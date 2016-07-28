10 необычных садовых построек

Если вам посчастливилось быть обладателем большого красивого сада, грех этим не воспользоваться. Вы можете посадить фруктовые деревья, чтобы в сезон наслаждаться собственноручно собранными спелыми фруктами, обустроить бассейн, дабы иметь возможность отдохнуть и освежиться в жаркий летний день, а еще – построить в своем саду нечто совершенно оригинальное.
Homify подготовил для вас десятку совершенно необычных садовых построек от дизайнеров из разных стран. Мы очень надеемся, что они понравятся вам и вдохновят на собственные идеи.
Летняя кухня – вовсе не экзотика, но этот проект от Smart Wood выглядит действительно необычно. Конструкция выполнена в рустикальном стиле – массивные бревна, подпирающие крышу, выглядят просто невероятно. Открытая кухонька прекрасно вентилируется со всех сторон, избавляя повара от духоты. Несмотря на свою простоту, она превосходно оборудована – там есть множество рабочих поверхностей, гриль, а также приличный запас дров.
Будущее – уже в вашем саду. Дизайн этой потрясающей беседки, разработанный компанией SHKAF, словно позаимствован из вашего любимого научно-фантастического фильма. В нем объединено множество стилей – минимализм, модерн, футуризм и даже современная готика. Такая беседка – не только прекрасный обеденный павильон, в котором можно разместить большой стол, но и замечательное место для игр, встреч с друзьями и спокойного отдыха.
Если в вашем саду есть пруд, рядом с ним беседка будет чувствовать себя лучше всего. Великолепный проект от АРХДУЭТ – яркое тому подтверждение. Конструкция выстроена в полной гармонии с окружающей средой. Стеклянные стены беседки – словно продолжение гладкой, прозрачной поверхности прудика. Более того – даже пол в павильоне сделан из стекла! Сквозь него виден сам пруд, находящийся внизу, и буйная растительность. Восьмиугольная форма постройки – элемент восточного стиля, равно как и крыша специфической формы, и бортик-балкон, окружающий конструкцию.
Еще одна беседка в восточном стиле по форме напоминает настоящий сакральный объект, в котором совершаются таинства. И разве не таинством для вас станет послеобеденный отдых, во время которого вы спрячетесь от шума, суеты и зноя в уютном плетеном кубе? Этот проект от InGarden Limited доказывает, что пресловутый рай в шалаше – не такая уж и выдумка. Даже в небольшой беседке можно оборудовать счастливый уголок.
На первый взгляд эта постройка не кажется необычной – ее скромный экстерьер не слишком привлекает к себе внимание. Но, несмотря на неброский внешний вид, этот садовый домик весьма оригинален, ведь отведен он не под летнюю кухню, не под хранилище для инструментов и даже не под обеденную зону. Здесь проводятся шумные, веселые, поистине зажигательные вечеринки!
Из-за особенностей своего расположения постройка кажется совсем небольшой, но внутри она весьма просторна. В ней есть все, что нужно для отличной вечеринки, включая превосходный бар и множество розеток для подключения аппаратуры.
Признайтесь – ведь вы тоже в детстве мечтали иметь уютный домик на дереве, в котором можно было бы прятаться от домашних обязанностей, надоевших уроков и деспотизма взрослых? А сколько сокровищ, ценность которых могли оценить лишь вы, можно было бы там припрятать! О таком убежище мечтают все без исключения дети – мы не боимся заявлять это с такой уверенностью, ведь тоже когда-то были маленькими.
Если у вас есть ребенок, осуществите его мечту – постройте домик на дереве! Малыш будет в неописуемом восторге, будьте уверены. Разумеется, если сами вы не впадете в детство при виде этого чуда и не запретесь там, предаваясь сладостной ностальгии. Взгляните на этот проект от INFOCASITASDARIO – разве он не очарователен?
Если дом ваш невелик, вопрос хранения вещей всегда стоит остро. Поэтому создание дополнительного помещения для этих целей – отличная идея. В небольшом садовом сарае можно хранить громоздкие предметы, которым в доме не место – садовый инвентарь, туристические принадлежности и т.п. Там же найдется уголок и для дров, если у вас есть камин, печь или барбекю.
При этом сарай необязательно должен быть кособокой постройкой в деревенском духе. Замечательный проект от Wood Art Stolarstwo это доказывает. Лаконичная прямоугольная конструкция – черная с контрастными белыми деталями – выглядит стильно, элегантно и непретенциозно.
Думаете, мы забыли о бане? Как бы не так! Держите потрясающий проект от GARTENXXL – финскую баню, выстроенную из красивой светлой древесины. Цилиндрическая форма напоминает перевернутый бочонок – металлические обручи, опоясывающие конструкцию, усиливают это впечатление. У входа в помещение – два удобных сиденья; крыша покрыта специальными пластинами, минимизирующими теплопотери.
Если вам не чужда любовь к цветам, вы можете выращивать их круглый год, построив в своем саду теплицу. Tabaly Le Lay, например, свою оранжерею решили сделать красивой и романтичной – стены из натурального камня в сочетании с черным кружевом металлических прутьев выглядят завораживающе. В такую теплицу, к благоуханию роз и лилий, хочется сбегать ночами, подобно героиням романов, назначавших в подобных местах свидания своим возлюбленным. Неплохой способ привнести изюминку в отношения со спутником жизни, не правда ли?
Werner und Klophleisch покреативили на славу, создав удивительный сад, стилизованный под руины средневекового замка. Возможно, эта идея приглянется и вам. Посмотрите только на эту чудесную арку, за которой вас словно ждут настоящие дикие заросли, много столетий не видевшие человека. Дух старины влечет, завораживает и околдовывает – это настоящий кусочек древней легенды, поселившийся в саду.