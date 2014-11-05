5 необычных идей оформления интерьера или вечное лето в квартире

Смысл лестницы не только в том, чтобы перемещать нас с одного этажа на другой. Лестница – один из самых незаурядных объектов в доме, форма и функциональное предназначение которого, открывает широкий простор для реализации самых смелых дизайнерских фантазий. Поистине инновационный подход в оформлении лестницы представили дизайнеры из агенства Preetham Interior, превратив ее в ярко-желтое байдарочное судно, на котором можно в любой момент отправиться в долгое путешествие. Если у вас есть дети, то их восторгу не будет предела.