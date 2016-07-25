До и После: Как построить декоративный водоем

Глядя на итоговую картинку сказочного пруда, трудно представить, что все это можно сделать своими руками. Но если разбить все на этапы, мы увидим, что главная сложность заключается всего лишь в последнем шаге (ниже вы поймете, почему). На примере роскошного пруда от студии Atelier Jardins Do Sul мы расскажем, как воплотить свою мечту о роскошном оазисе и у себя на участке.
Где будет расположен водоем, решать, конечно же, вам. Хорошо бы, чтобы он находился хотя бы некоторое время под солнцем. Учтите, если вы его поставите рядом с постоянно работающим наружным блоком кондиционера или другим шумным аппаратом, то птички, бабочки и стрекозы вряд ли к вам прилетят. Расположите его так, чтобы наслаждаться его красотой максимально возможное время.
Выкопайте яму планируемой глубины и габаритов. По периметру сделайте бетонную заливку для бортиков, вмонтировав в нее трубы для залива и слива воды, выровняйте дно. Удалите со дна все острые камни и для верности выстелите его чем-то мягким, например, положите туда старый ковер.
Пленку можно купить в садовом магазине, такая уже продается и у нас, специальная для бассейнов. Вряд ли у вас в гараже имеется специальное оборудование для склеивания ПВХ-пленки. Но вот если у вас есть мощный термофен или… утюг, вы это сможете. Да, многие умельцы уже опробовали этот метод. Газета (или фольга) снизу, газета (или фольга) сверху, нахлест 20 см, утюг на максимум, внимательно следить за качеством склейки. Или можно склеить «Космофеном».
Расположите камни по периметру водоема. Большие могут лежать самостоятельно, а мелкие лучше все же укрепить, посадив на клей, пену или цементный раствор. Там, где планируется ходить по ним босыми ногами, выбирайте камни без острых краев. Создать эффектную декоративную композицию из камней трудно, но возможно. Надеюсь ваши «валуны» не будут слишком тяжелыми и вы не будете их таскать с места на место слишком часто. Или можно ограничиться несколькими крупными, расположив их хаотично внутри и снаружи, создав эффект дикой природы. Вокруг посадите растения в зависимости от того, в каком стиле вы декорируете свой водоем.
Да, и это трудно. Не только из-за возможной природной скромности. Друзья и соседи, оценившие ваш труд по достоинству, могут захотеть и у себя построить такое чудо природы и человеческой мысли и труда. И вот тут вам опять придется делать выбор. Давать ли консультации или утаивать секреты мастерства. Наблюдать за их работой в качестве прораба или сделать все самому. И да, вам может все это понравиться. Вам может захотеться построить еще что-нибудь своими руками или даже сконцентрироваться на водоемах и сделать это если не работой, то важным хобби, иногда даже приносящим в дом деньги и неизменно дарящим радость счастливым обладателям сказочного пруда.
Не стоит использовать водопроводную. Кроме хлора в ней есть еще много чего, несовместимого с жизнью растений и плавающих внутри. Идеально было бы запустить в ваш водоем естественный ручей и выпустить его через рукотворные каналы. Поддерживать экосистему помогут специальные водные растения. А если вы планируете разводить рыбу, то воду менять (хотя бы частично) нужно каждые 3-5 недель.
Вы можете выбирать между стилями кантри, азиатский, модерн, минимализм и средиземноморским, так как это самые популярные стили для дизайна водоема.
Удивительно, но такие камни станут идеальным местом для игр ваших кошек и котят. Если глубина водоема небольшая, вы можете не бояться об их безопасности. Кошки умеют плавать, даже если еще сами не знают об этом!
Дно можно выложить галькой, мелкими камнями для красоты. Чем ровнее оно будет, чем приятнее на вид гладь воды.
Красивые мостики можно сделать из дерева или камней. Будет очень живописно! Правда, многие из них не подходят для использования людьми.
Наслаждаясь вашим новым водоемом, стоит подумать и об ландшафтном дизайне ему подстать.
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