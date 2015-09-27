Топ 5 – Лучшие проекты недели

Каждая неделя дарит нам множество новых проектов, которые мы по мере возможности стараемся освещать в журнале homify. Среди десятков статей обязательно найдутся те, к которым читатели с удовольствием возвращаются снова и снова. Пять самых ярких Книг идей мы традиционно публикует в воскресной рубрике
Лучшие проекты недели, предоставляя шанс
снять сливки тем, кто не имел возможности регулярно знакомиться с публикациями. Кто стал звездой на этот раз? Читайте и узнаете!
Если вы гордые владельцы загородного дома или дачи и еще не завели себе небольшую баньку в саду – самое время это сделать! Маленькая баня отлично подойдет владельцам небольших участков, которым приходится экономить буквально каждый метр свободной площади. Однако нехватка пространства – не повод отказываться от расслабляющих, да еще и полезных банных процедур, ведь для скромной бани найдется место практически на каждом участке. Тем более, что маленькая банька ничем не уступает большой, а в некоторых аспектах даже имеет преимущества.
Как обзавестись собственной баней, читайте в статье ’Маленькая баня – секреты обустройства’.
Дома будущего — какие они? Сборные деревянные дома, считают многие! Нет, это вовсе не маркетинговая компания, а простая статистика. Сегодня мы постараемся объяснить преимущества и недостатки сборных деревянных домов и поймем, почему древесина вновь станет основным материалом для строительства. Заинтригованы? Тогда следуйте за нами!
Что самое главное в дизайне лестницы? Мода, сочетание со стилем интерьера или нестандартный подход? Конечно же, в первую очередь она должна быть удобной и безопасной, но если вы уже наняли архитектора, который позаботится об этих факторах, пора подумать и о визуальных бонусах существования лестницы в вашем доме.
В этой статье мы рассмотрим различные материалы и их сочетания, которые вы сможете использовать в дизайне своей лестницы. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, поэтому наши замечания и фотографии помогут вам среди разнообразия вариантов выбрать ваш собственный.
Английский стиль характеризуют сдержанная роскошь, утонченность, безупречный вкус и чувство меры. На основе этих прекрасных качеств студия дизайна RRdesign создала проект коттеджа для отдыха, который по сути является банным комплексом с дополнительными кухней и гостиной.
Так же как островная изоляция и природные пейзажи прохладной Великобритании наложила отпечаток на оформление классического английского дома, так и колониальная эпоха внесла в него свои колоритные изменения. Свойственный данному стилю консерватизм, основательность и размеренный уклад жизни ощущается в каждом элементе отделки и декора. В проекте этого коттеджа архитектор выбрал приоритетом добротность материалов и основательность форм, желая создать из дополнительного здания полноценный коттедж, а не просто комнату отдыха с баней.
Чистота является неотъемлемым условием любого уютного интерьера и хорошего настроения всей семьи. Регулярная уборка позволяет поддерживать порядок с небольшими затратами сил и времени, не устраивая генерального переворота с ног на голову. В генеральную уборку остается только почистить отдельные элементы квартиры: помыть окна, отчистить основательно коврик, разобрать вещи в шкафу. Но такие работы будут локальными и очень редкими. А в основное время дом будет чистым и красивым.
Как достигнуть такого совершенства? Раскрываем секреты в статье ’Как сделать генеральную уборку всего за полчаса’.