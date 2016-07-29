Новая старая дача в Пушкино

Поднявшись из гостиной на второй этаж, мы прямиком попадаем в приватное пространство. Здесь находятся спальни, еще одна семейная гостиная и детская. Интерьеры выполнены в светлых пастельных цветах и готовы к реализации разгуляться фантазий обладателей этого жилья. Шкафы, стеллажи и прочая мебель расставлены по периметру и не мешают передвигаться по дому. Такое решение идеально в случае, если в семье имеются маленькие дети, которые любят активные игры.