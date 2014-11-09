Топ 5: лучшие проекты недели

Еще одна неделя подошла к концу, а значит наступил момент подведения итогов. Выбрать из множества проектов, опубликованных в течении прошедших семи дней, самые яркие и запоминающиеся – задача не из легких. homify старается ежедневно знакомить вас с самыми лучшими работами архитекторов и дизайнеров интерьера. Давайте посмотрим, каким из них удалось вызвать наибольший резонанс? Если проект, привлекший ваше внимание, не вошел в пятерку самых-самых, расскажите нам об этом в комментариях.
Великолепный проект австралийских архитекторов из бюро Modscape поражает воображение. То, что вы видите на фото, вовсе не иллюстрация к фантастическому роману, а реально существующий дом на отвесной скале, выполненный по заказу семейной пары, для которой природа и адреналин – главные составляющие жизни. Вилла над пропастью имеет пять этажей, закрепленных на скале с помощью стальных штифтов. В ней есть все необходимое для полноценной жизни – гостиная, три спальных комнаты, кухня, столовая, небольшой спа-салон. На самом нижнем этаже расположена терраса, на которой ежедневно под открытым небом можно наблюдать за океаном, наслаждаться вкусом любимых блюд и общением с приглашенными друзьями… если им, конечно же, хватит смелости навестить вас. Вы заинтригованы? Тогда жмите сюда, чтобы поближе познакомиться с этим невероятным проектом.
Для тех, для кто страстно любит автомобили, мы подготовили необычную подборку из 10 предметов мебели, дизайн которых схож с дизайном четвероногого коня. Оказывается, на автомобиле можно не только ездить, его можно превратить в обеденный стол, кровать и даже гардеробную. Хотите посмотреть на Chevrolet – диван, стол – двигатель и Херби – кровать? Добро пожаловать в Книгу идей ’10 сумасшедших идей для автолюбителей’.
Настроение в холодные поры года бывает довольно изменчивым. Приступы хандры неизбежны, когда за окном идет непрекращающийся дождь, а пелена облаков не пропускает стремящиеся прорваться наружу лучи солнца. Как не поддаться унынию и оставаться в приподнятом настроении, несмотря на сюрпризы погоды? Читайте в этой Книге идей.
Цены на жилье постоянно растут, вынуждая квартиросъемщиков довольствоваться все меньшим количеством квадратных метров. Увы, именно столовая чаще всего становится той самой комнатой, от которой отказываются в целях экономии средств. В этой Книге идей мы наглядно демонстрируем преимущества квартир, хозяева которых несмотря ни на что сохранили столовую и не пожалели об этом.
Проекты по реконструкции интересны прежде всего тем, что они предоставляют возможность пошагово продемонстрировать работу дизайнеров и архитекторов. В таких проектах важен не только конечный результат, но и то, как выглядел объект до того, как над его преображением начали трудиться специалисты. В этой Книге идей мы увидели как заброшенная вилла на северо-западе Италии превратилась в современный экодом, оснащенный по последнему слову техники. Перед архитекторами стояла важная задача – сохранить историческую значимость здания снаружи, полностью модернизировав его внутри, с чем, на наш взгляд, команда специалистов справилась блестяще. Не верите? Убедитесь сами.