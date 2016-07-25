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Маленький дом с большими идеями

Перла Вереника Перла Вереника
homify Гостиная в стиле модерн
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Дом, который мы хотим вам представить достаточно компактен и  имеет площадь всего 113 квадратных метров, но и в таком пространстве разместилось немало стильных и оригинальных решений. Такой проект будет идеальным для небольших участков, чтобы создать удобное жилище в городских условиях. Этот роскошный особняк доказывает, что достижение высокого уровня качества жизни зависит, прежде всего, от ориентации на современные технологии и не ограничено метражом площади. В строительстве этого дома архитекторы и дизайнеры активно использовали умную технику, эффективное энергосбережение и нестандартные планировочные решения, что позволило воплотить грандиозные идеи на компактной площади. 

Баухаус-стиль

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Плоская крыша дома, словно лента, опоясывает два уровня этажей, подчеркивая кубическую форму архитектуру и придавая ей ощущение динамичности. Прямолинейность геометрии, панорамные окна, охватывающие углы, легкость светлого фасада – все эти элементы полностью соответствует современной стилистике архитектуры. 

Умные места для хранения

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Существенным преимуществом планировки интерьера в этом проекте стали индивидуальные решения стандартных элементов. Это позволят добавить свободного пространства и сделать жизнь в доме действительно удобной, не заставляя приспосабливаться под красивый, но не практичный интерьер. Так, например, пространство под лестницей оборудовано скрытыми встроенными системами хранения. В глубоких ящиках легко уместится большое количество нужных вещей, при этом доступ к ним обеспечен простой и быстрый. 

Утонченный hi-tech

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Просторная гостиная с угловым панорамным окном оборудована по последнему слову техники. В зависимости от погоды система умного дома автоматически регулирует микроклимат в помещениях, угол поворота жалюзи на окнах, температуру и влажность. Минеральное напольное покрытие помогает поддерживать чистоту и соединяет переход из комнаты на широкую уличную террасу. 

Парящая кухня

homify Медиа комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Особое место в открытом пространстве гостиной занимает необычное оформление кухонной зоны. Благодаря инновационной системе подвесных шкафов кухня словно парит в воздухе. Этот эффект поддерживается точечной напольной подсветкой. Дверцы шкафов в фактурой серого бетона, столешница из нержавеющей стали сочетаются с элементами из древесины светлого ясеня. Встроенная кухонная техника высочайшего качества – дополнительный акцент этого простого, лаконичного и очень практичного интерьера. 

Креативный декор в спальне

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В спальне деревянная мебель из ясеня создает наилучшую атмосферу для сна, а непрямое освещение светильников на тумбах и консоли в изголовье погружает комнату по вечерам в мягкую негу. Высокие раздвижные двери отделяют спальню от гардеробной с практичной системой хранения. 

Оазис релакса

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната в этом доме представляет собой настоящий храм спа-отдыха, соединив эстетику и комфорт. Здесь можно в зависимости от настроения принять душ под струями ниспадающей воды или окунутся в большую ванну для полного расслабления. 

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