для большой поверхности. Обязательно поставьте аксессуары сочного оранжевого цвета. Любой его оттенок будет смотреться эффектно и будет поднимать настроение.
Многие знают такое утверждение, что синий цвет может подавить аппетит. Но это не совсем так, поскольку люди бы не декорировали посуду кобальтовым узором, не делали бы голубой фарфор, керамику из Гжели. Другое дело – это синий свет, искажающий цвета продуктов питания. Если на полках холодильника все подсвечено таким светом, то вряд ли вы захотите что-то оттуда взять. Поэтому синяя гамма на стенах и фасадах кухни может создать совсем нежелательный эффект в помещении. Но вот голубой цвет полностью уместен для таких условий. Также синий цвет может использоваться только в тех кухнях, которые выходят на солнечную сторону, соответственно для северных сторон он не подходит. К синему цвету можно подобрать интересный контраст, например, желтый тон, оранжевый, коралловый.
Белому цвету тоже приписывают хорошее влияние на аппетит, он снимает усталость и излишнее напряжение. Но при выборе белого цвета следует учесть, что ослепляющий белый цвет утомляет очень быстро, а в не солнечном климате будет вообще выглядеть серо. Выбирая белую кухню, нужно быть предельно осторожным, не будут лишними советы дизайнеров интерьера. Лучше всего, конечно, использовать глянцевые фасады шкафов, чтобы они могли отражать другие оттенки. В общем, этот цвет считается универсальным, особенно подходит для таких стилей интерьера, как хай-тек, минимализм, классический стиль. Чтобы интерьер выглядел более оживленно, следует добавить в интерьер разные яркие декоративные элементы.
Вообще считают, что черный цвет в кухонном помещении помогает сконцентрировать внимание. Он не позволяет отвлекаться на мелочи во время готовки еды. Важно использовать его в меру и не переусердствовать в этом. Угольно-черная или антрацитовая мебель предпочтительнее используется в контрастной цветовой гамме. Также желательно наличие белой столешницы и светлых фасадов бытовой техники. Редко можно встретить чисто черную кухню, поэтому ее нужно обязательно разбавить другими оттенками, например, белым, блестящим хромированным металлом, красным.
Цветовая гамма для кухни всегда представляет собой совокупность многих оттенков, использующихся для стен, кухонных фасадов, текстиля. Для начала следует определить базовый тон, вокруг которого создается гармоничное окружение. То есть продумайте желаемое сочетание цветов.
В контрастной цветовой схеме используются оттенки, которые противоположны по цветовому спектру. Один должен доминировать, а другой усиливает эффект. Сочетание может быть активным или спокойным – это зависит от интенсивности основного оттенка и глубины контраста. К примеру, красные пятна на зеленом фон смотрятся иначе, чем зеленые пятна на красном. Аналоговая или связанная схема подразумевает такое сочетание цветов, которые в спектре расположены рядом, то есть, например, желтый и зеленый, зеленый и голубой.
Монохроматическая схема подразумевает использование одного базового цвета различной интенсивности, например, оттенки красного. Но тут есть один нюанс – все используемые оттенки должны быть либо теплыми, либо холодными.
Контрастная схема цветов совсем не подходит для небольших помещений кухни. Такое сочетание насыщенно темных и очень светлых цветов визуально уменьшает кухонное помещение. Если вы имеете просторный интерьер кухни, то цветовая гамма для кухни уместна любая, сочетание может использоваться любое (и монохроматическое, и контрастное). При выборе цвета обязательно нужно учитывать освещенность кухни. Если окна выходят на северную сторону, то нужны светоотражающие тона (к ним относится вся светлая гамма, например, желтый, голубой, зеленый, белый, розовый). Но важно, чтобы они были теплыми. Поверхности желательно использовать глянцевые в таком случае. При окнах на юг нужны холодные оттенки.
Таким образом, цветовая гамма для кухни – это важный критерий, который требует пристального внимания к его выбору. Как мы выяснили, оттенки могут использоваться любые, главное не забывать о том, что они дают разный эффект. Цветовые схемы следует использовать в зависимости от размера помещения, его освещенности и некоторых другие нюансов. Не пренебрегайте помощью и консультациями дизайнеров.