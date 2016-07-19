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Как украсить маленький сад

Перла Вереника Перла Вереника
Edelstahl Teichbecken und Edelstahl- Teichwannen, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
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Практичное использование пространства и каждого элемента обстановки имеет особое значение в компактных садах, где необходимо совместить несколько задач сразу. Эксперты ландшафтного дизайна рекомендуют в таких случаях не упускать скрытых  возможностей и, отказавшись от стандартных приемов, превратить недостатки в исключительные идеи, яркие и функциональные. 

Уютный уголок в саду

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Ограниченные размеры сада возле дома можно сделать преимуществом, ведь на небольшой площадке получится отличный уединенный оазис для отдыха. Для этого достаточно создать здесь атмосферу уюта с помощью компактных растений, поставить лавки и столик, добавить несколько ярких акцентов в виде мягких подушек или зонтика-навеса от солнца и дождя. 

Используем подручные материалы

Einfamilienhaus in Duisburg, Oliver Keuper Architekt BDA Oliver Keuper Architekt BDA Гараж в стиле модерн
Oliver Keuper Architekt BDA

Oliver Keuper Architekt BDA
Oliver Keuper Architekt BDA
Oliver Keuper Architekt BDA

Даже обычная поленница дров может превратиться в декоративный элемент вашего сада. Сложенные вдоль забора деревянные брусочки оживят серый бетон стены, а приятный аромат смолы наполнит маленький сад лесной свежестью. Такой практичный прием хранения можно использовать для любых материалов, одновременно экономя пространство и украшая небольшой сад . 

Композиция в японском стиле

Yokono ARC, 平林繁・環境建築研究所 平林繁・環境建築研究所 Сад в стиле модерн
平林繁・環境建築研究所

平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所
平林繁・環境建築研究所

Мини-сад на пороге гостиной – идея неординарная, но вместе с тем легко выполнимая. Для этого стоит обратиться к японским традициям садов,  подобрать карликовые растения и создать из них гармоничную композицию. Несколько ярусов посадки включают в себе коврик из стелющихся растений, низенькие кусты и компактные деревца, которые можно как высаживать в грунт, так и использовать для этого кадки. 

Яркий фасад в качестве фона

Mutterhaus, FinsterwalderArchitekten FinsterwalderArchitekten Сад в стиле модерн
FinsterwalderArchitekten

FinsterwalderArchitekten
FinsterwalderArchitekten
FinsterwalderArchitekten

Тенистый на небольшой площадке у дома несмотря на свои ограниченные размеры всегда имеет особое значение как для формирования ландшафта участка, так и в качестве природного декора интерьеров. В оформлении такого озеленения большое значение имеет сам фасад дома. Архитектурные формы дома и характер отделки можно использовать в комплексе с зелеными насаждениями вдоль фасада, создавая единый стиль и образ – от минимализма до буйства цветущих кустов и зелени оплетающей стены.

Оранжерея

Swallow Kingfisher Greenhouse homify Сад в классическом стиле
homify

Swallow Kingfisher Greenhouse

homify
homify
homify

Иногда сады настолько малы, что здесь может разместиться вместо клумб и грядок лишь небольшая теплица. В тоже время, такое строение даст вам возможность круглый год любоваться цветением оранжереи. Растения можно подвесить в горшках, создавая дополнительное пространство для озеленения, под ними оборудовать место для отдыха.

Садовая мебель из палетт

homify Сад в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Практичная идея для сада – вторичное использование материалов, например, деревянных палетт. Этот бюджетный способ поможет сделать и лавки, и стол, и деревянную террасу, и ступени в саду, и вертикальную стену забора. Поддоны обрабатываются водонепроницаемой пропиткой и после этого их даже можно использовать как контейнеры для мини-клумб. 

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Водная стихия

Edelstahl Teichbecken und Edelstahl- Teichwannen, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в стиле модерн
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Неспешное движение воды зачаровывает и дает ощущение покоя, что можно использовать в любом самом маленьком уголке сада. И если большие бассейны не доступны площади вашего сада, то несколько спасут обстановку несколько резервуаров, установленных ступенчатым каскадом. Вода, плавно перетекая из одного в другой, циркулирует так по кругу, наполняя сад тихой песней журчащих ручьев и свежестью. Идеи маленьких фонтанов для сада крайне разнообразны: от ручейка до шара в стиле минимализма.

Разделение пространства

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современным и стильным элементом садового ландшафта станет вертикальный разделитель пространства. Такие конструкции помогают разбить пространство на отдельные зоны и создать ощущение многомерности даже на небольшой площади. В зависимости от выбора материала образуется игра бликов и отражений, а  мягкая подсветка подчеркнет уют и уединенность. 

Игра света

SIWA Sichtschutz-System, Collection Hutter AG Collection Hutter AG Сад в стиле модерн
Collection Hutter AG

Collection Hutter AG
Collection Hutter AG
Collection Hutter AG

Полезный и простой способ декора в маленьком саду – обустройство площадки напольными светильниками. Они заряжаются днем от солнечного света, а вечером превращают привычный пейзаж в загадочный лес, где каждая веточка и бутон раскрываются с совершенно неожиданных сторон.

Сборный дом из древесины
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