Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проект квартиры в стиле Арт-нуво

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Спальня в азиатском стиле Дерево Бежевый
Loading admin actions …

Появившись во Франции на рубеже XIX-XX вв, в период модерна, ар-нуво завоевал сердца многих архитекторов и декораторов во всем мире. Отголоски этого стиля можно часто встретить в интерьерах театров, ресторанов и других общественных мест. К ар-нуво обращаются создатели современных жилых зданий, а также дизайнеры интерьера современных квартир. Сегодня нам предстоит окунуться в удивительный мир, наполненный изысканными решениями, которые выполнены в стиле так называемого «Нового искусства».

Удивительные цвета и фактуры

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Кажется, что в интерьере отсутствуют острые углы и параллельные линии. Все смотрится естественно и натурально. Использованная цветовая палитра отождествляется с природой, когда-то эти оттенки имели поэтические названия, будь то «цвет пармской фиалки» или «цвет Каспийского моря». Отделка помещений гармонично сочетает дерево, камень, стекло и металл и изобилует растительными орнаментами.. 

Легкость и гибкость

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Ар-нуво в интерьере – это больше, чем определение декоративного стиля. Плавные изогнутые линии и волны символизируют сочетания восточных веяний и стремление к конструктивности. Упорядоченность, обоснованность стиля проявляется в едва уловимых гибких формах, нежных узорах и цветовых сочетаниях.

Нежный декор

homify Гостиная в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Декоративно-орнаментальный стиль можно увидеть в выразительных акцентах, проставленных при помощи светодиодных лент на потолке, а также использовании исключительно благородных материалов, будь то мрамор, дерево и дорогой текстиль. Кажется, что в этом интерьере нет гравитации, все струится и плывет. 

Изящные текстуры

homify Кухня в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

На кухне предпочтение отдано простым цветам и формам. Все сдержанно и галантно. Мраморный узор успокаивает. Освещение подобрано мягкое. Волшебная люстра в центре комнаты – безусловное украшение этого пространства, которое придает кухне особый благородный характер. 

Современные интерпретации

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Благодаря лаконичности проекта и использованию интересных дизайнерских приёмов, интерьер выглядит современно, прогрессивно и в то же время является уютным и комфортным. Давайте перейдем в покои…

Идеальная спальня

homify Спальня в азиатском стиле Дерево Бежевый
homify

homify
homify
homify

В такой спальне можно и отдохнуть, и провести с пользой время. Гармония цветов, форм и света располагают к комфорту не только тела, но и души. Можно поваляться на большой и мягкой кровати, можно скоротать время перед телевизором или отдаться медитации. Несмотря на использование темных оттенков дерева, спальня прекрасно освещена. Авторы проекта предлагают несколько сценариев освещения, которые смогут быть уместны по любому случаю.

Лоджия в брусничных тонах

homify Балкон и терраса в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Пространство на лоджии отведено для приятного отдыха с видом на город. Артистичный, в чем-то даже театральный, а также с массой дорогих деталей, в интерьере этой квартиры удалось воплотить некоторую загадочность, основанную на сочетании форм и фактур.

Рекомендуем познакомиться с полным проектом студии ROOMDESIGNBÜRO и посмотреть фотографии выполнения работ по его реализации. 

Далее на homify:

Стоит ли расширять площадь квартиры за счет лоджии

Выбираем материал для внешней отделки балкона

10 необычных садовых построек
Появились вопросы? Задайте их специалистам homify!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо