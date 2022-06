Дизайн для любителей животных

DIFFERENT AND DIFFERENT

Эту вешалку в виде акулы спроектировал Сирил Джув для компании Different and Different. Верхнюю одежду вешают на голову-молот, само ее основание сделано из алюминиевых пластин. Мы уверены, что такая вешалка не останется незамеченной в вашей прихожей или комнате, и, вполне возможно, ваши гости будут напуганы при первом взгляде на неё. Французская компания Different and Different создает мебель качества премиум, которая отвечает современным эко-стандартам и производится ограниченным тиражом.