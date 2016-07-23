Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: чудесная переделка

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Дома являются отражением того, кто мы есть, и опыта, который мы накапливаем. У некоторых из нас дом начинает нагромождаться вещами. К счастью, есть удивительные эксперты по дизайну, которые знают, как справиться с хаосом. Так что приходите и посмотрите на До и После проекта, созданного дизайнерами из Южной Кореи.

До: устаревший и хаотический дизайн

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

В гостиной, возможно, был шикарный, кожаный диван, который теперь имеет утомленный вид вместе с белым сервантом. Кроме того, расположение и стены выглядят хаотичными.

После: новый старт в белом цвете

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design Гостиная в стиле модерн
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

В комнате напольное покрытие было заменено на ламинат. Освещение теперь здесь приятное, не грубое, люстра-вентилятор заменена на современный осветительный прибор. На всю стену были сделаны симметричные полки. Полки и полы соответствуют друг другу по оттенку. А светло-серая стена создает небольшой контраст.

До: столовая

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Здесь все выглядело скучно. Вид столовой простой, пространство стесненное. Но этого места достаточно для дизайнеров и воплощения их идей. Давайте посмотрим, что же получилось у них в итоге.

После: хороший внешний вид

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design Столовая комната в стиле модерн
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Это модное пространство получилось благодаря новому дизайну и планировке и мебели. Столовая было сделана в светлых оттенках дерева и сероватых акцентах стены, все это прекрасно сочетается со светильниками. Громоздкие стол и шкаф были удалены, а возле скамейки можно поставить удобный обеденный стол.

До: стесненная ванная

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

В ванной комнате ранее было стесненное пространство со старомодной раковиной и туалетом. Ванна тут самая обычная. Шкаф рядом с зеркалом также находится в неудобном месте.

После: гармония в ванной

샛별마을 라이프 APT 109㎡ (before & after) , Light&Salt Design Light&Salt Design Ванная комната в стиле модерн
Light&amp;Salt Design

Light&Salt Design
Light&amp;Salt Design
Light&Salt Design

Ничего себе, какая трансформация! От тусклого пространства к шикарной комнате, аккуратной и приятной. Холодный каменный пол и серый мрамор дают блеск,  в то время как гладкие светильники и зеркальные шкафы делают все пространство визуально больше. Стеклянные перегородки создают идеальное, гладкое разделение.

Невероятный дом в стиле минимализм

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо