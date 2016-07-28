Проект квартиры в стиле Арт-нуво

Пространство на лоджии отведено для приятного отдыха с видом на город. Артистичный, в чем-то даже театральный, а также с массой дорогих деталей, в интерьере этой квартиры удалось воплотить некоторую загадочность, основанную на сочетании форм и фактур.

Рекомендуем познакомиться с полным проектом студии ROOMDESIGNBÜRO и посмотреть фотографии выполнения работ по его реализации.

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