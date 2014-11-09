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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Retro-Möbel, American Warehouse American Warehouse
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Еще одна неделя подошла к концу, а значит наступил момент подведения итогов. Выбрать из множества проектов, опубликованных в течении прошедших семи дней, самые яркие и запоминающиеся – задача не из легких.  homify старается ежедневно знакомить вас с самыми лучшими работами архитекторов и дизайнеров интерьера. Давайте посмотрим, каким из них удалось вызвать наибольший резонанс? Если проект, привлекший ваше внимание, не вошел в пятерку самых-самых, расскажите нам об этом в комментариях.

5. Хотите жить над океаном? Добро пожаловать в Австралию!

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Великолепный проект австралийских архитекторов из бюро Modscape поражает воображение. То, что вы видите на фото, вовсе не иллюстрация к фантастическому роману, а реально существующий дом на отвесной скале, выполненный по заказу семейной пары, для которой природа и адреналин – главные составляющие жизни. Вилла над пропастью имеет пять этажей, закрепленных на скале с помощью стальных штифтов. В ней есть все необходимое для полноценной жизни – гостиная, три спальных комнаты, кухня, столовая, небольшой спа-салон. На самом нижнем этаже расположена терраса, на которой ежедневно под открытым небом можно наблюдать за океаном, наслаждаться вкусом любимых блюд и общением с приглашенными друзьями… если им, конечно же, хватит смелости навестить вас. Вы заинтригованы? Тогда жмите сюда, чтобы поближе познакомиться с этим невероятным проектом.

4. Квартиры автолюбителей

Retro-Möbel, American Warehouse American Warehouse
American Warehouse

American Warehouse
American Warehouse
American Warehouse

Для тех, для кто страстно любит автомобили, мы подготовили необычную подборку из 10 предметов мебели, дизайн которых схож с дизайном четвероногого коня. Оказывается, на автомобиле можно не только ездить, его можно превратить в обеденный стол, кровать и даже гардеробную. Хотите посмотреть на Chevrolet – диван, стол –  двигатель и Херби – кровать? Добро пожаловать в  Книгу идей ’10 сумасшедших идей для автолюбителей’.

3. Как устроить вечное лето в четырех стенах?

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

Настроение в холодные поры года бывает довольно изменчивым. Приступы хандры неизбежны, когда за окном идет непрекращающийся дождь, а пелена облаков не пропускает стремящиеся прорваться наружу лучи солнца.  Как не поддаться унынию и оставаться в приподнятом настроении, несмотря на сюрпризы погоды? Читайте в этой Книге идей.

2. Восхитительные столовые комнаты

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Цены на жилье постоянно растут, вынуждая квартиросъемщиков довольствоваться все меньшим количеством квадратных метров. Увы, именно столовая чаще всего становится той самой комнатой, от которой отказываются в целях экономии средств. В этой Книге идей  мы наглядно демонстрируем преимущества квартир, хозяева которых несмотря ни на что сохранили столовую и не пожалели об этом.

1. До & после: проект реконструкции усадьбы XVI века

Ca' Spineda, Welldom Welldom
Welldom

Welldom
Welldom
Welldom

Проекты по реконструкции интересны прежде всего тем, что они предоставляют возможность пошагово продемонстрировать работу дизайнеров и архитекторов. В таких проектах важен не только конечный результат, но и то, как выглядел объект до того, как над его преображением начали трудиться специалисты. В этой Книге идей мы увидели как заброшенная вилла на северо-западе Италии превратилась в современный экодом, оснащенный по последнему слову техники. Перед архитекторами стояла важная задача – сохранить историческую значимость здания снаружи, полностью модернизировав его внутри, с чем, на наш взгляд, команда специалистов справилась блестяще. Не верите? Убедитесь сами.

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