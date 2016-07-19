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Сборный дом из древесины

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HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
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Современная архитектура и строительные материалы дают возможность реализовать мечту об оригинальном доме быстро и достаточно экономно. Баварская компания BAYERNBLOCK разработала специальную технологию строительства из блоков HultaHaus, что дословно переводится с древнескандинавского как деревянный дом

Дом – как тихая гавань

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Проект этого дома HultaHaus  имеет несколько ярких особенностей. Построенный на возвышенности над прудом, фасад дома похож на речной причал или палубу прогулочного катера, гостеприимно приглашающего гостей за столик на веранде. Высокая крыша стала навесом сразу для двух ярусов площадок: крыльцо с террасой на первом этаже и просторных балкон на втором. 

Альпийская горка у порога

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Особый шарм этого проекта в том, что со всех сторон дом выглядит по-разному. Фронтальный фасад – гавань на берегу пруда, а с боковой части вход оформлен в виде альпийской горки. Ступени из камней ведут к крыльцу дома, окруженные зеленью и цветами. 

Зеленый сад

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Дом на склоне холма выглядит уютным оазисом в окружении зеленого сада. Со всех сторон это строение соединяется с природой: с водой, с зеленью сада, с тенистыми навесами и верандами.  Также соединен с садом интерьер сада через широкие проемы панорамных окон.

Деревянная терраса

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Форма окон на фасаде дома подчеркивает высокие своды крыши, а панорамная поверхность стекол открывает вид на пруд рядом с домом. Деревянная терраса спускается к водной глади и образует только просторную площадку для летней столовой. 

Грандиозный интерьер

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus ГостинаяКамины и аксессуары
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Интерьер гостиной благодаря архитектурным решениям выглядит просто фантастично: высокие своды окон открывают вид на природные дали, круглые оконца добавляют колорита и света в пространство. Но и этого дизайнерам показалось недостаточно, и в центре гостиной расположили диск поворотного камина – элемент безупречно стильный и обогащающий комнату особым настроением.

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