Удобные угловые письменные столы

Функциональность и эргономичность углового письменного стола сложно переоценить. Придуманы угловые столы были в эпоху, когда стандартное рабочее место сотрудника офиса напоминало гористый ландшафт. По периметру стола располагались стопки книг и папок с бумагами, повсюду были разбросаны канцелярские принадлежности, а посередине стояла небольшая печатная машинка, разглядеть которую среди гор бумаг было непросто. Чтобы увеличить количество свободного места, к рабочему столу под углом 45° была добавлена приставка. Такой стол получил название угловой.
С появлением персональных компьютеров, а позднее ноутбуков, необходимость хранить информацию в печатном виде отпала, и поддерживать порядок на письменном столе стало значительно легче. Тем не менее, потребность в угловых столах не стала меньше. Благодаря своей конструкции, эти предметы мебели весьма компактны. Они не занимают много места, зато обладают большой вместимостью, поэтому угловые письменные столы можно нередко встретить как в офисах, так и в квартирах.
Угловые письменные столы в офисах зрительно расширяют пространство. Помещение, представленное на изображении, не может похвастаться многометражностью, при этом, благодаря использованию угловых столов, в нем удалось разместить немало рабочих мест. Идея соединить столы сотрудников кажется интересной не только с точки зрения эргономики пространства, но и с точки зрения улучшения социально-психологического климата в офисе. Работники начинают чаще общаться друг с другом, обмениваться советами, перестают разбиваться на маленькие группы.
Большие угловые столы нередко можно встретить в приемных крупных компаний. Они помогают создать атмосферу солидности и доверия к компании. Пословица
По одежке встречают.. как нельзя лучше подходит для объяснения, почему так важно, чтобы приемная компании, выглядела серьезно и в тоже время незаурядно. Это помещение должны быть светлым, открытым, современным и немного строгим. Зашедшие на ресепшн клиенты должны чувствовать, что они попали в надежную компанию, на сотрудников которой всегда можно положиться.
На этом изображении мы можем наблюдать процесс создания современного углового стола. В данном случае дизайнер отталкивается не от планировки квартиры или офисного помещения, а от потребностей пользователя. Очевидно, что габариты письменных столов меняются в зависимости от дизайна актуальных моделей стационарных и мобильных компьютеров. Невероятная популярность Apple Mac Pro с 27-дюймовым дисплеем создала потребность в угловых письменных столах, форма которых несколько отличается от классической.
Еще один пример того, каким удобным может быть угловой стол. Принято считать, что оптимальная ширина стола должна быть достаточной для того, чтобы иметь возможность последовательно разместить на нем не менее четырех листов формата A4. При создании письменных столов, дизайнеры непременно учитывают это условие .Тем не менее, места на классических прямоугольные столах частенько не хватает для того, чтобы разместить на нем все необходимые предметы. В этом случае дополнительные 40-60 см оказываются совсем нелишними и могут крайне положительно сказаться на нашей продуктивности.
При жесткой конкуренции практически во всех бизнес-нишах, трудовой день с 9-17 в замкнутом
кубике давно стал анахронизмом. Чтобы компания добилась и сохранила статус лидера в своей области, сотрудники должны мыслить креативно и практически ежедневно решать задачи, с которыми им не приходилось сталкиваться ранее. Продолжительность рабочего дня современного человека, занятого интеллектуальным трудом, значительно увеличилась. Поэтому забота о здоровье сотрудников играет непоследнюю роль в успехе компании.
Высоту изображенного на фото письменного стола можно регулировать, что является неоспоримым преимуществом. Согласно правилам, высота столешницы должна достигать диафрагмы работающего за ним человека, иначе крышка будет или невыносимо давить на грудь, или же сотруднику придется сутулиться.
Письменные столы изготавливают из самых разных материалов – цельный массив дерева, плиты МДФ, которые производятся из мелкодисперсной древесной стружки методом сухого прессования, ДСП – прессованные опилки, склеенные с помощью смолы, а также стекло и пластик. В производстве стола, который мы видим перед собой, использованы дерево, пластик и скорее всего МДФ. Его поверхность чем-то напоминает стол для игры в пинг-понг, а пластиковая окантовка является ничем иным как торцевой стенкой выдвижных ящиков, расположенных по периметру этого необычного стола.
Чтобы день, проведенный в офисе, был продуктивным и сотрудники чувствовали себя максимально комфортно, владельцы бизнеса все чаще привлекают сторонних дизайнеров интерьера, которые превращают стандартный open-space в креативное и сложное пространство, где интересно и приятно работать, отдыхать, общаться с коллегами и заниматься самообразованием. Благодаря нестандартной форме, создающей пространство для импровизации, угловые письменные столы стали идеальными союзниками дизайнера при создании незаурядных интерьерных решений в офисах.