Новая старая дача в Пушкино

Как выглядит реконструкция старой летней дачи? Именно так! Московский архитектор BABOSHIN.COM создал стильный современный дом на основе традиционной загородной архитектуры. Что может быть лучше для компактного коттеджа за городом, в котором будет проживать большая семья!
Фотографии проекта рисуют перед нами образы счастливых летних дней, проведенных на любимой даче. Всем своим видом дом показывает, что для красивой и удобной жизни вовсе не обязательно придумывать нестандартные решения и реализовывать различные архитектурные тренды. Окруженный густой зеленью, коттедж стал настоящим оазисом.
Дача — это место, куда хочется приезжать снова и снова. Летний дом привлекает и зовет всех членов семьи, обещая покой, уют и гармонию. Родные стены, натуральные материалы, живая природа — это не спекуляция на чувствах, а лишь то, что создает неповторимую атмосферу идеального пространства для жизни и отдыха.
Существующее пространство террасы тянется по всей длине заднего фасада и способно вместить небольшую столовую группу. Также она может стать идеальным местом для утреннего кофе, чтения или рисования.
Ядро дома – его гостиная. Изначально задуманный в минималистическом стиле, этот интерьер буквально заставляет получать удовольствие от созерцания огня в камине. Его теплотой можно насладиться во время семейного отдыха в вечернее время. Игривые гардины от пола до потолка усиливают чувство гармоничного семейного быта. Давайте посмотрим, куда нас приведет лестница.
Поднявшись из гостиной на второй этаж, мы прямиком попадаем в приватное пространство. Здесь находятся спальни, еще одна семейная гостиная и детская. Интерьеры выполнены в светлых пастельных цветах и готовы к реализации разгуляться фантазий обладателей этого жилья. Шкафы, стеллажи и прочая мебель расставлены по периметру и не мешают передвигаться по дому. Такое решение идеально в случае, если в семье имеются маленькие дети, которые любят активные игры.
Дизайн интерьера максимально использует естественный свет, что поддерживает ощущение пространства, в том числе и в главной спальне. Как и освещение, планировка этой комнаты сложилась естественно. Фасады мебели минималистичны и не имеют лишних деталей. Небольшой балкон со стеклянным ограждением позволяет жильцам созерцать прекрасный пейзаж.
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