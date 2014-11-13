Дизайн для любителей животных

Специалисты Homify каждый день готовы доказывать нашим читателям свою изобретательность и предлагать новые инновационные проекты и элементы дизайна. Как известно, воображение не имеет границ, а вдохновение можно найти везде и даже в мире животных. Наши дизайнеры пересматривают конструкцию обычных вещей, изобретая новые и по-прежнему привычные в обиходе предметы, придавая им неповторимый оригинальный вид. Баланс с точки зрения эстетики и функциональности является главной особенностью проектировки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку оригинальных предметов, которые, несомненно, пробудят в вас любовь к животным.
Собака – лучший друг человека. Дизайн-студия Althom представляет сделанные из смол и полимеров скульптуры французских бульдогов. Благодаря технологии изготовления, эти милые фигуры могут охранять ваш сад или дом как снаружи, так и внутри. Althom – это агентство, занимающееся украшением интерьеров и экстерьеров скульптурами домашних животных, а также других различных существ.
Французские бульдоги сегодня в центре нашего внимания. Jarre Technologies также рекомендуют их в качестве спутников во время музыкальных вечеров. Знакомьтесь, это – динамики Aerobull! Достаточно просто подключить их к своему музыкальному устройству, чтобы насладиться любимыми песнями. Эти верные своему хозяину бульдоги в солнцезащитных очках производятся в трех цветах: черном, красном и белом. Независимо от цвета они одинаково стильно смотрятся в любом интерьере.
Дизайнер Бенджамин Крилут – создатель коллекции мебели, напоминающую далеко не всеми нами любимого паукообразного. Основная идея конструкции заключается в простоте. Её основание сделано из стального каркаса, а столешница из бамбуковой плиты. Ножки этого стола напоминают длинные лапки паука, а геометрический узор – сеть паутины.
Музыкальных бульдогов мы уже видели, а как насчет лампы столь же необычной формы? Проект-бюро Structures знакомит нас с удивительным торшером WAAF, форма которого напоминает собаку. Особенность этой настольной лампы в ее конструкции, которая позволяет менять позу любимого питомца. Таким образом, он может сидеть или стоять на вашем столе в зависимости от вашего настроения или функциональной необходимости.
Студия E-Glue специализируется на приклеивающихся к стене рисунках для детских комнат. Производители предлагают различные изделия для детей, выполненные в современном и в то же время игривом стиле, например, украшения для стен в виде животных. Подобное оформление комнат всегда по нраву малышам, но время идет и наши дети растут, вкусы их тоже меняются. Такая наклейка также легко снимается, как и наносится, поэтому она может быть одним из лучших решений для декорирования детской.
Основанная в 2004 году компания Charlot & Co производит изделия из бумаги с использованием техники оригами. В данном случае мы видим не просто скалярию, а настоящее произведение искусства – стаю рыбок, которая парит в воздухе. Это элегантное украшение можно повесить на стену или под потолок… Почему бы не позволить им плавать в вашей гостиной?
Эту вешалку в виде акулы спроектировал Сирил Джув для компании Different and Different. Верхнюю одежду вешают на голову-молот, само ее основание сделано из алюминиевых пластин. Мы уверены, что такая вешалка не останется незамеченной в вашей прихожей или комнате, и, вполне возможно, ваши гости будут напуганы при первом взгляде на неё. Французская компания Different and Different создает мебель качества премиум, которая отвечает современным эко-стандартам и производится ограниченным тиражом.
Рыба-клоун хорошо известна поклонникам анимационного фильма
В поисках Немо. Авторство данного творения из текстиля принадлежит Франсуазе Делер (Françoise Delaire Créations). Это воздушное создание будет оригинально смотреться в любом помещении, в саду или возле бассейна. Мы уверены, что рыба-клоун придется по нраву как взрослым, так и детям.
Заключает наше путешествие по морским глубинам очаровательная расписная стена на морскую тему, созданная Софи Бриан. Такое великолепие можно увидеть в зале французского университета, ведь оно создано для того, чтобы вдохновлять молодых людей и, словно растворившись в воздухе, позволять незаметно покидать учебную аудиторию. Панно сочетает в себе различные печатные и текстильные элементы. Эта современная необычная работа обеспечивает нетипичный побег из пропасти, в которую некоторые могут нырнуть после восьми часов интенсивных курсов!