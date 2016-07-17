Топ 5 – Лучшие проекты недели

Вы поверите, что просторный и благоустроенный семейный дом можно приобрести за 1,1 млн рублей, а для создания райского сада достаточно потратить всего несколько часов? Сегодняшний выпуск лучших проектов недели подарит вам немало интересных идей, которые вы, в свою очередь, сможете с успехом воплотить на собственном участке.
Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой. Давайте посмотрим и поспорим, стоил ли дом своих денег.
Что вы думаете о пустых и заброшенных углах во дворе и на подходе к дому? О тех, которые выглядят как мертвое пространство – никем не использованные горизонтальные участки земли, поросшие сорняками или травой. Идеи, представленные в этой статье, помогут вам создать небольшой садик, который будет восхищать всех, кто будет проходить мимо этого прелестного уголка. Это может быть место у входа в дом, рядом с дорогой, ведущей от вашего дома или уголок во дворе напротив окон, в которые вы смотрите ежедневно. Какой из 14 садов вы хотели бы организовать на своем участке?
Вместительный и радушный, просторный особняк в пригороде, призван объединить всю большую семью, несколько поколений и всех друзей, дать каждому уютное личное пространство и возможность проводить вместе как можно больше свободного времени. Стили и конструкции таких домов весьма разнообразны – от солидных классических зданий до оригинальных решений современной архитектуры. В нашем кратком обзоре мы постараемся показать вам примеры таких семейных домов, каждый из которых по-своему интересен и привлекателен.
Внешний вид и функциональность патио и террас часто определяет стиль в дизайне постройки. От него зависят используемые элементы, материалы, тип отделки, даже сами растения.
Какой же из стилей позволит создать патио или террасу вашей мечты? Давайте узнаем вместе!
Читатели homify имеют прекрасную возможность не только вдохновляться лучшими проектами, но и оставаться в курсе самых последних трендов в области дизайна интерьера. Понимая, что архитектура неразрывно связана с убранством помещений, мы решили объединить в одной статье сразу несколько проектов жилых домов и показать их интерьеры.
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