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Светодиодные ленты в интерьере

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SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
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Новый уровень управления световым дизайном, создание уютной или романтической атмосферы, различное цветовое оформление пространства. При этом – полная безопасность в использовании, экономия электроэнергии и отсутствие вредного мерцания, порой незаметного, но фиксируемого человеческим глазом. Все эти возможности сочетает в себе светодиодная лента в интерьере.

У каждого человека  своя фантазия, и порой она реализуется в самых невероятных формах. Поэтому отметим лишь наиболее распространенные варианты применения таких светодиодных светильников.

Подсветка мебели и декоративных ниш

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN Гостиная в стиле модерн
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

Светодиодная лента имеет низкое напряжение – всего 12 вольт, и практически не выделяет тепла. Вкупе с противопожарными свойствами, это позволяет использовать ее для подсветки мебели, полок, а также мест с плохой вентилируемостью.

Эффектное решение – монтировать ее на книжный стеллаж или полку. Можно отдельно подсветить наиболее значимый аксессуар – например, статуэтку или фотографию, или выделить всю полку сразу.

Освещение рабочей зоны на кухне

Квартира MINIMAL, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Кухня в стиле минимализм
QUADRUM STUDIO

Квартира MINIMAL

QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO
QUADRUM STUDIO

Светодиодная лента, в первую очередь, незаменима для комфортного освещения рабочей зоны на кухне – ведь каждая хозяйка знает, как важно, чтобы лампы не слепили глаза и не искажали цвет продуктов. И даже при ее постоянной работе на запасы еды не будет действовать тепло – а владельцы стандартных ламп накаливания часто жалуются на таянье сладостей, хранящихся в шкафах.

Зонирование светом

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Зонирование светом особенно удобно для однокомнатных квартир или помещений с большими габаритами. С помощью светодиодной ленты можно все пространство искусственно поделить на отдельные сектора, которые и будут подсвечиваться, если нет необходимости включать «общее» (например, верхнее) освещение.

Влагостойкие ленты

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Ванная комната в стиле модерн
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Светодиодные ленты бывают влагостойкими и невлагостойкими. Первые можно использовать для влажных помещений – ими даже декорируют бассейны и джакузи. Широкая цветовая гамма лент позволяет выбрать нужное решение для своего интерьера. Есть также многоцветные ленты с возможностью изменения цвета освещения – для этого используются контроллеры, с помощью которых можно «смешивать» цвета, создавая самые разные оттенки света.

Степень влагозащиты можно выяснить, посмотрев маркировку на упаковке . Если цифра не менее 65 – смело используйте ленту для освещения ванной комнаты.

Эффект парящего потолка

homify Гостиная в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Гипсокартон с подсветкой из светодиодной ленты – сегодня самый популярный элемент, позволяющий не только украсить помещение, но и раскрыть уникальную форму многоуровневого потолка. Возьмем для примера распространенный прием дизайнеров, так называемый «эффект парения», который широко используется при монтировании подвесных потолков с подсветкой.  Этот эффект визуально приподнимает потолок, увеличивая высоту помещения, создавая восхитительное ощущение невесомости конструкции, невероятным образом подвешенной в пространстве.

Светодиодная подсветка телевизора

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Есть даже рекомендации по использованию светодиодной ленты. Известно, что смотреть телевизор или сидеть за экраном компьютерного монитора в темной комнате очень вредно для зрения. Светящийся экран на фоне темноты зрелище очень контрастное, и просто до боли напрягает глаза. Поэтому рекомендуется включать, хоть какое-нибудь, пусть самое слабенькое, освещение.

Если сзади телевизора поместить полоску светодиодной ленты, то отраженный от стен свет и будет этим самым слабеньким освещением. В данном случае дизайнеры интерьера подсветили панно вокруг телевизора, тем самым сделали просмотр телевизора более комфортным.

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Подсветка зеркала

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Очень востребована подсветка зеркала в ванной. Для ее создания LED-ленту устанавливают на заднюю часть зеркала. Конечно, установка осуществляется по краям тыльной части. Некоторые специалисты отмечают, что за зеркалом можно разместить и блок питания. В этом случае зеркало должно находиться на расстоянии 5-ти сантиметров от стены. Этот блок должен обладать защитой от влаги.

Совмещаем декоративность и функциональность

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Зачастую такую ленту монтируют для подсветки внутренних ступенек в помещениях. Тогда светодиоды выступают как в качестве светового оформления, так и в качестве гарантии безопасности. Можно сказать, что в данном случае декоративность освещения совмещается с функциональностью.

Мини-домик в лесу
А каким образом вы бы использовали светодиодную ленту в своем интерьере?

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