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Дома из дерева и камня

Перла Вереника Перла Вереника
homify Срубы
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Всем известно, что камень и дерево – древнейшие материалы для строительства жилищ, которые также неизменно используются для проектов современной архитектуры. Но, планируя строительство  собственного дома, каждый задумывается – а действительно ли камень или дерево так хороши, возможно выбор таких традиционных материалов – лишь дань привычным стереотипам? Специалисты предлагают не верить никому на слово, а рассмотреть самые разнообразные варианты воплощения мечты о собственном доме из дерева и камня. 

Практично и стильно

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Дома в стиле модерн
Portakal mimarlik

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Функциональность архитектуры имеет большое значение в современных домах, а сочетание двух контрастов природных материалов: холодного камня и бревен древесины, сделает проект настоящим образчиков зодческого искусства. Каменная облицовка первого этажа с террасами, угловые каменные колоны или выделение зоны крыльца с помощью каменной отделки – такие элементы делают деревянные дома еще более привлекательными и оригинальными.

Каменная дорога к деревянному дому мечты

homify Срубы
homify

homify
homify
homify

Что может смотреться более гармонично на фоне соснового леса, как деревянный сруб с каменным фундаментом? Мощеная камнями дорожка плавно ложится вдоль линии ландшафта и ведет нас к резному крыльцу, а теплые оттенки камней и бревен ярко выделяются среди зелени газона и лесного массива. 

Современные формы традиционных материалов

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Дома в стиле модерн
MİNERVA MİMARLIK

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Вопреки предубеждениям, что натуральные природные материалы подходят для классического домостроительства, архитекторы предлагают нам выразить современные формы кубизма и минимализма архитектуры в дереве и камне. И действительно, такие материалы уже сами по себе будут украшением любого фасада и не потребуется загружать образ дома дополнительными элементами декора.

Сказочная избушка

ALTINDAĞ KÖYPARK PROJESİ , GÖZDE MOBİLYA GÖZDE MOBİLYA Балкон и терраса в стиле модерн
GÖZDE MOBİLYA

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Фундамент из массивных глыб необработанного камня – надежная основа для большого деревянного сруба. Есть в нем что-то и от русской избы, и от альпийских шале: масштабность строения, красота естественных материалов и фактур. 

Яркие формы архитектуры

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Дома в классическом стиле
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Высокий каменный дымоход в центральной части этого дома сразу притягивает внимание. Деревянное строение словно нанизанной на эту визуальную ось раскидывается вдоль каменной террасы многочисленными навесами и тенистыми верандами, гостеприимно манящими вглубь дома.

Роскошная вилла

Mountain House 2 David Guerra Arquitetura e Interiores Дома в рустикальном стиле
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House 2

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

Выбор пород древесины и видов камня позволяет сделать дом любого уровня – от тихой деревенской избушки до фешенебельного особняка. Природная текстура таких материалов подчеркнуто элегантна и самодостаточна, придает дому размах и достоинство.

Классическая усадьба

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Классическая архитектура по-прежнему актуальна, также как и свойственное ей уютное использование дерева и камня. Деревянные стены дома образуют комфортный микроклимат во всех комнатах, а деревянная беседка в тенистом саду и веранда у крыльца сделают дом еще более радушным.

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