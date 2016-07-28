Проект квартиры в стиле Арт-нуво

Появившись во Франции на рубеже XIX-XX вв, в период модерна, ар-нуво завоевал сердца многих архитекторов и декораторов во всем мире. Отголоски этого стиля можно часто встретить в интерьерах театров, ресторанов и других общественных мест. К ар-нуво обращаются создатели современных жилых зданий, а также дизайнеры интерьера современных квартир. Сегодня нам предстоит окунуться в удивительный мир, наполненный изысканными решениями, которые выполнены в стиле так называемого «Нового искусства».
Кажется, что в интерьере отсутствуют острые углы и параллельные линии. Все смотрится естественно и натурально. Использованная цветовая палитра отождествляется с природой, когда-то эти оттенки имели поэтические названия, будь то «цвет пармской фиалки» или «цвет Каспийского моря». Отделка помещений гармонично сочетает дерево, камень, стекло и металл и изобилует растительными орнаментами..
Ар-нуво в интерьере – это больше, чем определение декоративного стиля. Плавные изогнутые линии и волны символизируют сочетания восточных веяний и стремление к конструктивности. Упорядоченность, обоснованность стиля проявляется в едва уловимых гибких формах, нежных узорах и цветовых сочетаниях.
Декоративно-орнаментальный стиль можно увидеть в выразительных акцентах, проставленных при помощи светодиодных лент на потолке, а также использовании исключительно благородных материалов, будь то мрамор, дерево и дорогой текстиль. Кажется, что в этом интерьере нет гравитации, все струится и плывет.
На кухне предпочтение отдано простым цветам и формам. Все сдержанно и галантно. Мраморный узор успокаивает. Освещение подобрано мягкое. Волшебная люстра в центре комнаты – безусловное украшение этого пространства, которое придает кухне особый благородный характер.
Благодаря лаконичности проекта и использованию интересных дизайнерских приёмов, интерьер выглядит современно, прогрессивно и в то же время является уютным и комфортным. Давайте перейдем в покои…
В такой спальне можно и отдохнуть, и провести с пользой время. Гармония цветов, форм и света располагают к комфорту не только тела, но и души. Можно поваляться на большой и мягкой кровати, можно скоротать время перед телевизором или отдаться медитации. Несмотря на использование темных оттенков дерева, спальня прекрасно освещена. Авторы проекта предлагают несколько сценариев освещения, которые смогут быть уместны по любому случаю.
Пространство на лоджии отведено для приятного отдыха с видом на город. Артистичный, в чем-то даже театральный, а также с массой дорогих деталей, в интерьере этой квартиры удалось воплотить некоторую загадочность, основанную на сочетании форм и фактур.
Рекомендуем познакомиться с полным проектом студии ROOMDESIGNBÜRO и посмотреть фотографии выполнения работ по его реализации.
Далее на homify:
- Стоит ли расширять площадь квартиры за счет лоджии