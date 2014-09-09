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7 идей для наружного освещения коттеджа

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Private Villa, list lichtdesign - Lichtforum e.V. list lichtdesign - Lichtforum e.V. Дома в классическом стиле
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Владельцы загородных домов вкладывают немало усилий, чтобы довести до совершенства интерьер коттеджей и, порой, забывают, что за первое впечатление от дизайна отвечают фасады. Как известно, по обложке встречают, так что не торопитесь тратить весь бюджет на внутреннее оформление дома. Подумайте о том, как бы вы хотели, чтобы он выглядел снаружи, и приступайте к воплощению своих идей. Какой смысл ограничиваться лампочкой над крыльцом, когда вокруг такое разнообразие осветительных приборов, которые не только придадут неповторимый облик вашему жилищу, но и обеспечат безопасность перемещения по территории вокруг дома.

Игра света

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Сад в стиле модерн
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Игра света и тени – лучший способ оживить лишенные декора стены. Придумайте несложную световую композицию и воплотите ее в жизнь при помощи нескольких небольших светильников.

Да будет свет!

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design Сад в средиземноморском стиле
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

Не поддавайтесь заблуждению, что наружное световое оформление – дорогое удовольствие. Иногда достаточно всего лишь подсветить растущие у дома растения разноцветными лампочками, и в ночное время коттедж превратится в сказочный замок, из которого вот-вот выйдут волшебники и феи. 

Внешние фасады этого дома сделаны почти полностью из стекла. Панорамные окна обеспечивают дом естественным светом в течении дня и помогают устроить настоящее светопредставление ночью.

Ночной ботанический сад

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Сад в эклектичном стиле
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Когда наступает ночь, сад вокруг этого загородного дома превращается в волшебную поляну, которую, кстати, совсем несложно создать своими руками. Вход в коттедж сверху подсвечен одинаковыми светильниками, напоминающими уличные фонари, а на каменной дорожке снизу в ряд выложены небольшие галогенные светильники. Лампочки LED в последнее время стали невероятно популярны, благодаря их выносливости и долговечности. Им не страшны снег, дождь и жара, к тому же, светильники могут непрерывно работать до 20 000 часов, затрачивая при этом минимум электроэнергии.

Подчеркните детали

Private Villa, list lichtdesign - Lichtforum e.V. list lichtdesign - Lichtforum e.V. Дома в классическом стиле
list lichtdesign – Lichtforum e.V.

Private Villa

list lichtdesign - Lichtforum e.V.
list lichtdesign – Lichtforum e.V.
list lichtdesign - Lichtforum e.V.

Частный дом в Гамбурге – отличный пример того, как важно подобрать правильное освещение для фасада дома. Обильная лепнина, украшающая дом в течении дня, лишается своих декоративных свойств в сумерках. Чтобы не допустить этого, установите у основания дома несколько прожекторов, и фасадные рельефы снова станут заметными.

Теплый уютный свет

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Наружное освещение – превосходный инструмент  для создания настроения. Если вы хотите, чтобы дом выглядел тепло и уютно, добавьте внутри и снаружи как можно больше ламп, которые наполнят дом ярким, теплым светом. Такое решение особенно подойдет домам из красного кирпича, поскольку имеено этот материал зачастую становится символом уюта, защищенности и спокойного семейного счастья.

Мерцание свечи

Small courtyard garden, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Small courtyard garden

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Нет ничего более романтичного, чем легкое мерцание свечи в сумерках.  Во время холодных месяцев года роль свеч могут взять на себя большие газовые фонари, которые, хоть и смотрятся менее романтично, чем свечи, зато позволяют нам продолжать наслаждаться часами, проведенными на открытом воздухе. Советуем владельцам загородных домов обзавестись хотя бы небольшой газовой лампой, которая незаменима в случае, если вы решили устроить романтическое свидание на веранде собственного дома.

Неоновый бассейн

PROGETTO GIARDINO, PECORAMELLOarchitetti PECORAMELLOarchitetti Сад в стиле модерн
PECORAMELLOarchitetti

PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti

Этот бассейн напоминает нам о том, каким многообразным может быть мир наружного освещения. Устали от стандартного желтого света, приобретите неоновые лампы и устройте необычный танец ярких цветов рядом с вашим домом.

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