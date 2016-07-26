Дома из дерева и камня

Всем известно, что камень и дерево – древнейшие материалы для строительства жилищ, которые также неизменно используются для проектов современной архитектуры. Но, планируя строительство собственного дома, каждый задумывается – а действительно ли камень или дерево так хороши, возможно выбор таких традиционных материалов – лишь дань привычным стереотипам? Специалисты предлагают не верить никому на слово, а рассмотреть самые разнообразные варианты воплощения мечты о собственном доме из дерева и камня.