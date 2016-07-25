Как охладить дом без кондиционера

Летняя жара способна вогнать в тоску кого угодно – даже в собственном доме от нее нет спасения. А между тем, постоянное нахождение в зоне высоких температур не только неприятно, но и опасно для здоровья – из-за потерь жидкости нарушается работа почек и сердечнососудистой системы, мозг испытывает нехватку кислорода, в организме накапливаются токсины.
Многих спасает от зноя кондиционер. Но если по каким-то причинам вы не можете его установить, приходится искать альтернативные выходы. Homify подготовил подборку лайфхаков для охлаждения дома без кондиционера – надеемся, они помогут вам провести лето с комфортом.
Об этом нюансе нужно задуматься еще на этапе строительства дома. Теплоизоляция призвана спасать вас не только от холода, но и от жары – особенно это касается крыши, которая постоянно подставлена прямым солнечным лучам.
Наиболее доступным и популярным материалом для этих целей считается пенопласт, однако на самом деле это далеко не самый лучший выбор. Нагреваясь, он выделяет особые токсины, которые могут быть очень опасны для человеческого здоровья. Куда более безопасный и не слишком дорогой вариант – минеральная вата, имеющая превосходные изолирующие показатели.
Многие скептики утверждают, что вентилятор лишь создает иллюзию прохлады, и если говорить о непроветриваемых помещениях, то это действительно так. В душной комнате лопасти лишь «месят» горячий воздух, не слишком спасая ситуацию. К тому же, постепенно нагреваясь, прибор будет вносить свою лепту в общую жару. А вот поставив вентилятор у открытого окна, вы обеспечите постоянный приток свежего воздуха – чистого и прохладного.
Лучше всего выбирать устройство, предусматривающее режим вращения корпуса – так вы позволите ветерку более равномерно распределяться по комнате и сможете избежать простуды от непрерывного дуновения в вашу сторону.
Если вентилятора у вас нет, окна в самое жаркое время суток лучше закрывать, каким бы абсурдным ни казался этот совет. Распахнутые ставни впустят в дом раскаленный воздух, который вовсе не добавит комфорта.
Проветривать помещение лучше всего в прохладное время суток – ранним утром или поздним вечером. Если же вы не боитесь сквозняков, оставляйте окна открытыми на всю ночь, предварительно позаботившись о прочных москитных сетках – они не только не впустят непрошенных насекомых, но и уберегут от падения ваших собственных питомцев.
Чтобы уберечь свой дом от жары и духоты, постарайтесь в летнее время реже включать плиту. Вряд ли в такой зной у вас возникнет потребность в горячей пище – поверьте, отказ от нее еще и поможет вам сэкономить время. Если вы ведете здоровый образ жизни, перспектива перехода на готовые продукты наверняка пугает вас, но на деле все не так страшно – каши и пасту можно заменить цельнозерновыми хлопьями и хлебом, выпечку – холодными ягодными десертами, мясные блюда – нежирной ветчиной или полукопченым мясом. А сколько свежих овощей и фруктов доступны в этом сезоне!
Регулярно протирая полы, вы не только будете содержать свое жилище в чистоте, но и сможете немного охладить помещение. Если времени на танцы со шваброй нет, купите увлажнитель воздуха – современные модели имеют множество полезных опций, включая таймер, что значительно упрощает их эксплуатацию. Однако в этом случае необходимо позаботиться и о проветривании – в закрытом помещении с высокой влажностью легко заводится плесень. Еще один вариант – развесить по дому влажные полотенца или увлажнить занавески на окнах.
Кстати об окнах и занавесках. Для летнего сезона лучше всего выбирать светлые шторы, которые хорошо отражают свет. Если белый цвет кажется вам слишком скучным и марким, пройдитесь по пастельным тонам: розовый, персиковый, жемчужно-серый, нежно-голубой, бирюзовый, бледно-сиреневый, линялый зеленый – вы непременно найдете то, что вам по вкусу.
Прекрасным вариантом также являются жалюзи. Регулируя положение реек, вы сможете контролировать количество света в помещении и направление светового потока, обеспечив максимальное удобство.
Метод тонировки окон многим из нас знаком еще с 90-х. Сегодня для этого вы можете нанять специалиста, а можете самостоятельно купить пленку и наклеить ее на стекло. Специальный материал не только приглушает свет, попадающий в комнату, но и частично отражает его. В современных магазинах вы можете найти пленку разных цветов. Наш совет – не берите слишком темную, иначе в пасмурную погоду, которая летом тоже бывает, жилище ваше будет мрачным и унылым.
Если вы живете в частном доме, воспользуйтесь своими преимуществами, посадив под окнами густую зелень. Это могут быть пышные деревья, кустарник, виноградные лозы или лианы – все, что душе угодно. Насаждения подарят не только приятную тень, но и красивый вид из окна. Однако помните, что лето когда-нибудь закончится, и в пасмурный осенний день вы вряд ли получите удовольствие от созерцания голых ветвей. Впрочем, опытный ландшафтный дизайнер поможет вам решить эту проблему.