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Традиционный шарм в современной интерпретации

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Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd КухняШкафы и полки
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Работая над проектом нового частного дома архитекторам иногда довольно непросто соединить в одном объекте современные тенденции и ностальгические традиционные веяния. Но проектной группе Roundhouse такая задача кажется вполне выполнимой, что они и доказали в работе над проектом дома Ecclesgreig Gardens. 

Архитекторы из этой студии очень любят использовать природные материалы, а еще сочетать новое и традиционное. Так, например, на фасаде этого дома мы видим взаимодействие каменной плитки и шифера с подъемными и мансардными окнами. Внешние стены отделаны в стиле рустик, а внутри нас ждет совершенно современный интерьер. 

Внутри дом лаконичен и элегантен. Легкий и воздушный интерьер оригинально контрастирует с дизайном и материалами экстерьера. Здесь царит теплая и гостеприимная атмосфера для семейного отдыха. 

Давайте же познакомимся с проектом поближе и, возможно, вам тоже захочется построить собственный дом в похожем стиле. 

Дань традициям

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Архитекторы из Roundhouse Architecture стремились создать что-то особенное: серию домов, которые внешне имели бы привлекательный вид традиционных английских домов, а внутри – современный интерьер в стиле минимализм. На этом фото мы как раз видим один из результатов их работы: современный дом, в образе которого заметна дань традициям. Детали тщательно продуманы, а отделка выполнена на высочайшем уровне. 

Объект напоминает фермерский дом, которому присущи простая элегантность и комфорт. Он просто прекрасен.  

Современная кухня

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd КухняШкафы и полки
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Обзор интерьера мы начнем с кухни. Она еще не закончена, но мы уже видим стиль и элегантность в ее оформлении. Светодиодная подсветка, глянцевые фасады и черно-белая цветовая гамма – все это отличительные черты современного дизайна кухонь. Размеры помещения позволили дизайнерам разместить здесь кухонный остров, который так любят хозяйки. Он в свою очередь дополнен барной стойкой, за которой можно быстро позавтракать или разместить гостей с напитками в ожидании ужина.

Освещение спланировано в трех уровнях, что очень удобно. Вытяжка встроена в навесной потолок и практически незаметна.

Минималистичная ванная

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Англичане говорят для того чтобы судить о пудинге, надо его отведать, а когда речь идет об архитектуре, то о мастерстве архитектора принято судить по дизайну его самых маленьких деталей и самых маленьких комнат. Не такой ли комнатой можно считать эту минималистичную ванную?

В этом пространстве есть все, что нужно для водных процедур и расслабления. Все здесь имеет белый цвет, а разнообразие привносят фактуры. Стена за ванной имеет небольшой рельеф, который при этом визуально пространство не уменьшает, а только придет игривости.   

По форме потока мы можем догадаться о том, что ванная расположена на мансардном этаже, поэтому у архитекторов появилась возможность оснастить ее небольшим окном. 

Сочетание белого и дерева

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Если вы стремитесь сделать интерьер как можно более функциональным, то стоит избегать чрезмерного количества деталей и сочетания большого количества цветов. Для такой задачи больше подойдет спокойная цветовая схема. В данном случае, например, мы видим прекрасное взаимодействие белого и натурального дерева. 

Белый цвет обеспечивает пространству яркость и воздушность, а древесина добавляет тепла и уюта. Элегантный штрих добавляет стеклянная люстра, которая могла бы быть даже больших размеров. 

Две раковины – очень практично

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаДекор
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Идеальный интерьер безупречен во всем. В том числе и в меблировке. Эти парные раковины действительно прекрасно дополняют и завершают интерьер ванной. Они оснащены тумбами и крепятся к стене, благодаря чему в комнате легко убираться. Темное дерево великолепно сочетается с молочной плиткой и белой чашей.

Выбор в пользу двух индивидуальных раковин очень практичен. В этом случае вы можете быть уверены, что ваши личные вещи не перепутаются и не будут завалены чужими вещами. В последствии над раковинами появятся два идентичных прямоугольных зеркала, которые завершать общую совершенную картину.

Внимание к деталям

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Что отличает это дом от остальных новых построек так это бережное отношение архитекторов к деталям в каждой из комнат. Возьмем, к примеру, эту душевую. 

Многие дизайнеры, возможно, оставили бы эту комнату просто в белом цвете, но не специалисты из Roundhouse. Размеры помещения позволили им ввести черный цвет и узор на главной стене. В результате чего мы видим оригинальный и стильный дизайн в черно-белом оформлении. Вот что мы называем вниманием к деталям!

Еще больше вдохновения вы можете почерпнуть в нашей книге идей: Toп 10 – Самые удивительные дома у моря.

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