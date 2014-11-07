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Урок типографики

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Corner Sofas, Hconcept Interiors London Ltd. Hconcept Interiors London Ltd. Гостиная
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Согласно официальному определению, типографика – это оформление текста посредством набора и верстки. Основной задачей типографики является улучшение качества восприятия текста с помощью методов шрифтового дизайна. Большинство из нас даже не представляет, какую важную роль играют правильно подобранные гарнитура шрифта, выключки, расстояние между строк и другие параметры оформления при создании текста. 

Сегодня мы решили посмотреть на интерьеры, которые искусство типографики не обошло стороной. На изображениях, представленных ниже, – квартиры, в оформление которых хозяева намерянно включили шрифт и не прогадали. Слова на текстиле всегда привлекают внимание. При правильно подобранном размере и стиле шрифта, надпись может звучать как громкий протестный лозунг, теплые слова из детской колыбельной или самонадеянное утверждение юного нигилиста.

Будь самим собой

Corner Collection, Deadgood Trading Ltd Deadgood Trading Ltd ГостинаяДиваны и кресла
Deadgood Trading Ltd

Corner Collection

Deadgood Trading Ltd
Deadgood Trading Ltd
Deadgood Trading Ltd

Надпись на этой стене подтверждает, что слова также могут быть объектами современного искусства, сила которого не в красоте формы, а в силе утверждения. Все шрифты можно условно разделить на две группы. Serif – это те шрифты, которые обладают разного рода засечками и завитками. San serif – это ровные шрифты, без каких-либо выступающих особенностей, их обычно используют не в заголовках, а в теле текста. Кстати, на профессиональном сленге дизайнеров термин Gothic также обозначает группу шрифтов Serif. 

Шрифт, который мы видим на изображении, называется Печать штамп, и относится он к классу Serif.  Для символов этого шрифта характерна потертость а-ля старая печать и небольшое расстояние между линиями, из которых состоят буквы. Смысл сообщения можно перевести как призыв быть самим собой, не подчиняться бездумно всем возможным правилам, быть лидером, на не последователем.

Большая любовь

TERRACE Esra Kazmirci Mimarlik Гостиная в стиле модерн
Esra Kazmirci Mimarlik

TERRACE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Глядя на эту фотографию, становится очевидно, насколько крупный выразительный шрифт может завладеть нашим вниманием. Перед нами – чудная мансардная комната с современной стильной мебелью, однако первое, на что мы обращаем внимание – это большие буквы на постельном белье. Настоящая любовь никогда не заканчивается… написано на подушке курсивным шрифтом. Текст, начинающийся с No.1 на второй подушке является примером шрифта группы Serif.  Кстати, еще одним различием между Seirf и Sans является ширина текста, что наглядно подтверждается на изображении.

И снова о любви

Corner Sofas, Hconcept Interiors London Ltd. Hconcept Interiors London Ltd. Гостиная
Hconcept Interiors London Ltd.

Corner Sofas

Hconcept Interiors London Ltd.
Hconcept Interiors London Ltd.
Hconcept Interiors London Ltd.

Любовь – это чувство, которое всегда должно присутствовать в доме. Без него жизнь кажется пресной и унылой. Любовь членов семьи друг к другу наполняет пространство сильной энергией добра и света. Однако даже в образцово-показательных ячейках общества не обходится без конфликтов. Напомните своим домашним, о том, что истина рождается не в ссоре, а в любви с помощью украшения, на котором три раза самым часто используемым шрифтом Times new roman написано слово Любовь.

Дорога домой

Ship Fine Cell Work ГостинаяАксессуары и декорации
Fine Cell Work

Ship

Fine Cell Work
Fine Cell Work
Fine Cell Work

Рисунки на морскую тематику всегда были популярны среди любителей татуировок. Моряки были первыми, кто превратил художественные татуировки в символ профессиональной солидарности. Впоследствии морские тату вошли в моду, и до сих пор время от времени их наносят в качестве нательных рисунков те, кто никакого отношения к морскому флоту не имеет. Если вы чувствуете, что морская тематика близка и вам, но не решаетесь сделать тату, почему бы не обзавестись подушкой с традиционным для морских волков рисунком – корабль, который на всех парусах мчится в сторону родного дома.

Красивая буква F

Alphabet Intricate Inks Ceramic Tiles, Rory Dobner Rory Dobner
Rory Dobner

Alphabet Intricate Inks Ceramic Tiles

Rory Dobner
Rory Dobner
Rory Dobner

Одно из самых грубых ругательств в английском языке начинается с этой буквы. Но мы надеемся, что дизайнеры этой подушки имели в виду вовсе не это слово. Возможно, такая подушка станет отличным подарком для человека, чье имя начинается на Ф. Буква представляет собой символ группы Serif – ровные четкие линии и никаких завитушек. 

Надеемся, что в этой Книге идей вы не только посмотрели на симпатичные элементы интерьера с выразительными надписями, но и узнали что-то новое из мира шрифтов и типографии.

Посуда, которая не позволит сесть на диету
А вам нравится видеть надписи на предметах декора и обивке мягкой мебели?

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