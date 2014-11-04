До & после: проект реконструкции усадьбы XVI века

Сегодня на homify мы рады представить вашему вниманию отреставрированную усадьбу, ставшую призером первого европейского конкурса на лучший проект по полной реконструкции здания, который прошел в текущем году. Главной задачей конкурса была полная реставрация постройки при минимальных затратах. Важнейшими критериями оценки работ, среди прочих, были энергосберегаемость здания и уровень комфорта, созданный в его интерьере.
Усадьба-победитель находится в маленьком городке Монтебеллуна, что на северо-востоке Италии. Она была построена в 1560 году по заказу итальянской семьи из высших слоев общества, в 1753 году была приобретена богатой графиней, а в 2007 заброшенный и безжизненный дом неожиданно купил итальянский предприниматель, решивший во что бы то ни стало отреставрировать здание и превратить его в завидный объект коммерческой недвижимости.
Чтобы иметь возможность принять участие во всеевропейском конкурсе на лучший проект по реконструкции, реставрация усадьбы должна была быть выполенна с учетом всех необходимых правил. Проект был разделен на несколько этапов – инженерный, строительный и дизайнерский. Перед архитекторами стояла важная задача – сохранить историческую значимость здания снаружи, полностью модернизировав его внутри, с чем, на наш взгляд, команда специалистов, работавших над проектом, справилась просто блестяще. Фасад здания был выполнен с учетом особенностей архитектуры XVI века, а за обеспечение усадьбы теплом и светом отвечает ультрасовременная система энергосбережения, позволяющая снизить энергозатраты на 30%.
Как видим на изображении, до того как попасть в руки архитекторов Welldom, здание находилось в плачевном состоянии. Трещины в стенах, обветшавший потолок, того и гляди усадьба XVI века могла в любой момент разрушиться. Но это не остановило инженеров, архитекторов и дизайнеров, решивших любой целью вернуть к жизни объект исторической значимости. Результат превзошел ожидания даже самых взыскательных критиков.
Несмотря на практически аварийное состояние виллы, ее благородный фасад и дивная природа вокруг как бы намекали на то, что пять веков назад усадьба была домом итальянской знати. Чтобы превратить обитель местной аристократии в современный объект коммерческой недвижимости, в котором с удовольствием разместят свои офисы местные бизнесмены, разработчикам проекта необходимо было не только отреставрировать фасад и каркас здания, но и оснастить его современными системами безопасности и энергосбережения, а также создать интерьер, работать в котором будет приятно и комфортно.
Наконец-то настал торжественный момент, и мы демонстрируем, как здание выглядит после того, как над ним потрудилась славная команда дизайнеров и архитекторов. Отреставрированы были не только эктерьер, интерьер, но и окружающий здание ландшафт. Аккуратная пешеходная дорожка, по которой удобно не только прогуливаться, но и кататься на велосипеде, и много-много зелени.
В саду растут клены и дикие розы. У входа в виллу вас встретят яркие цветники. Согласно проекту, усадьба должна стать естественным продолжением леса под названием Montellо, в окружении которого она расположена. Сотрудники офисов, расположенных в вилле, смогут совершать ежедневные прогулки по густому зеленому лесу. Согласитесь, не у каждого клерка есть возможность так часто бывать на природе.
Вот, какую красоту удалось создать талантливым дизанерам из бюро Welldom. Сложно поверить в то, что всего за несколько месяцев, обезображенное временем внутреннее пространство здания превратили в стильное и современное помещение, в котором снова приятно жить и работать. В интерьере четко просматривается выразительная комбинация рустики и минимализма. Архитекторам удалось сохранить многие элементы из прошлой жизни здания, например, деревянные балки и кронштейны. Их задача – напоминать обитателям виллы о длинной и богатой истории здания.
Как было упомянуто выше, проект реконструкции виллы основывался на принципах
Ideal Living, что в переводе с английского означает
идеальная жизнь. Что именно понимается под этим принципом? Для специалистов из Welldom идеальная жизнь – это непрерывный диалог и взаимодействие между архитектурой и дизайном, освешением и конструкцией, интерьером и экстерьером. Проект виллы, который вы видите на изображении, – это яркий пример теории комплексного проектирования в действии.
Интерьер виллы совмещает роскошь с индустриальным стилем, что создает союз красоты и функциональности и фактически подтверждает жизнеспособность теории идеальной жизни.
В этой Книге идей мы проследили за всеми стадиями перевоплощения виллы XVI века из полуразрушенной забытой всеми постройки в настоящий
умный дом, который готов принять в своих стенах новых постояльцев. С помощью дистанционного пульта управления вы можете управлять не только светом, но и даже занавесками. Также в доме есть гигантский пылесос с встроенной системой самоочистки, благодаря которому, не прилагая особых усилий, можно очистить каждый сантиметр усадьбы.
Мы надеемся, что вам понравилась прогулка по этому незаурадному дому будущего, архитекторы которого выбрали не путь разрушения, а путь реконструкции, заключающийся в стремлении ко всему новому без отрицания старого.
Если вам нравится читать про проекты по реконструкции, загляните в Книгу идей ’5 интересных проектов по реконструкции’.