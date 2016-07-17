Топ 5 – Лучшие проекты недели

Внешний вид и функциональность патио и террас часто определяет стиль в дизайне постройки. От него зависят используемые элементы, материалы, тип отделки, даже сами растения.

Какой же из стилей позволит создать патио или террасу вашей мечты? Давайте узнаем вместе!