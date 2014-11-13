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Дизайн для любителей животных

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Design mural monumental, Sophie Briand, designer Sophie Briand, designer Стены и пол в эклектичном стиле
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Специалисты Homify каждый день готовы доказывать нашим читателям свою изобретательность и предлагать новые инновационные проекты и элементы дизайна. Как известно, воображение не имеет границ, а вдохновение можно найти везде и даже в мире животных. Наши дизайнеры пересматривают конструкцию обычных вещей, изобретая новые и по-прежнему привычные в обиходе предметы, придавая им  неповторимый оригинальный вид. Баланс с точки зрения эстетики и функциональности является главной особенностью проектировки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку оригинальных предметов, которые, несомненно, пробудят в вас любовь к животным. 

Домашние и фермерские животные

Bouledogue Français , ALTHOM ALTHOM
ALTHOM

ALTHOM
ALTHOM
ALTHOM

Собака – лучший друг человека. Дизайн-студия Althom представляет сделанные из смол и полимеров скульптуры французских бульдогов. Благодаря технологии изготовления, эти милые фигуры могут охранять ваш сад или дом как снаружи, так и внутри.  Althom – это агентство, занимающееся украшением интерьеров и экстерьеров скульптурами домашних животных,  а также других различных существ. 

Музыкальные бульдоги

AeroBull, Jarre Technologies Jarre Technologies Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Jarre Technologies

Jarre Technologies
Jarre Technologies
Jarre Technologies

Французские бульдоги сегодня в центре нашего внимания. Jarre Technologies также рекомендуют их в качестве спутников во время музыкальных вечеров. Знакомьтесь, это –  динамики Aerobull!  Достаточно просто подключить их к своему музыкальному устройству, чтобы насладиться любимыми песнями. Эти верные своему хозяину бульдоги в солнцезащитных очках производятся в трех цветах: черном, красном и белом. Независимо от цвета они одинаково стильно смотрятся в любом интерьере.

Стол-паук

Arachnide, Benjamin Crilout Designer Benjamin Crilout Designer Рабочий кабинет Письменные столы
Benjamin Crilout Designer

Benjamin Crilout Designer
Benjamin Crilout Designer
Benjamin Crilout Designer

Дизайнер Бенджамин Крилут – создатель коллекции мебели, напоминающую далеко не всеми нами любимого паукообразного. Основная идея конструкции заключается в простоте. Её основание сделано из стального каркаса, а столешница из бамбуковой плиты. Ножки этого стола напоминают длинные лапки паука, а геометрический узор – сеть паутины. 

Апорт!

WAaf, Structures Structures Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Structures

Structures
Structures
Structures

Музыкальных бульдогов мы уже видели, а как насчет лампы столь же необычной формы? Проект-бюро Structures знакомит нас с удивительным торшером WAAF, форма которого напоминает  собаку. Особенность этой настольной лампы в ее конструкции, которая позволяет менять позу любимого питомца. Таким образом, он может сидеть или стоять на вашем столе в зависимости от вашего настроения или функциональной необходимости. 

Друзья детской комнаты

kids wall stickers : savannah pack E-GLUE - Stickers Muraux et Papier-Peints Enfants Детская комнатаАксессуары и декор
E-GLUE – Stickers Muraux et Papier-Peints Enfants

kids wall stickers : savannah pack

E-GLUE - Stickers Muraux et Papier-Peints Enfants
E-GLUE – Stickers Muraux et Papier-Peints Enfants
E-GLUE - Stickers Muraux et Papier-Peints Enfants

Студия E-Glue специализируется на приклеивающихся к стене рисунках для детских комнат. Производители предлагают различные изделия для детей, выполненные в современном и в то же время игривом стиле, например,  украшения для стен в виде животных. Подобное оформление комнат всегда по нраву малышам, но время идет и наши дети растут, вкусы их тоже меняются. Такая наклейка также легко снимается, как и наносится, поэтому она может быть одним из лучших решений  для декорирования детской. 

Парящие в воздухе

Poisson-anges, Charlot & Cie Charlot & Cie Озеленение
Charlot &amp; Cie

Charlot & Cie
Charlot &amp; Cie
Charlot & Cie

Основанная в 2004 году компания Charlot & Co производит изделия из бумаги с использованием техники оригами. В данном случае мы видим не просто скалярию, а настоящее произведение искусства – стаю рыбок, которая парит в воздухе. Это элегантное украшение  можно повесить на стену или под потолок… Почему бы не позволить им плавать в вашей гостиной?

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Рыба-плащ

Requin-Manteau, DIFFERENT AND DIFFERENT DIFFERENT AND DIFFERENT Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
DIFFERENT AND DIFFERENT

DIFFERENT AND DIFFERENT
DIFFERENT AND DIFFERENT
DIFFERENT AND DIFFERENT

Эту вешалку в виде акулы спроектировал Сирил Джув для компании Different and Different. Верхнюю одежду вешают на голову-молот, само ее основание сделано из алюминиевых пластин. Мы уверены, что такая вешалка не останется незамеченной в вашей прихожей или комнате, и, вполне возможно, ваши гости будут напуганы при первом взгляде на неё. Французская компания Different and Different создает мебель качества премиум, которая отвечает современным эко-стандартам и производится ограниченным тиражом. 

Немо

Némo , Françoise Delaire Créations Françoise Delaire Créations Произведения искусстваСкульптуры
Françoise Delaire Créations

Françoise Delaire Créations
Françoise Delaire Créations
Françoise Delaire Créations

Рыба-клоун хорошо известна поклонникам анимационного фильма В поисках Немо.  Авторство данного творения из текстиля принадлежит Франсуазе Делер (Françoise Delaire Créations). Это воздушное создание будет оригинально смотреться в любом помещении, в саду или возле бассейна. Мы уверены, что рыба-клоун придется по нраву как взрослым, так и детям.  

В глубинах моря

Design mural monumental, Sophie Briand, designer Sophie Briand, designer Стены и пол в эклектичном стиле
Sophie Briand, designer

Sophie Briand, designer
Sophie Briand, designer
Sophie Briand, designer

Заключает наше путешествие по морским глубинам очаровательная расписная стена на морскую тему, созданная Софи Бриан. Такое великолепие можно увидеть в зале французского университета, ведь оно создано для того,  чтобы вдохновлять молодых людей и, словно растворившись в воздухе, позволять незаметно покидать учебную аудиторию. Панно сочетает в себе различные печатные и текстильные элементы. Эта современная необычная работа обеспечивает нетипичный побег из пропасти, в которую некоторые могут нырнуть после восьми часов интенсивных курсов!

Advocate’s close, Эдинбург

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