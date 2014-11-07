Урок типографики

Согласно официальному определению, типографика – это оформление текста посредством набора и верстки. Основной задачей типографики является улучшение качества восприятия текста с помощью методов шрифтового дизайна. Большинство из нас даже не представляет, какую важную роль играют правильно подобранные гарнитура шрифта, выключки, расстояние между строк и другие параметры оформления при создании текста.

Сегодня мы решили посмотреть на интерьеры, которые искусство типографики не обошло стороной. На изображениях, представленных ниже, – квартиры, в оформление которых хозяева намерянно включили шрифт и не прогадали. Слова на текстиле всегда привлекают внимание. При правильно подобранном размере и стиле шрифта, надпись может звучать как громкий протестный лозунг, теплые слова из детской колыбельной или самонадеянное утверждение юного нигилиста.