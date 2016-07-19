Как украсить маленький сад

Мини-сад на пороге гостиной – идея неординарная, но вместе с тем легко выполнимая. Для этого стоит обратиться к японским традициям садов, подобрать карликовые растения и создать из них гармоничную композицию. Несколько ярусов посадки включают в себе коврик из стелющихся растений, низенькие кусты и компактные деревца, которые можно как высаживать в грунт, так и использовать для этого кадки.