Сборный дом из древесины

Проект этого дома HultaHaus имеет несколько ярких особенностей. Построенный на возвышенности над прудом, фасад дома похож на речной причал или палубу прогулочного катера, гостеприимно приглашающего гостей за столик на веранде. Высокая крыша стала навесом сразу для двух ярусов площадок: крыльцо с террасой на первом этаже и просторных балкон на втором.