До и После: чудесная переделка

Дома являются отражением того, кто мы есть, и опыта, который мы накапливаем. У некоторых из нас дом начинает нагромождаться вещами. К счастью, есть удивительные эксперты по дизайну, которые знают, как справиться с хаосом. Так что приходите и посмотрите на До и После проекта, созданного дизайнерами из Южной Кореи.