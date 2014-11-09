Топ 5: лучшие проекты недели

Великолепный проект австралийских архитекторов из бюро Modscape поражает воображение. То, что вы видите на фото, вовсе не иллюстрация к фантастическому роману, а реально существующий дом на отвесной скале, выполненный по заказу семейной пары, для которой природа и адреналин – главные составляющие жизни. Вилла над пропастью имеет пять этажей, закрепленных на скале с помощью стальных штифтов. В ней есть все необходимое для полноценной жизни – гостиная, три спальных комнаты, кухня, столовая, небольшой спа-салон. На самом нижнем этаже расположена терраса, на которой ежедневно под открытым небом можно наблюдать за океаном, наслаждаться вкусом любимых блюд и общением с приглашенными друзьями… если им, конечно же, хватит смелости навестить вас. Вы заинтригованы? Тогда жмите сюда, чтобы поближе познакомиться с этим невероятным проектом.