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10 необычных садовых построек

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casitas para niños 1, infocasitasdario infocasitasdario Сад Игровая площадка и качели
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Если вам посчастливилось быть обладателем большого красивого сада, грех этим не воспользоваться. Вы можете посадить фруктовые деревья, чтобы в сезон наслаждаться собственноручно собранными спелыми фруктами, обустроить бассейн, дабы иметь возможность отдохнуть и освежиться в жаркий летний день, а еще – построить в своем саду нечто совершенно оригинальное.

Homify подготовил для вас десятку совершенно необычных садовых построек от дизайнеров из разных стран. Мы очень надеемся, что они понравятся вам и вдохновят на собственные идеи.

Открытая летняя кухня

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Дома в рустикальном стиле
Smart Wood

Smart Wood – баня и летняя кухня

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Летняя кухня – вовсе не экзотика, но этот проект от Smart Wood выглядит действительно необычно. Конструкция выполнена в рустикальном стиле – массивные бревна, подпирающие крышу, выглядят просто невероятно. Открытая кухонька прекрасно вентилируется со всех сторон, избавляя повара от духоты. Несмотря на свою простоту, она превосходно оборудована – там есть множество рабочих поверхностей, гриль, а также приличный запас дров.

Футуристичная беседка

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Балконы и веранды в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

Будущее – уже в вашем саду. Дизайн этой потрясающей беседки, разработанный компанией SHKAF, словно позаимствован из вашего любимого научно-фантастического фильма. В нем объединено множество стилей – минимализм, модерн, футуризм и даже современная готика. Такая беседка – не только прекрасный обеденный павильон, в котором можно разместить большой стол, но и замечательное место для игр, встреч с друзьями и спокойного отдыха.

Безмятежная гладь

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Если в вашем саду есть пруд, рядом с ним беседка будет чувствовать себя лучше всего. Великолепный проект от АРХДУЭТ – яркое тому подтверждение. Конструкция выстроена в полной гармонии с окружающей средой. Стеклянные стены беседки – словно продолжение гладкой, прозрачной поверхности прудика. Более того – даже пол в павильоне сделан из стекла! Сквозь него виден сам пруд, находящийся внизу, и буйная растительность. Восьмиугольная форма постройки – элемент восточного стиля, равно как и крыша специфической формы, и бортик-балкон, окружающий конструкцию.

Плетеный куб

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Еще одна беседка в восточном стиле по форме напоминает настоящий сакральный объект, в котором совершаются таинства. И разве не таинством для вас станет послеобеденный отдых, во время которого вы спрячетесь от шума, суеты и зноя в уютном плетеном кубе? Этот проект от InGarden Limited доказывает, что пресловутый рай в шалаше – не такая уж и выдумка. Даже в небольшой беседке можно оборудовать счастливый уголок.

Начнем вечеринку!

Garden Room/Cinema Room/Party Room, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Сад в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

Garden Room/Cinema Room/Party Room

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

На первый взгляд эта постройка не кажется необычной – ее скромный экстерьер не слишком привлекает к себе внимание. Но, несмотря на неброский внешний вид, этот садовый домик весьма оригинален, ведь отведен он не под летнюю кухню, не под хранилище для инструментов и даже не под обеденную зону. Здесь проводятся шумные, веселые, поистине зажигательные вечеринки!

Из-за особенностей своего расположения постройка кажется совсем небольшой, но внутри она весьма просторна. В ней есть все, что нужно для отличной вечеринки, включая превосходный бар и множество розеток для подключения аппаратуры.

Домик на дереве

Casitas para niños 1, infocasitasdario infocasitasdario Сад Игровая площадка и качели
infocasitasdario

infocasitasdario
infocasitasdario
infocasitasdario

Признайтесь – ведь вы тоже в детстве мечтали иметь уютный домик на дереве, в котором можно было бы прятаться от домашних обязанностей, надоевших уроков и деспотизма взрослых? А сколько сокровищ, ценность которых могли оценить лишь вы, можно было бы там припрятать! О таком убежище мечтают все без исключения дети – мы не боимся заявлять это с такой уверенностью, ведь тоже когда-то были маленькими.

Если у вас есть ребенок, осуществите его мечту – постройте домик на дереве! Малыш будет в неописуемом восторге, будьте уверены. Разумеется, если сами вы не впадете в детство при виде этого чуда и не запретесь там, предаваясь сладостной ностальгии. Взгляните на этот проект от INFOCASITASDARIO – разве он не очарователен?

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И сарай может быть стильным

Drewutnia drewniana, Wood Art Stolarstwo Wood Art Stolarstwo Сад Беседки и теплицы Твердая древесина Серый
Wood Art Stolarstwo

Wood Art Stolarstwo
Wood Art Stolarstwo
Wood Art Stolarstwo

Если дом ваш невелик, вопрос хранения вещей всегда стоит остро. Поэтому создание дополнительного помещения для этих целей – отличная идея. В небольшом садовом сарае можно хранить громоздкие предметы, которым в доме не место – садовый инвентарь, туристические принадлежности и т.п. Там же найдется уголок и для дров, если у вас есть камин, печь или барбекю.

При этом сарай необязательно должен быть кособокой постройкой в деревенском духе. Замечательный проект от Wood Art Stolarstwo это доказывает. Лаконичная прямоугольная конструкция – черная с контрастными белыми деталями – выглядит стильно, элегантно и непретенциозно.

Цилиндрическая сауна

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Думаете, мы забыли о бане? Как бы не так! Держите потрясающий проект от GARTENXXL – финскую баню, выстроенную из красивой светлой древесины. Цилиндрическая форма напоминает перевернутый бочонок – металлические обручи, опоясывающие конструкцию, усиливают это впечатление. У входа в помещение – два удобных сиденья; крыша покрыта специальными пластинами, минимизирующими теплопотери.

Красивая теплица

Cabanes , Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы Железо / Сталь Многоцветный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Если вам не чужда любовь к цветам, вы можете выращивать их круглый год, построив в своем саду теплицу. Tabaly Le Lay, например, свою оранжерею решили сделать красивой и романтичной – стены из натурального камня в сочетании с черным кружевом металлических прутьев выглядят завораживающе. В такую теплицу, к благоуханию роз и лилий, хочется сбегать ночами, подобно героиням романов, назначавших в подобных местах свидания своим возлюбленным. Неплохой способ привнести изюминку в отношения со спутником жизни, не правда ли?

Декоративные руины

Gartentruinen, Werner Klopfleisch OHG Werner Klopfleisch OHG Сад Аксессуары и декор
Werner Klopfleisch OHG

Werner Klopfleisch OHG
Werner Klopfleisch OHG
Werner Klopfleisch OHG

Werner und Klophleisch покреативили на славу, создав удивительный сад, стилизованный под руины средневекового замка. Возможно, эта идея приглянется и вам. Посмотрите только на эту чудесную арку, за которой вас словно ждут настоящие дикие заросли, много столетий не видевшие человека. Дух старины влечет, завораживает и околдовывает – это настоящий кусочек древней легенды, поселившийся в саду.

Стильная вилла со вкусом к жизни

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