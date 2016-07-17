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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign Дома в стиле модерн
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Вы поверите, что просторный и благоустроенный семейный дом можно приобрести за 1,1 млн рублей, а для создания райского сада достаточно потратить всего несколько часов? Сегодняшний выпуск лучших проектов недели подарит вам немало интересных идей, которые вы, в свою очередь, сможете с успехом воплотить на собственном участке. 

1. Дом мечты в 70 метров за 1,1 млн. рублей!

Вид 2 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,экстерьер,дом из контейнеров,современный стиль,планировка
hq-design

Вид 2

hq-design
hq-design
hq-design

Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой. Давайте посмотрим и поспорим, стоил ли дом своих денег

2. 14 небольших садов, которые вдохновят вас на создание своего оазиса

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Сад в стиле модерн
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Что вы думаете о пустых и заброшенных углах во дворе и на подходе к дому? О тех, которые выглядят как мертвое пространство – никем не использованные горизонтальные участки земли, поросшие сорняками или травой. Идеи, представленные в этой статье, помогут вам создать небольшой садик, который будет восхищать всех, кто будет проходить мимо этого прелестного уголка. Это может быть место у входа в дом, рядом с дорогой, ведущей от вашего дома или уголок во дворе напротив окон, в которые вы смотрите ежедневно. Какой из 14 садов вы хотели бы организовать на своем участке

3. 10 проектов семейных домов

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Вместительный и радушный, просторный особняк в пригороде,  призван объединить всю большую семью, несколько поколений и всех друзей, дать каждому уютное личное пространство и возможность проводить вместе как можно больше свободного времени. Стили и конструкции таких домов весьма разнообразны – от солидных классических зданий до оригинальных решений современной архитектуры. В нашем кратком обзоре мы постараемся показать вам примеры таких семейных домов, каждый из которых по-своему интересен и привлекателен.

4. 10 функциональных патио и террас

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Внешний вид и функциональность патио и террас часто определяет стиль в дизайне постройки. От него зависят используемые элементы, материалы, тип отделки, даже сами растения.

Какой же из стилей позволит создать патио или террасу вашей мечты? Давайте узнаем вместе!

5. 6 домов с красивыми фасадами и интерьерами

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Читатели homify имеют прекрасную возможность не только вдохновляться лучшими проектами, но и оставаться в курсе самых последних трендов в области дизайна интерьера. Понимая, что архитектура неразрывно связана с убранством помещений, мы решили объединить в одной статье сразу несколько проектов жилых домов и показать их интерьеры.

Все примеры, которые вы увидите, понравились нашим международным читателям, уверены, что они не оставят равнодушными и наших русскоязычных пользователей.

​14 идей для террасы своими руками

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