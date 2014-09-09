7 идей для наружного освещения коттеджа

Не поддавайтесь заблуждению, что наружное световое оформление – дорогое удовольствие. Иногда достаточно всего лишь подсветить растущие у дома растения разноцветными лампочками, и в ночное время коттедж превратится в сказочный замок, из которого вот-вот выйдут волшебники и феи.

Внешние фасады этого дома сделаны почти полностью из стекла. Панорамные окна обеспечивают дом естественным светом в течении дня и помогают устроить настоящее светопредставление ночью.