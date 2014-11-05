Удобные угловые письменные столы

Функциональность и эргономичность углового письменного стола сложно переоценить. Придуманы угловые столы были в эпоху, когда стандартное рабочее место сотрудника офиса напоминало гористый ландшафт. По периметру стола располагались стопки книг и папок с бумагами, повсюду были разбросаны канцелярские принадлежности, а посередине стояла небольшая печатная машинка, разглядеть которую среди гор бумаг было непросто. Чтобы увеличить количество свободного места, к рабочему столу под углом 45° была добавлена приставка. Такой стол получил название угловой.

С появлением персональных компьютеров, а позднее ноутбуков, необходимость хранить информацию в печатном виде отпала, и поддерживать порядок на письменном столе стало значительно легче. Тем не менее, потребность в угловых столах не стала меньше. Благодаря своей конструкции, эти предметы мебели весьма компактны. Они не занимают много места, зато обладают большой вместимостью, поэтому угловые письменные столы можно нередко встретить как в офисах, так и в квартирах.