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До и После: Как построить декоративный водоем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Japangarten in Altenburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в азиатском стиле
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Глядя на итоговую картинку сказочного пруда, трудно представить, что все это можно сделать своими руками. Но если разбить все на этапы, мы увидим, что главная сложность заключается всего лишь в последнем шаге (ниже вы поймете, почему). На примере роскошного пруда от студии Atelier Jardins Do Sul мы расскажем, как воплотить свою мечту о роскошном оазисе и у себя на участке.

Где будет расположен водоем, решать, конечно же, вам. Хорошо бы, чтобы он находился хотя бы некоторое время под солнцем. Учтите, если вы его поставите рядом с постоянно работающим наружным блоком кондиционера или другим шумным аппаратом, то птички, бабочки и стрекозы вряд ли к вам прилетят. Расположите его так, чтобы наслаждаться его красотой максимально возможное время.

​Шаг первый: обозначьте место

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Выкопайте яму планируемой глубины и габаритов. По периметру сделайте бетонную заливку для бортиков, вмонтировав в нее трубы для залива и слива воды, выровняйте дно. Удалите со дна все острые камни и для верности выстелите его чем-то мягким, например, положите туда старый ковер.

​Шаг второй: выложите дно ПВХ-пленкой

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Пленку можно купить в садовом магазине, такая уже продается и у нас, специальная для бассейнов. Вряд ли у вас в гараже имеется специальное оборудование для склеивания ПВХ-пленки. Но вот если у вас есть мощный термофен или… утюг, вы это сможете. Да, многие умельцы уже опробовали этот метод. Газета (или фольга) снизу, газета (или фольга) сверху, нахлест 20 см, утюг на максимум, внимательно следить за качеством склейки. Или можно склеить «Космофеном».

​Шаг третий: займитесь декорированием

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Расположите камни по периметру водоема. Большие могут лежать самостоятельно, а мелкие лучше все же укрепить, посадив на клей, пену или цементный раствор. Там, где планируется ходить по ним босыми ногами, выбирайте камни без острых краев. Создать эффектную декоративную композицию из камней трудно, но возможно. Надеюсь ваши «валуны» не будут слишком тяжелыми и вы не будете их таскать с места на место слишком часто. Или можно ограничиться несколькими крупными, расположив их хаотично внутри и снаружи, создав эффект дикой природы. Вокруг посадите растения в зависимости от того, в каком стиле вы декорируете свой водоем.

​Шаг четвертый: принимайте аплодисменты

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Да, и это трудно. Не только из-за возможной природной скромности. Друзья и соседи, оценившие ваш труд по достоинству, могут захотеть и у себя построить такое чудо природы и человеческой мысли и труда. И вот тут вам опять придется делать выбор. Давать ли консультации или утаивать секреты мастерства. Наблюдать за их работой в качестве прораба или сделать все самому. И да, вам может все это понравиться. Вам может захотеться построить еще что-нибудь своими руками или даже сконцентрироваться на водоемах и сделать это если не работой, то важным хобби, иногда даже приносящим в дом деньги и неизменно дарящим радость счастливым обладателям сказочного пруда.

​И главное: где брать воду

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Не стоит использовать водопроводную. Кроме хлора в ней есть еще много чего, несовместимого с жизнью растений и плавающих внутри. Идеально было бы запустить в ваш водоем естественный ручей и выпустить его через рукотворные каналы. Поддерживать экосистему помогут специальные водные растения. А если вы планируете разводить рыбу, то воду менять (хотя бы частично) нужно каждые 3-5 недель.

Какой стиль выбрать

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Вы можете выбирать между стилями кантри, азиатский, модерн, минимализм и средиземноморским, так как это самые популярные стили для дизайна водоема.

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Обратитесь к нам!

Камни для кошек

Water mirror, Atelier Jardins do Sul Atelier Jardins do Sul Сад в эклектичном стиле
Atelier Jardins do Sul

Water mirror

Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul
Atelier Jardins do Sul

Удивительно, но такие камни станут идеальным местом для игр ваших кошек и котят. Если глубина водоема небольшая, вы можете не бояться об их безопасности. Кошки умеют плавать, даже если еще сами не знают об этом!

А что делать с дном?

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Дно можно выложить галькой, мелкими камнями для красоты. Чем ровнее оно будет, чем приятнее на вид гладь воды. 

Мостик

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Красивые мостики можно сделать из дерева или камней. Будет очень живописно! Правда, многие из них не подходят для использования людьми.

Итог

Japangarten in Altenburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH Сад в азиатском стиле
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

Наслаждаясь вашим новым водоемом, стоит подумать и об ландшафтном дизайне ему подстать.

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