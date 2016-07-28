Традиционный шарм в современной интерпретации

Работая над проектом нового частного дома архитекторам иногда довольно непросто соединить в одном объекте современные тенденции и ностальгические традиционные веяния. Но проектной группе Roundhouse такая задача кажется вполне выполнимой, что они и доказали в работе над проектом дома Ecclesgreig Gardens.
Архитекторы из этой студии очень любят использовать природные материалы, а еще сочетать новое и традиционное. Так, например, на фасаде этого дома мы видим взаимодействие каменной плитки и шифера с подъемными и мансардными окнами. Внешние стены отделаны в стиле рустик, а внутри нас ждет совершенно современный интерьер.
Внутри дом лаконичен и элегантен. Легкий и воздушный интерьер оригинально контрастирует с дизайном и материалами экстерьера. Здесь царит теплая и гостеприимная атмосфера для семейного отдыха.
Давайте же познакомимся с проектом поближе и, возможно, вам тоже захочется построить собственный дом в похожем стиле.
Архитекторы из Roundhouse Architecture стремились создать что-то особенное: серию домов, которые внешне имели бы привлекательный вид традиционных английских домов, а внутри – современный интерьер в стиле минимализм. На этом фото мы как раз видим один из результатов их работы: современный дом, в образе которого заметна дань традициям. Детали тщательно продуманы, а отделка выполнена на высочайшем уровне.
Объект напоминает фермерский дом, которому присущи простая элегантность и комфорт. Он просто прекрасен.
Обзор интерьера мы начнем с кухни. Она еще не закончена, но мы уже видим стиль и элегантность в ее оформлении. Светодиодная подсветка, глянцевые фасады и черно-белая цветовая гамма – все это отличительные черты современного дизайна кухонь. Размеры помещения позволили дизайнерам разместить здесь кухонный остров, который так любят хозяйки. Он в свою очередь дополнен барной стойкой, за которой можно быстро позавтракать или разместить гостей с напитками в ожидании ужина.
Освещение спланировано в трех уровнях, что очень удобно. Вытяжка встроена в навесной потолок и практически незаметна.
Англичане говорят
для того чтобы судить о пудинге, надо его отведать, а когда речь идет об архитектуре, то о мастерстве архитектора принято судить по дизайну его самых маленьких деталей и самых маленьких комнат. Не такой ли комнатой можно считать эту минималистичную ванную?
В этом пространстве есть все, что нужно для водных процедур и расслабления. Все здесь имеет белый цвет, а разнообразие привносят фактуры. Стена за ванной имеет небольшой рельеф, который при этом визуально пространство не уменьшает, а только придет игривости.
По форме потока мы можем догадаться о том, что ванная расположена на мансардном этаже, поэтому у архитекторов появилась возможность оснастить ее небольшим окном.
Если вы стремитесь сделать интерьер как можно более функциональным, то стоит избегать чрезмерного количества деталей и сочетания большого количества цветов. Для такой задачи больше подойдет спокойная цветовая схема. В данном случае, например, мы видим прекрасное взаимодействие белого и натурального дерева.
Белый цвет обеспечивает пространству яркость и воздушность, а древесина добавляет тепла и уюта. Элегантный штрих добавляет стеклянная люстра, которая могла бы быть даже больших размеров.
Идеальный интерьер безупречен во всем. В том числе и в меблировке. Эти парные раковины действительно прекрасно дополняют и завершают интерьер ванной. Они оснащены тумбами и крепятся к стене, благодаря чему в комнате легко убираться. Темное дерево великолепно сочетается с молочной плиткой и белой чашей.
Выбор в пользу двух индивидуальных раковин очень практичен. В этом случае вы можете быть уверены, что ваши личные вещи не перепутаются и не будут завалены чужими вещами. В последствии над раковинами появятся два идентичных прямоугольных зеркала, которые завершать общую совершенную картину.
Что отличает это дом от остальных новых построек так это бережное отношение архитекторов к деталям в каждой из комнат. Возьмем, к примеру, эту душевую.
Многие дизайнеры, возможно, оставили бы эту комнату просто в белом цвете, но не специалисты из Roundhouse. Размеры помещения позволили им ввести черный цвет и узор на главной стене. В результате чего мы видим оригинальный и стильный дизайн в черно-белом оформлении. Вот что мы называем вниманием к деталям!
Еще больше вдохновения вы можете почерпнуть в нашей книге идей: Toп 10 – Самые удивительные дома у моря.