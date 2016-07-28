Традиционный шарм в современной интерпретации

Работая над проектом нового частного дома архитекторам иногда довольно непросто соединить в одном объекте современные тенденции и ностальгические традиционные веяния. Но проектной группе Roundhouse такая задача кажется вполне выполнимой, что они и доказали в работе над проектом дома Ecclesgreig Gardens.

Архитекторы из этой студии очень любят использовать природные материалы, а еще сочетать новое и традиционное. Так, например, на фасаде этого дома мы видим взаимодействие каменной плитки и шифера с подъемными и мансардными окнами. Внешние стены отделаны в стиле рустик, а внутри нас ждет совершенно современный интерьер.

Внутри дом лаконичен и элегантен. Легкий и воздушный интерьер оригинально контрастирует с дизайном и материалами экстерьера. Здесь царит теплая и гостеприимная атмосфера для семейного отдыха.

Давайте же познакомимся с проектом поближе и, возможно, вам тоже захочется построить собственный дом в похожем стиле.