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homify 360°: Современный белый дом в Токио

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
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Несмотря на природные катаклизмы, демографический кризис, вызвавший острую нехватку трудоспособного населения и появление на мировой арене новых индустриальных стран-гигантов, таких как Сингапур, Южная Корея и Гонконг, Япония по-прежнему сохраняет за собой статус третьей экономики мира, а японская йена давно получила статус палочки-выручалочки, в которую в тяжелые времена переводят сбережения. Менталитет японцев сыграл непоследнюю роль в процветании страны. Это трудолюбивая и самобытная нация, которая всегда стремится к инновациям, при этом очень бережно относится к своим традициям. 

Современная японская архитектура испытала на себе сильное влияние западных технологий строительства, сохранив при этом свою уникальность и исключительность. В поле зрения homify попала вилла в пригороде Токио с итальянским названием Porticо. Источником вдохновения для проектировщиков стала архитектура древнего Рима и конструктивизм.

Интеграция с городской средой

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

Интеграция в окружающее пространство дается этой вилле с трудом. Слишком отлично от нее выглядят рядом стоящие дома. На фоне серых зданий  и грязной узкой речки белый Porticо кажется отличником, случайно попавшим на вечеринку к двоечникам. 

Структура дома

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

В основу структуры виллы вошли четыре прямоугольника, поддерживающие несоприкасающийся с землей пятый прямоугольник. Оказывается, что всем известная японская проблема нехватки места  для строительства новых объектов может быть обыграна таким необычным способом. Все-таки японцы, как никакой другой народ, умеют превращать недостатки в достоинтства.

Организация и чувство пространства

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

Нетрадиционное расположение пяти блоков дома создет необычное отношение света и тени. Если вы стоите перед виллой, то лишь благодаря падающей тени, можете увидеть, где заканчивается здание. Свободное пространство в центре виллы похоже на типичную для европейских городов узкую улочку.

Вход

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

Внутри этого города все выглядит предельно минималистично. Крупная плитка из бетона, выход на лестницу закрыт стеклом, несколько тонких деревцев в болших белых горшках. Как правило, белый цвет ассоциируется со светом, новым начинанием и  гармонией, но в данной композиции неизменно сопутствующее этому цвету хорошее настроение слегка теряется за строгими линиями и тяжелыми материалами.

Лестничный проход

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

Царство белого цвета продолжается. Открываем стеклянную дверь и попадаем на лестничный проход. Здесь белый цвет приобретает иные оттенки. Нотки спокойствия в интерьер вносит кремовый стул и бежевая поверхность ступенек.

Интерьер дома

Portico, Aida Atelier, Inc. Aida Atelier, Inc. Дома
Aida Atelier, Inc.

Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.
Aida Atelier, Inc.

Наконец-то мы проникли внутрь этого белого дворца. Обстановка кажется вполне стильной и гостеприимной. Типичный для японских интерьеров минимализм, крупные круглые светильники, деревянные стулья. Естественный свет в этом помещении обеспечивают окна на потолке. Не зря, видимо, в начале статьи мы сравнили этот дом с отличником, который случайно заблудился и забрел в гости к плохим ученикам. Судя по толщине стен, хозяева дома хотят максимально надежно чувствовать себя в вилле Porticо.

Credit: Tomoro Aida + Toshimitsu Kuno /Aida Atelier + Kuno Lab

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