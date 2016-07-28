10 необычных садовых построек

Если вам посчастливилось быть обладателем большого красивого сада, грех этим не воспользоваться. Вы можете посадить фруктовые деревья, чтобы в сезон наслаждаться собственноручно собранными спелыми фруктами, обустроить бассейн, дабы иметь возможность отдохнуть и освежиться в жаркий летний день, а еще – построить в своем саду нечто совершенно оригинальное.

Homify подготовил для вас десятку совершенно необычных садовых построек от дизайнеров из разных стран. Мы очень надеемся, что они понравятся вам и вдохновят на собственные идеи.