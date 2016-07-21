Дом с уникальным интерьером

В классическом жилом районе 30-х годов, в застройке которого преобладают маленькие простые дома с большим садом был построен новый дом с современной архитектурой. Чтобы максимально вписать его в окружение немецкие архитекторы из Architekten Udo Ziegler взяли за основу прямоугольник с двускатной крышей, а за счет оригинальной конфигурации и материалов отделки вывели классический объем на новый уровень. Таким образом новый дом прекрасно вписался в существующую застройку и не потерял своей идентичности.

Этот объект построен с использованием новаторских технологий и отвечает всем современным стандартам строительства. Обогревается дом теплом накопленным в глубине земной поверхности. Геотермальное отопление - одна из «модных» альтернатив традиционному отоплению. Такая система состоит из теплового насоса и коллектора, который располагается в земле. Окупается такая «конструкция» нескоро, но имеет ряд важных достоинств: геотермальная энергия является возобновляемой и экологически чистой; система отличается высокой эффективностью и долговечностью.

Давайте же начнем наше знакомство с домом, который отвечает всем запросам современного человека.