Вся прелесть маленьких фонтанов для загородного участка

Мал золотник, да дорог – именно так можно охарактеризовать роль скромного фонтанчика в саду загородного участка. Да, это далеко не обязательный элемент, без которого жизнь ваша на загородном участке просто невозможна. Но ведь наш мир создают не только базовые элементы, зачастую запоминаются и имеют большое значение именно приятные мелочи, тем более если они помогают нам отвлечься от суеты, дарят уют и покой.
Фонтаны бывают самых разных видов и типов, так что вы сможете обязательно при желании подобрать тот, который в совершенстве украсит именно ваш загородных участок.
Маленькие фонтаны для загородных участков при всей своей скромности размеров впитали в себя всю историю развития этого великолепного садового украшения и воплощаются как в виде скромных родников, стекающих в чаши, так и в виде изгибов разнообразных водных струй, бьющих вверх и с брызгами, падающими вниз. Маленький фонтан вполне может быть и образчиком утонченной скульптурной композиции, и абстрактно-лаконичным в стиле японских садов камней.
Вся история и опыт фонтанного строительства воплотились в современных видах маленьких фонтанов для загородных участков, даря любителям водных форм широчайший выбор реализации их задумок украшения своего сада.
Пожелание наполненности дома как полной чаши добром и благополучием как нельзя лучше символизирует небольшой каменный фонтан у входа, всегда полный и всегда динамичный. Поверхность воды кажется и спокойной и, движимая снизу вверх по краю чаши – обновленной и свежей каждый миг. Это, безусловно – не шик и блеск брызг фонтанов Петергофа, но именно то, что нужно для украшения загородного участка – лаконично и стильно.
Чем один зеленый газон на загородном участке может отличаться от другого не менее зеленого газона? Что такого особенного может быть в вашем саду, чтобы вы сами и все ваши гости вспоминали этот уголок с улыбкой и теплотой? Вполне подойдет для придания особого колорита саду, и станет незабываемым акцентом смешная мордочка, выполняющая роль маленького фонтана на вашем загородном участке. Садовники - вообще оказывается люди с юмором и умеют не только идеально ровно подстригать ряды кустов, но и создавать удивительно оригинальные решения из простых элементов.
Идеальным вариантов является, когда оформление загородного участка полностью сочетается со стилем дома. Поэтому, если для архитектурного решения дома выбран лаконичный стиль модерн, то продолжить эту интересную тему можно, например, с помощью маленького фонтана на участке, выражающего также основные идеи стиля модерн. Необычный шар-фонтан стального цвета станет не только центром композиции перед окнами дома, но и главным украшением всего участка.
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Необычные полупрозрачные стены чаши и цветная подсветка превращают этот маленький фонтан на загородном участке в великолепную мелодию воды и света, цвета и брызг. Таинственным цветком расцветает такой фонтан в вечерней темноте сада, преображаясь и преображая все вокруг. Подобно сказочному перу Жар-птицы, маленький фонтан может светить не уставая всю ночь, искрясь капельками брызг и переливаясь всеми цветами радуги.
Размеренное, тихое движение воды маленького фонтана придаст атмосфере сада настроение уюта и покоя, так необходимое любому современному человеку. Забегавшись за день в бесконечных хлопотах, так приятно уделить вечером себе немного времени, расслабившись почитать книгу, отдохнуть с семьей или друзьями в уютном уголке загородного участка, погрузившись в плавную и неспешную мелодию воды маленького фонтана.
Маленький фонтан на загородном участке, несмотря на свои скромные размеры, вполне может реализовать классическую идею многоступенчатых потоков воды. Для этого совсем не нужны сложные технические решения с применением мощных насосов, поднимающих ввысь стремительные струи воды. Вертикальная конструкция из небольших чаш разного размера украсит сад как всякая классическая скульптура, а потоки воды, переливающиеся из верхней чаши в нижние, заполнят все пространство участка свежестью брызг и переливистым журчанием каскада воды. Изящные лепестки чаш фонтана в сиянии полупрозрачных капель станут неповторимым украшением летнего пейзажа загородного участка. Скульптурная отточенность, хрупкая утонченность линий и декора фонтана – также сделают его графичным и стильным элементом загородного участка на фоне белого снежного полотна зимы.
Фонтан является одним из базовых элементов классического стиля оформления парков и садов, традиция его использования берет начало с великолепных и масштабных примеров ландшафтной классики регулярных парков – от роскоши версальских садов Людовика XIV до блеска и величия Петергофа. Поэтому классическая стилистика неизменно используется и в скульптурных решениях небольших фонтанов для загородных участков. Если вы хотите придать своему загородному участку несколько нот классицизма и изысканности – простая арка на кирпичной стене и небольшая чаша фонтана со скульптурными элементами и тонкими ручейками ниспадающей воды, прекрасно выполнят такую задачу.
Далеко не каждый из нас имеет возможность при обустройстве своего загородного участка привлечь помощь специалистов по ландшафтному дизайну, да и просто купить и установить какой-либо готовый небольшой фонтан. Но это совсем не значит, что придется ждать финансового прорыва, а пока лишать свой сад неповторимого уголка отдыха с маленьким фонтаном.
Для того, чтобы соорудить оригинальный маленький фонтан на своем участке, достаточно лишь приложить немного фантазии. Если вода будет стекать сверху в чашу, то можно даже обойтись без использования насоса. Самое главное – подобрать для оформления такого уголка элементы, которые создавали бы для вас атмосферу уединенности и отдыха.
Маленький фонтан может образовывать ручеек среди камней на вашем загородном участке, придавая напевами своей журчащей мелодии настроение релакса тихому уголку сада. Не занимая много места, простой и доступный для самостоятельного оборудования такой маленький фонтан, стекающий игривым ручейком среди дорожки из камней в сад – вполне приемлемое решение и украшение любого загородного участка.