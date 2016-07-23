До и После: чудесная переделка

Дома являются отражением того, кто мы есть, и опыта, который мы накапливаем. У некоторых из нас дом начинает нагромождаться вещами. К счастью, есть удивительные эксперты по дизайну, которые знают, как справиться с хаосом. Так что приходите и посмотрите на До и После проекта, созданного дизайнерами из Южной Кореи.
В гостиной, возможно, был шикарный, кожаный диван, который теперь имеет утомленный вид вместе с белым сервантом. Кроме того, расположение и стены выглядят хаотичными.
В комнате напольное покрытие было заменено на ламинат. Освещение теперь здесь приятное, не грубое, люстра-вентилятор заменена на современный осветительный прибор. На всю стену были сделаны симметричные полки. Полки и полы соответствуют друг другу по оттенку. А светло-серая стена создает небольшой контраст.
Здесь все выглядело скучно. Вид столовой простой, пространство стесненное. Но этого места достаточно для дизайнеров и воплощения их идей. Давайте посмотрим, что же получилось у них в итоге.
Это модное пространство получилось благодаря новому дизайну и планировке и мебели. Столовая было сделана в светлых оттенках дерева и сероватых акцентах стены, все это прекрасно сочетается со светильниками. Громоздкие стол и шкаф были удалены, а возле скамейки можно поставить удобный обеденный стол.
В ванной комнате ранее было стесненное пространство со старомодной раковиной и туалетом. Ванна тут самая обычная. Шкаф рядом с зеркалом также находится в неудобном месте.
Ничего себе, какая трансформация! От тусклого пространства к шикарной комнате, аккуратной и приятной. Холодный каменный пол и серый мрамор дают блеск, в то время как гладкие светильники и зеркальные шкафы делают все пространство визуально больше. Стеклянные перегородки создают идеальное, гладкое разделение.