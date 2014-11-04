До & после: проект реконструкции усадьбы XVI века

Сегодня на homify мы рады представить вашему вниманию отреставрированную усадьбу, ставшую призером первого европейского конкурса на лучший проект по полной реконструкции здания, который прошел в текущем году. Главной задачей конкурса была полная реставрация постройки при минимальных затратах. Важнейшими критериями оценки работ, среди прочих, были энергосберегаемость здания и уровень комфорта, созданный в его интерьере.

Усадьба-победитель находится в маленьком городке Монтебеллуна, что на северо-востоке Италии. Она была построена в 1560 году по заказу итальянской семьи из высших слоев общества, в 1753 году была приобретена богатой графиней, а в 2007 заброшенный и безжизненный дом неожиданно купил итальянский предприниматель, решивший во что бы то ни стало отреставрировать здание и превратить его в завидный объект коммерческой недвижимости.