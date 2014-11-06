Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Посуда, которая не позволит сесть на диету

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Dining Room, Lavish Shoestring Lavish Shoestring Столовая комнатаПосуда и стекло
Loading admin actions …

Рано или поздно мы выходим из студенческого возраста, когда все мысли лишь о том, как сдать сессию и весело провести время с друзьями. Мы взрослеем и многие вещи, на которые раньше не обращали никакого внимания, обретают в наших глазах важность. Если мы собираемся устроить вечеринку у себя дома, то наверняка задумываемся о том, как приятно удивить гостей. Наводим порядок, украшаем комнаты, готовим вкусный ужин и стараемся подать его в красивой посуде, о которой и пойдет речь в этой Книге идей.

Элегантность

MIx & Match, Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG GmbH

Разнообразие посуды и столовых приборов в современных магазинах просто поражает. Если вам предстоит принять гостей из высших слоев общества, нелишним будет обзавестить посудой из настоящего фарфора. Немецкая фабрика Fürstenbert является одним из ведущих производителей эксклюзивной фарфоровой посуды, изготовление которой, как утверждают владельцы марки, до сих пор основывается на ручном труде. 

Когда-то обладать предметами из фарфора могли только короли и вельможи. Тайна создания этого материала пленила умы аристократов уже в эпоху Возрождения, но истинное признание фарфоровая посуда обрела в век рококо, когда широкое распространение шоколада, чая и кофе создало потребность в изысканной посуде из тонкого материала.

Почувствовать яркость дня

les céramiques de Jean-Marc Fondimare, l'atelier des garçons l'atelier des garçons Столовая комнатаПосуда и стекло
l&#39;atelier des garçons

l'atelier des garçons
l&#39;atelier des garçons
l'atelier des garçons

Современная посуда может быть не только элегантной, но и веселой. Чего только стоят чашки, по которым, кажется, кто-то только что потаптался. Чашки со следами от ботинок пришли к нам из Франции – страны, которая, несмотря ни на что, продолжает считаться законодательницей мировой моды.

Геометрические узоры

Assiette graphique "3 Gouttes de pluie", Petits Grains Petits Grains Столовая комнатаПосуда и стекло
Petits Grains

Petits Grains
Petits Grains
Petits Grains

Треугольники, кружки, клетка, капли, шестиугольники – графические узоры сейчас в моде. Неудивительно, что мы все чаще встречаем их и на посуде. Достоинством такой посуды является ее гибкость – она органично впишется в кухни самых различных стилей – рустикальный, модерн, хай-тек и даже барочный. Скучно за таким столом не будет никому, главное, чтобы не начало рябить в глазах.

Черно-белая посуда

TEATRO, Non Sans Raison Non Sans Raison Столовая комнатаПосуда и стекло
Non Sans Raison

Non Sans Raison
Non Sans Raison
Non Sans Raison

Если вы не уверены в своей способности создать в интерьере безупречную цветовую гамму, следуйте по пути наименьшего сопротивления.  Выбирайте черно-белую комбинацию, и вы не прогадаете. Посуда с черно-белым узором выглядит благородно и элегантно, она также подойдет к любому интерьеру.

Для интерьера в стиле рустика

Petite & Grande Assiette Creuse , Jérôme Hirson Jérôme Hirson Столовая комнатаПосуда и стекло
Jérôme Hirson

Jérôme Hirson
Jérôme Hirson
Jérôme Hirson

Все, кто попался на крючок доминирующего сегодня рустикального стиля, обязательно должны познакомиться с работами дизайнера Jerome Hirson. Его блюда, миски, чашки и тарелки сделаны вручную, в них вложена любовь, созидание и легкая ностальгия по временам, когда творения независимых ремесленников ценились значительно выше товаров массового производства.

Лесная романтика

Chasse, Inès de Nicolaÿ Inès de Nicolaÿ Столовая комнатаПосуда и стекло
Inès de Nicolaÿ

Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ

Француженка Inès de Nicolaÿ, по всей видимости, любит бывать на природе и восхищается силуэтами животных и птиц. Если вы являетесь счастливым обладателем охотничьего домика, почему бы не украсить его набором посуды с изображениями птиц, лосей, собак, лис и прочих обитателей леса.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Игра с формой

Assiettes ANGLE, Benjamin Rousse Design Benjamin Rousse Design Столовая комнатаПосуда и стекло
Benjamin Rousse Design

Benjamin Rousse Design
Benjamin Rousse Design
Benjamin Rousse Design

Если орнамент может принимать любые геометрические формы, почему посуда должна оставаться круглой? Benjamin Rousse создает пользующиеся большим спросом чашки и блюдца самых необычных форм. Посуда дизайнера абсолютно непредсказуема. Плавные изгибы неожиданно переходят в резкие линии и наоборот. Такая посуда, без сомнения, является достойной альтернативой скучным и однообразным сервизам.

Винтажный шик

Dining Room, Lavish Shoestring Lavish Shoestring Столовая комнатаПосуда и стекло
Lavish Shoestring

Dining Room

Lavish Shoestring
Lavish Shoestring
Lavish Shoestring

Для поклонников винтажного стиля у нас также найдется что-то интересное. Посуда из бабушкиного сундука с романтическим цветочным узором на тонком фарфоре будет очаровательно смотреться как за прозрачными стеклами кухонного серванта, так и на вашем столе.

Дизайн интерьера в стиле 90-х!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо