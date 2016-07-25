Маленький дом с большими идеями

Дом, который мы хотим вам представить достаточно компактен и имеет площадь всего 113 квадратных метров, но и в таком пространстве разместилось немало стильных и оригинальных решений. Такой проект будет идеальным для небольших участков, чтобы создать удобное жилище в городских условиях. Этот роскошный особняк доказывает, что достижение высокого уровня качества жизни зависит, прежде всего, от ориентации на современные технологии и не ограничено метражом площади. В строительстве этого дома архитекторы и дизайнеры активно использовали умную технику, эффективное энергосбережение и нестандартные планировочные решения, что позволило воплотить грандиозные идеи на компактной площади.