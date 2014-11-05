5 необычных идей оформления интерьера или вечное лето в квартире

Настроение в холодные поры года бывает довольно изменчивым. Приступы хандры неизбежны, когда за окном идет непрекращающийся дождь, а пелена облаков не пропускает стремящиеся прорваться наружу лучи солнца. Недавно мы писали о том, ’как справиться с осенней депрессией’. Можно уехать загород или в теплую стану, отправиться в спа-салон, поиграть с друзьями в настольные игры. А что делать, если по характеру вы скорее домосед? Разумеется, создавать вечное лето в стенах собственной квартиры. Давайте посмотрим, как это сделать.
Смысл лестницы не только в том, чтобы перемещать нас с одного этажа на другой. Лестница – один из самых незаурядных объектов в доме, форма и функциональное предназначение которого, открывает широкий простор для реализации самых смелых дизайнерских фантазий. Поистине
инновационный подход в оформлении лестницы представили дизайнеры из агенства Preetham Interior, превратив ее в ярко-желтое байдарочное судно, на котором можно в любой момент отправиться в долгое путешествие. Если у вас есть дети, то их восторгу не будет предела.
Во время отпуска на пляже все мы непрочь время от времени попытаться построить на песке карточный дом или сыграть партию-другую в дурака. Говорят, карточные дома не отличаются прочностью? Дизайнер Aniruddh Ghosh доказыает обратное, предлагая нам разместить у себя дома обеденный стол, основанием которого являются две пирамиды из карт всех мастей.
Надоела скучная душевая кабина? Удивите себя и остановившихся в вашем доме гостей керамической плиткой с изображением настоящего водопада. Представленная на фото мозаика имеет модный нынче 3D эффект. Такой необычный и освежающий фон гарантирует, что даже рано утром в понедельник вы будете чувствовать себя бодро, словно только что искупались в тропических водах.
Геометрические эксперименты дизайнеров из Wild Degrees привели к созданию очаровательного журнального столика, который кажется абсюлютно плоским, если смотреть на него спереди. Но стоит взглянуть на него с другой стороны, и вы обнаружите, что этот злостный нарушитель законов физики всего лишь пошутил над вами. На самом деле, у него четыре ножки, и под другим углом он выглядит как абсолютно обычный стол желтого цвета.
От любви до ненависти… от канистры до шкафа. Стиль
шебби шик, в основе которого лежит вторая жизнь старых вещей или искусственное состаривание новых, сейчас актуален как никогда. А это значит, что пришло время доставать из чулана давно выброшенные за ненадобностью вещи и превращать их в ультрасовременные предметы интерьера. Источником вдохновения может служить представленная на фото канистра, которая, по мановению ножовки, превратилась в маленький и удобный шкафчик.