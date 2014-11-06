Посуда, которая не позволит сесть на диету

Рано или поздно мы выходим из студенческого возраста, когда все мысли лишь о том, как сдать сессию и весело провести время с друзьями. Мы взрослеем и многие вещи, на которые раньше не обращали никакого внимания, обретают в наших глазах важность. Если мы собираемся устроить вечеринку у себя дома, то наверняка задумываемся о том, как приятно удивить гостей. Наводим порядок, украшаем комнаты, готовим вкусный ужин и стараемся подать его в красивой посуде, о которой и пойдет речь в этой Книге идей.
Разнообразие посуды и столовых приборов в современных магазинах просто поражает. Если вам предстоит принять гостей из высших слоев общества, нелишним будет обзавестить посудой из настоящего фарфора. Немецкая фабрика Fürstenbert является одним из ведущих производителей эксклюзивной фарфоровой посуды, изготовление которой, как утверждают владельцы марки, до сих пор основывается на ручном труде.
Когда-то обладать предметами из фарфора могли только короли и вельможи. Тайна создания этого материала пленила умы аристократов уже в эпоху Возрождения, но истинное признание фарфоровая посуда обрела в век рококо, когда широкое распространение шоколада, чая и кофе создало потребность в изысканной посуде из тонкого материала.
Современная посуда может быть не только элегантной, но и веселой. Чего только стоят чашки, по которым, кажется, кто-то только что потаптался. Чашки со следами от ботинок пришли к нам из Франции – страны, которая, несмотря ни на что, продолжает считаться законодательницей мировой моды.
Треугольники, кружки, клетка, капли, шестиугольники – графические узоры сейчас в моде. Неудивительно, что мы все чаще встречаем их и на посуде. Достоинством такой посуды является ее гибкость – она органично впишется в кухни самых различных стилей – рустикальный, модерн, хай-тек и даже барочный. Скучно за таким столом не будет никому, главное, чтобы не начало рябить в глазах.
Если вы не уверены в своей способности создать в интерьере безупречную цветовую гамму, следуйте по пути наименьшего сопротивления. Выбирайте черно-белую комбинацию, и вы не прогадаете. Посуда с черно-белым узором выглядит благородно и элегантно, она также подойдет к любому интерьеру.
Все, кто попался на крючок доминирующего сегодня рустикального стиля, обязательно должны познакомиться с работами дизайнера Jerome Hirson. Его блюда, миски, чашки и тарелки сделаны вручную, в них вложена любовь, созидание и легкая ностальгия по временам, когда творения независимых ремесленников ценились значительно выше товаров массового производства.
Француженка Inès de Nicolaÿ, по всей видимости, любит бывать на природе и восхищается силуэтами животных и птиц. Если вы являетесь счастливым обладателем охотничьего домика, почему бы не украсить его набором посуды с изображениями птиц, лосей, собак, лис и прочих обитателей леса.
Если орнамент может принимать любые геометрические формы, почему посуда должна оставаться круглой? Benjamin Rousse создает пользующиеся большим спросом чашки и блюдца самых необычных форм. Посуда дизайнера абсолютно непредсказуема. Плавные изгибы неожиданно переходят в резкие линии и наоборот. Такая посуда, без сомнения, является достойной альтернативой скучным и однообразным сервизам.
Для поклонников винтажного стиля у нас также найдется что-то интересное. Посуда из
бабушкиного сундука с романтическим цветочным узором на тонком фарфоре будет очаровательно смотреться как за прозрачными стеклами кухонного серванта, так и на вашем столе.