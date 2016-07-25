Как охладить дом без кондиционера

Летняя жара способна вогнать в тоску кого угодно – даже в собственном доме от нее нет спасения. А между тем, постоянное нахождение в зоне высоких температур не только неприятно, но и опасно для здоровья – из-за потерь жидкости нарушается работа почек и сердечнососудистой системы, мозг испытывает нехватку кислорода, в организме накапливаются токсины.

Многих спасает от зноя кондиционер. Но если по каким-то причинам вы не можете его установить, приходится искать альтернативные выходы. Homify подготовил подборку лайфхаков для охлаждения дома без кондиционера – надеемся, они помогут вам провести лето с комфортом.