Как украсить маленький сад

Практичное использование пространства и каждого элемента обстановки имеет особое значение в компактных садах, где необходимо совместить несколько задач сразу. Эксперты ландшафтного дизайна рекомендуют в таких случаях не упускать скрытых возможностей и, отказавшись от стандартных приемов, превратить недостатки в исключительные идеи, яркие и функциональные.
Ограниченные размеры сада возле дома можно сделать преимуществом, ведь на небольшой площадке получится отличный уединенный оазис для отдыха. Для этого достаточно создать здесь атмосферу уюта с помощью компактных растений, поставить лавки и столик, добавить несколько ярких акцентов в виде мягких подушек или зонтика-навеса от солнца и дождя.
Даже обычная поленница дров может превратиться в декоративный элемент вашего сада. Сложенные вдоль забора деревянные брусочки оживят серый бетон стены, а приятный аромат смолы наполнит маленький сад лесной свежестью. Такой практичный прием хранения можно использовать для любых материалов, одновременно экономя пространство и украшая небольшой сад .
Мини-сад на пороге гостиной – идея неординарная, но вместе с тем легко выполнимая. Для этого стоит обратиться к японским традициям садов, подобрать карликовые растения и создать из них гармоничную композицию. Несколько ярусов посадки включают в себе коврик из стелющихся растений, низенькие кусты и компактные деревца, которые можно как высаживать в грунт, так и использовать для этого кадки.
Тенистый на небольшой площадке у дома несмотря на свои ограниченные размеры всегда имеет особое значение как для формирования ландшафта участка, так и в качестве природного декора интерьеров. В оформлении такого озеленения большое значение имеет сам фасад дома. Архитектурные формы дома и характер отделки можно использовать в комплексе с зелеными насаждениями вдоль фасада, создавая единый стиль и образ – от минимализма до буйства цветущих кустов и зелени оплетающей стены.
Иногда сады настолько малы, что здесь может разместиться вместо клумб и грядок лишь небольшая теплица. В тоже время, такое строение даст вам возможность круглый год любоваться цветением оранжереи. Растения можно подвесить в горшках, создавая дополнительное пространство для озеленения, под ними оборудовать место для отдыха.
Практичная идея для сада – вторичное использование материалов, например, деревянных палетт. Этот бюджетный способ поможет сделать и лавки, и стол, и деревянную террасу, и ступени в саду, и вертикальную стену забора. Поддоны обрабатываются водонепроницаемой пропиткой и после этого их даже можно использовать как контейнеры для мини-клумб.
Неспешное движение воды зачаровывает и дает ощущение покоя, что можно использовать в любом самом маленьком уголке сада. И если большие бассейны не доступны площади вашего сада, то несколько спасут обстановку несколько резервуаров, установленных ступенчатым каскадом. Вода, плавно перетекая из одного в другой, циркулирует так по кругу, наполняя сад тихой песней журчащих ручьев и свежестью. Идеи маленьких фонтанов для сада крайне разнообразны: от ручейка до шара в стиле минимализма.
Современным и стильным элементом садового ландшафта станет вертикальный разделитель пространства. Такие конструкции помогают разбить пространство на отдельные зоны и создать ощущение многомерности даже на небольшой площади. В зависимости от выбора материала образуется игра бликов и отражений, а мягкая подсветка подчеркнет уют и уединенность.
Полезный и простой способ декора в маленьком саду – обустройство площадки напольными светильниками. Они заряжаются днем от солнечного света, а вечером превращают привычный пейзаж в загадочный лес, где каждая веточка и бутон раскрываются с совершенно неожиданных сторон.