Светодиодные ленты в интерьере

Новый уровень управления световым дизайном, создание уютной или романтической атмосферы, различное цветовое оформление пространства. При этом – полная безопасность в использовании, экономия электроэнергии и отсутствие вредного мерцания, порой незаметного, но фиксируемого человеческим глазом. Все эти возможности сочетает в себе светодиодная лента в интерьере.

У каждого человека своя фантазия, и порой она реализуется в самых невероятных формах. Поэтому отметим лишь наиболее распространенные варианты применения таких светодиодных светильников.