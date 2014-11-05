homify 360°: Современный белый дом в Токио

Несмотря на природные катаклизмы, демографический кризис, вызвавший острую нехватку трудоспособного населения и появление на мировой арене новых индустриальных стран-гигантов, таких как Сингапур, Южная Корея и Гонконг, Япония по-прежнему сохраняет за собой статус третьей экономики мира, а японская йена давно получила статус
палочки-выручалочки, в которую в тяжелые времена переводят сбережения. Менталитет японцев сыграл непоследнюю роль в процветании страны. Это трудолюбивая и самобытная нация, которая всегда стремится к инновациям, при этом очень бережно относится к своим традициям.
Современная японская архитектура испытала на себе сильное влияние западных технологий строительства, сохранив при этом свою уникальность и исключительность. В поле зрения homify попала вилла в пригороде Токио с итальянским названием Porticо. Источником вдохновения для проектировщиков стала архитектура древнего Рима и конструктивизм.
Интеграция в окружающее пространство дается этой вилле с трудом. Слишком отлично от нее выглядят рядом стоящие дома. На фоне серых зданий и грязной узкой речки белый Porticо кажется отличником, случайно попавшим на вечеринку к двоечникам.
В основу структуры виллы вошли четыре прямоугольника, поддерживающие несоприкасающийся с землей пятый прямоугольник. Оказывается, что всем известная японская проблема нехватки места для строительства новых объектов может быть обыграна таким необычным способом. Все-таки японцы, как никакой другой народ, умеют превращать недостатки в достоинтства.
Нетрадиционное расположение пяти блоков дома создет необычное отношение света и тени. Если вы стоите перед виллой, то лишь благодаря падающей тени, можете увидеть, где заканчивается здание. Свободное пространство в центре виллы похоже на типичную для европейских городов узкую улочку.
Внутри этого
города все выглядит предельно минималистично. Крупная плитка из бетона, выход на лестницу закрыт стеклом, несколько тонких деревцев в болших белых горшках. Как правило, белый цвет ассоциируется со светом, новым начинанием и гармонией, но в данной композиции неизменно сопутствующее этому цвету хорошее настроение слегка теряется за строгими линиями и тяжелыми материалами.
Царство белого цвета продолжается. Открываем стеклянную дверь и попадаем на лестничный проход. Здесь белый цвет приобретает иные оттенки. Нотки спокойствия в интерьер вносит кремовый стул и бежевая поверхность ступенек.
Наконец-то мы проникли внутрь этого белого дворца. Обстановка кажется вполне стильной и гостеприимной. Типичный для японских интерьеров минимализм, крупные круглые светильники, деревянные стулья. Естественный свет в этом помещении обеспечивают окна на потолке. Не зря, видимо, в начале статьи мы сравнили этот дом с отличником, который случайно заблудился и забрел в гости к плохим ученикам. Судя по толщине стен, хозяева дома хотят максимально надежно чувствовать себя в вилле Porticо.
Credit: Tomoro Aida + Toshimitsu Kuno /Aida Atelier + Kuno Lab