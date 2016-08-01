Как экономично построить дом?

Если вы хотите построить свой собственный дом, то нужно воспользоваться всеми преимуществами имеющихся квадратных метров. Сегодня мы дадим вам некоторые советы, как построить свой дом, не тратя больше, чем нужно. Имеющийся участок и материалы нужно использовать с умом.
Иногда мы помещаем специалистов в каждую область, чтобы дать хороший ход строительству дома. Это всегда приемлемый вариант, когда выбранная компания поддерживает подобранный стиль дизайна интерьера и архитектуры. Этот вариант намного дороже – нанять одну компанию, которая возьмет на себя ответственность строительства .Но тогда все будет идти в соответствии с планами, которые предоставили архитектору.
Подходит ли ваш участок к строительству дома? Возможно, грунтовое основание не является лучшим материалом, который вы планируете использовать. Хорошо оценить качество почвы, чтобы избежать проблем в будущем.
У вас должен быть архитектор, который будет проектировать вам дом. Эскизы вы можете забрать, но дизайн, чертежи и визуализации оставьте в руках эксперта. Архитектор поможет вам лучше использовать пространство и даст свежий стиль. Всегда следуйте советам хорошего архитектора.
Иногда, когда работа уже продвинулась вперед, хочется внести изменения в проект. Это может иметь ряд затрат, которые вы не можете себе представить. Лучше всего придерживаться того, что первоначально планировалось.
После завершения строительства дома, он переходит в ваши руки. Со временем будут трещины, влага в стенах и другие неприятные мелочи. Хорошо научиться самому все это исправлять, так как гарантийный срок пройдет рано или поздно.
Теперь, когда ваш дом построен, пришло время заняться отделкой. Существует множество стилей для любого настроения и личности. Важно, чтобы дизайн интерьера шел в соответствии с архитектурой дома. Например, дом минималистской архитектуры не очень хорошо сочетается с деревенскими интерьерами.