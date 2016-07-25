До и После: Как построить декоративный водоем

Глядя на итоговую картинку сказочного пруда, трудно представить, что все это можно сделать своими руками. Но если разбить все на этапы, мы увидим, что главная сложность заключается всего лишь в последнем шаге (ниже вы поймете, почему). На примере роскошного пруда от студии Atelier Jardins Do Sul мы расскажем, как воплотить свою мечту о роскошном оазисе и у себя на участке.

Где будет расположен водоем, решать, конечно же, вам. Хорошо бы, чтобы он находился хотя бы некоторое время под солнцем. Учтите, если вы его поставите рядом с постоянно работающим наружным блоком кондиционера или другим шумным аппаратом, то птички, бабочки и стрекозы вряд ли к вам прилетят. Расположите его так, чтобы наслаждаться его красотой максимально возможное время.