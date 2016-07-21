Дом с уникальным интерьером

В классическом жилом районе 30-х годов, в застройке которого преобладают маленькие простые дома с большим садом был построен новый дом с современной архитектурой. Чтобы максимально вписать его в окружение немецкие архитекторы из Architekten Udo Ziegler взяли за основу прямоугольник с двускатной крышей, а за счет оригинальной конфигурации и материалов отделки вывели классический объем на новый уровень. Таким образом новый дом прекрасно вписался в существующую застройку и не потерял своей идентичности.
Этот объект построен с использованием новаторских технологий и отвечает всем современным стандартам строительства. Обогревается дом теплом накопленным в глубине земной поверхности. Геотермальное отопление - одна из «модных» альтернатив традиционному отоплению. Такая система состоит из теплового насоса и коллектора, который располагается в земле. Окупается такая «конструкция» нескоро, но имеет ряд важных достоинств: геотермальная энергия является возобновляемой и экологически чистой; система отличается высокой эффективностью и долговечностью.
Давайте же начнем наше знакомство с домом, который отвечает всем запросам современного человека.
Глядя на дом со стороны сада создается впечатление, что перед нами совершенно другой дом! Но простая форма и двускатная кровля с мансардными окнами напоминают нам вид с улицы. С этой стороны фасад более лаконичен и имеет большую площадь остекления. Окна на первом этаже пропускаю внутрь большое количество света и одновременно являются раздвижными дверями. Через них можно попасть на просторную деревянную террасу. За счет ленточного остекления на крыше мансардный этаж тоже хорошо освещен.
Мы видим, что крыша не выступает за фасад, а плавно в него переходит. Такой прием часто используется в современной архитектуре и выглядит очень оригинально.
Как мы уже говорили, форма и наклон крыши этого дома похожи на соседние дома, но, тем не менее, он значительно от них отличается. Объем собран из отдельных бетонных плит разного размера и конфигурации, толщиной всего 35 см. Архитекторы специально не стали маскировать стыковочные швы на фасаде и тем самым придали ему оригинальный вид. Оживляют фасад и разнообразные окна. В этом доме вы не найдете повторяющихся элементов, но это не значит, что в его образе царит хаос, совсем наоборот! Фасад выглядит очень целостно и гармонично. За счет расположения дома на рельефе вход как будто расположен на уровне второго этажа. Со стороны улицы остекление фасада не такое обильное, как со стороны сада, поэтому на втором этаже мы видим мансардные окна.
Ранее вы уже могли заметить эту открытую террасу на втором этаже, теперь давайте рассмотрим ее ближе. Здесь мы видим небольшой навес и стеклянно-бетонное ограждение. В навес встроены точечные светильники, которые позволяют отдохнуть на свежем воздухе не только в дневное время, но и перед сном. Оконные рамы выполнены из дерева и источают естественность. Несмотря на то, что эта терраса обращена в сторону улицы, за счет расположения и конфигурации на ней можно спокойно уединиться и отдохнуть без посторонних глаз.
В дизайне интерьера мы также видим повсеместное использование бетона. На этом фото перед нами монолитная лестница с промышленным шармом. Металлическое изогнутое ограждение больше похоже на произведение искусства. Гладкая серая поверхность пола первого этажа прекрасно сочетается с бетонной лестницей. Цветовая гамма в целом довольна проста и современна одновременно.
Это дом был разработан для проживания семейной пары и их взрослого сына. Родители в свою очередь разместились на первом этаже, а сын на мансардном. Мы видим, что гостиная просто залита естественным светом благодаря окнам от пола до потолка. Напротив разместился угловой камин, который также визуально обозначает границу гостиной с этой стороны. Комната имеет открытую планировку и плавно перетекает в кухню.
Интерьер ванной комнаты минималистичен и совершенно вне времени. Такой эффект обеспечивают белые стены, мебель, сантехника и светло – серый пол. Большое окно во всю ширину стены наполняет ванную большим количеством естественного света и свежего воздуха. Пространство душевого угла ограничено перегородкой из небьющегося стекла.
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Теперь давайте переместимся на мансардный этаж. В этом пространстве особенно много света благодаря многочисленным окнам в крыше. Этот этаж разделен еще на два. На первом уровне расположен зал, а на втором спальня. Интерьер достаточно простой и лаконичный. Центром композиции является оригинальная металлическая лестница, которая как раз ведет в спальню – мезонин. В дополнение к ней в правом углу мы видим яркий стул
Василий по дизайну Марселя Брейера.
Это как раз мезонин мансардного этажа, который находится под самой крышей. Черный парапет дополняет как интерьер первого уровня так и второго. Он также многофункционален. С одной стороны черные модули – это ограждение, а с другой – сидения в спальне. Такого пространства вполне достаточно для молодого сына хозяев. Если вы помните, то с мансардного этажа есть выход на небольшую террасу, обращенную на улицу. Так что это практически небольшой дом в доме.