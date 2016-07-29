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Новая старая дача в Пушкино

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Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Дома в стиле минимализм
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Как выглядит реконструкция старой летней дачи? Именно так! Московский архитектор BABOSHIN.COM создал стильный современный дом на основе традиционной загородной архитектуры. Что может быть лучше для компактного коттеджа за городом, в котором будет проживать большая семья!

В окружении природы

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Дома в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Фотографии проекта рисуют перед нами образы счастливых летних дней, проведенных на любимой даче. Всем своим видом дом показывает, что для красивой и удобной жизни вовсе не обязательно придумывать нестандартные решения и реализовывать различные архитектурные тренды. Окруженный густой зеленью, коттедж стал настоящим оазисом. 

Семейная обитель

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Дома в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Дача — это место, куда хочется приезжать снова и снова. Летний дом привлекает и зовет всех членов семьи, обещая покой, уют и гармонию. Родные стены, натуральные материалы, живая природа — это не спекуляция на чувствах, а лишь то, что создает неповторимую атмосферу идеального пространства для жизни и отдыха. 

Идеальная терраса

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Балкон и терраса в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Существующее пространство террасы тянется по всей длине заднего фасада и способно вместить небольшую столовую группу. Также она может стать идеальным местом для утреннего кофе, чтения или рисования. 

Сердце дома

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Гостиная в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Ядро дома – его гостиная. Изначально задуманный в минималистическом стиле, этот интерьер буквально заставляет получать удовольствие от созерцания огня в камине. Его теплотой можно насладиться во время семейного отдыха в вечернее время. Игривые гардины от пола до потолка усиливают чувство гармоничного семейного быта. Давайте посмотрим, куда нас приведет лестница. 

Универсальный интерьер

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Гостиная в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Поднявшись из гостиной на второй этаж, мы прямиком попадаем в приватное пространство. Здесь находятся спальни, еще одна семейная гостиная и детская. Интерьеры выполнены в светлых пастельных цветах и готовы к реализации разгуляться фантазий обладателей этого жилья. Шкафы, стеллажи и прочая мебель расставлены по периметру и не мешают передвигаться по дому. Такое решение идеально в случае, если в семье имеются маленькие дети, которые любят активные игры.  

Здоровый сон

Summer house reconstruction. Pushkino., baboshin.com baboshin.com Спальня в стиле минимализм
baboshin.com

Summer house reconstruction. Pushkino.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Дизайн интерьера максимально использует естественный свет, что поддерживает ощущение пространства, в том числе и в главной спальне. Как и освещение, планировка этой комнаты сложилась естественно. Фасады мебели минималистичны и не имеют лишних деталей. Небольшой балкон со стеклянным ограждением позволяет жильцам созерцать прекрасный пейзаж.

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​До и После: Ремонт старого дома в стиле минимализм
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