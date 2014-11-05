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5 необычных идей оформления интерьера или вечное лето в квартире

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Digital Tiles Highliters, amazing print media amazing print media Спальная комната Аксессуары и декор
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Настроение в холодные поры года бывает довольно изменчивым. Приступы хандры неизбежны, когда за окном идет непрекращающийся дождь, а пелена облаков не пропускает стремящиеся прорваться наружу лучи солнца.  Недавно мы писали о том, ’как справиться с осенней депрессией’. Можно уехать загород или в теплую стану, отправиться в спа-салон, поиграть с друзьями в настольные игры. А что делать, если по характеру вы скорее домосед? Разумеется, создавать вечное лето в стенах собственной квартиры. Давайте посмотрим, как это сделать.

Лестница-байдарка

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

Смысл лестницы не только в том, чтобы перемещать нас с одного этажа на другой. Лестница – один из самых незаурядных объектов в доме, форма и функциональное предназначение которого, открывает широкий простор для реализации самых смелых дизайнерских фантазий. Поистине инновационный подход в оформлении лестницы представили дизайнеры из агенства Preetham Interior, превратив ее в ярко-желтое байдарочное судно, на котором можно в любой момент отправиться в долгое путешествие. Если у вас есть дети, то их восторгу не будет предела.

Сыграем в картишки

Во время отпуска на пляже все мы непрочь время от времени попытаться построить на песке карточный дом или сыграть партию-другую в дурака. Говорят, карточные дома не отличаются прочностью? Дизайнер Aniruddh Ghosh доказыает обратное, предлагая нам разместить у себя дома обеденный стол, основанием которого являются две пирамиды из карт всех мастей.

Водопад

Digital Tiles Highliters, amazing print media amazing print media Спальная комната Аксессуары и декор
amazing print media

amazing print media
amazing print media
amazing print media

Надоела скучная душевая кабина? Удивите себя и остановившихся в вашем доме гостей керамической плиткой с изображением настоящего водопада. Представленная на фото мозаика имеет модный нынче 3D эффект. Такой необычный и освежающий фон гарантирует, что даже рано утром в понедельник вы будете чувствовать себя бодро, словно только что искупались в тропических водах.

Стол 2D

nine°, Wild Degrees Wild Degrees ГостинаяДиваны и журнальные столики
Wild Degrees

Wild Degrees
Wild Degrees
Wild Degrees

Геометрические эксперименты дизайнеров из Wild Degrees привели к созданию очаровательного журнального столика, который кажется абсюлютно плоским, если смотреть на него спереди. Но стоит взглянуть на него с другой стороны, и вы обнаружите, что этот злостный нарушитель законов физики всего лишь пошутил над вами. На самом деле, у него четыре ножки, и под другим углом он выглядит как абсолютно обычный стол желтого цвета.

От канистры до шкафа

Multifunktions Schrank KesselTänk, Kesselholz Design Kesselholz Design Ванная комнатаХранение
Kesselholz Design

Kesselholz Design
Kesselholz Design
Kesselholz Design

От любви до ненависти… от канистры до шкафа. Стиль шебби шик, в основе которого лежит вторая жизнь старых вещей или искусственное состаривание новых, сейчас актуален как никогда. А это значит, что пришло время доставать из чулана давно выброшенные за ненадобностью вещи и превращать их в ультрасовременные предметы интерьера. Источником вдохновения может служить представленная на фото канистра, которая, по мановению ножовки, превратилась в маленький и удобный шкафчик.

До & после: проект реконструкции усадьбы XVI века
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