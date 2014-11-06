Посуда, которая не позволит сесть на диету

Разнообразие посуды и столовых приборов в современных магазинах просто поражает. Если вам предстоит принять гостей из высших слоев общества, нелишним будет обзавестить посудой из настоящего фарфора. Немецкая фабрика Fürstenbert является одним из ведущих производителей эксклюзивной фарфоровой посуды, изготовление которой, как утверждают владельцы марки, до сих пор основывается на ручном труде.

Когда-то обладать предметами из фарфора могли только короли и вельможи. Тайна создания этого материала пленила умы аристократов уже в эпоху Возрождения, но истинное признание фарфоровая посуда обрела в век рококо, когда широкое распространение шоколада, чая и кофе создало потребность в изысканной посуде из тонкого материала.