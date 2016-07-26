Дома из дерева и камня

Всем известно, что камень и дерево – древнейшие материалы для строительства жилищ, которые также неизменно используются для проектов современной архитектуры. Но, планируя строительство собственного дома, каждый задумывается – а действительно ли камень или дерево так хороши, возможно выбор таких традиционных материалов – лишь дань привычным стереотипам? Специалисты предлагают не верить никому на слово, а рассмотреть самые разнообразные варианты воплощения мечты о собственном доме из дерева и камня.
Функциональность архитектуры имеет большое значение в современных домах, а сочетание двух контрастов природных материалов: холодного камня и бревен древесины, сделает проект настоящим образчиков зодческого искусства. Каменная облицовка первого этажа с террасами, угловые каменные колоны или выделение зоны крыльца с помощью каменной отделки – такие элементы делают деревянные дома еще более привлекательными и оригинальными.
Что может смотреться более гармонично на фоне соснового леса, как деревянный сруб с каменным фундаментом? Мощеная камнями дорожка плавно ложится вдоль линии ландшафта и ведет нас к резному крыльцу, а теплые оттенки камней и бревен ярко выделяются среди зелени газона и лесного массива.
Вопреки предубеждениям, что натуральные природные материалы подходят для классического домостроительства, архитекторы предлагают нам выразить современные формы кубизма и минимализма архитектуры в дереве и камне. И действительно, такие материалы уже сами по себе будут украшением любого фасада и не потребуется загружать образ дома дополнительными элементами декора.
Фундамент из массивных глыб необработанного камня – надежная основа для большого деревянного сруба. Есть в нем что-то и от русской избы, и от альпийских шале: масштабность строения, красота естественных материалов и фактур.
Высокий каменный дымоход в центральной части этого дома сразу притягивает внимание. Деревянное строение словно нанизанной на эту визуальную ось раскидывается вдоль каменной террасы многочисленными навесами и тенистыми верандами, гостеприимно манящими вглубь дома.
Выбор пород древесины и видов камня позволяет сделать дом любого уровня – от тихой деревенской избушки до фешенебельного особняка. Природная текстура таких материалов подчеркнуто элегантна и самодостаточна, придает дому размах и достоинство.
Классическая архитектура по-прежнему актуальна, также как и свойственное ей уютное использование дерева и камня. Деревянные стены дома образуют комфортный микроклимат во всех комнатах, а деревянная беседка в тенистом саду и веранда у крыльца сделают дом еще более радушным.