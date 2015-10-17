Вся прелесть маленьких фонтанов для загородного участка

Мал золотник, да дорог – именно так можно охарактеризовать роль скромного фонтанчика в саду загородного участка. Да, это далеко не обязательный элемент, без которого жизнь ваша на загородном участке просто невозможна. Но ведь наш мир создают не только базовые элементы, зачастую запоминаются и имеют большое значение именно приятные мелочи, тем более если они помогают нам отвлечься от суеты, дарят уют и покой.

Фонтаны бывают самых разных видов и типов, так что вы сможете обязательно при желании подобрать тот, который в совершенстве украсит именно ваш загородных участок.

Маленькие фонтаны для загородных участков при всей своей скромности размеров впитали в себя всю историю развития этого великолепного садового украшения и воплощаются как в виде скромных родников, стекающих в чаши, так и в виде изгибов разнообразных водных струй, бьющих вверх и с брызгами, падающими вниз. Маленький фонтан вполне может быть и образчиком утонченной скульптурной композиции, и абстрактно-лаконичным в стиле японских садов камней.

Вся история и опыт фонтанного строительства воплотились в современных видах маленьких фонтанов для загородных участков, даря любителям водных форм широчайший выбор реализации их задумок украшения своего сада.