Светодиодные ленты в интерьере

Новый уровень управления световым дизайном, создание уютной или романтической атмосферы, различное цветовое оформление пространства. При этом – полная безопасность в использовании, экономия электроэнергии и отсутствие вредного мерцания, порой незаметного, но фиксируемого человеческим глазом. Все эти возможности сочетает в себе светодиодная лента в интерьере.
У каждого человека своя фантазия, и порой она реализуется в самых невероятных формах. Поэтому отметим лишь наиболее распространенные варианты применения таких светодиодных светильников.
Светодиодная лента имеет низкое напряжение – всего 12 вольт, и практически не выделяет тепла. Вкупе с противопожарными свойствами, это позволяет использовать ее для подсветки мебели, полок, а также мест с плохой вентилируемостью.
Эффектное решение – монтировать ее на книжный стеллаж или полку. Можно отдельно подсветить наиболее значимый аксессуар – например, статуэтку или фотографию, или выделить всю полку сразу.
Светодиодная лента, в первую очередь, незаменима для комфортного освещения рабочей зоны на кухне – ведь каждая хозяйка знает, как важно, чтобы лампы не слепили глаза и не искажали цвет продуктов. И даже при ее постоянной работе на запасы еды не будет действовать тепло – а владельцы стандартных ламп накаливания часто жалуются на таянье сладостей, хранящихся в шкафах.
Зонирование светом особенно удобно для однокомнатных квартир или помещений с большими габаритами. С помощью светодиодной ленты можно все пространство искусственно поделить на отдельные сектора, которые и будут подсвечиваться, если нет необходимости включать «общее» (например, верхнее) освещение.
Светодиодные ленты бывают влагостойкими и невлагостойкими. Первые можно использовать для влажных помещений – ими даже декорируют бассейны и джакузи. Широкая цветовая гамма лент позволяет выбрать нужное решение для своего интерьера. Есть также многоцветные ленты с возможностью изменения цвета освещения – для этого используются контроллеры, с помощью которых можно «смешивать» цвета, создавая самые разные оттенки света.
Степень влагозащиты можно выяснить, посмотрев маркировку на упаковке . Если цифра не менее 65 – смело используйте ленту для освещения ванной комнаты.
Гипсокартон с подсветкой из светодиодной ленты – сегодня самый популярный элемент, позволяющий не только украсить помещение, но и раскрыть уникальную форму многоуровневого потолка. Возьмем для примера распространенный прием дизайнеров, так называемый «эффект парения», который широко используется при монтировании подвесных потолков с подсветкой. Этот эффект визуально приподнимает потолок, увеличивая высоту помещения, создавая восхитительное ощущение невесомости конструкции, невероятным образом подвешенной в пространстве.
Есть даже рекомендации по использованию светодиодной ленты. Известно, что смотреть телевизор или сидеть за экраном компьютерного монитора в темной комнате очень вредно для зрения. Светящийся экран на фоне темноты зрелище очень контрастное, и просто до боли напрягает глаза. Поэтому рекомендуется включать, хоть какое-нибудь, пусть самое слабенькое, освещение.
Если сзади телевизора поместить полоску светодиодной ленты, то отраженный от стен свет и будет этим самым слабеньким освещением. В данном случае дизайнеры интерьера подсветили панно вокруг телевизора, тем самым сделали просмотр телевизора более комфортным.
Очень востребована подсветка зеркала в ванной. Для ее создания LED-ленту устанавливают на заднюю часть зеркала. Конечно, установка осуществляется по краям тыльной части. Некоторые специалисты отмечают, что за зеркалом можно разместить и блок питания. В этом случае зеркало должно находиться на расстоянии 5-ти сантиметров от стены. Этот блок должен обладать защитой от влаги.
Зачастую такую ленту монтируют для подсветки внутренних ступенек в помещениях. Тогда светодиоды выступают как в качестве светового оформления, так и в качестве гарантии безопасности. Можно сказать, что в данном случае декоративность освещения совмещается с функциональностью.