7 пристроек к дачным домикам

Дача – прекрасное место, где мы можем в любое время года отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и общением с природой. Как правило, особого шика от нее не требуется – при строительстве дачного домика хозяева обычно заботятся лишь об элементарном комфорте. Однако со временем можно обнаружить, что здание вдруг стало слишком тесным и не может вместить в себя неоднократно пополнившуюся семью, да еще и с друзьями.
Лучший способ расширить пространство в таком случае – сделать пристройку. Если вы как раз планируете этим заняться, подборка из семи практичных идей от Homify наверняка придется очень кстати.
А в этом здании сразу две пристройки! Сначала владельцы дома поняли, что для полноценного комфорта в их жилище явно не хватает места, поэтому пожелали создать отдельное помещение для гостиной. Комнату сделали просторной, с высоким потолком и огромными окнами, а также раздвижными стеклянными дверями, открывающими прекрасный обзор и позволяющими выйти с чашкой кофе прямо в сад.
Позднее возникла необходимость построить новую ванную, и для этого была создана еще одна маленькая пристройка. Экстерьер ее одновременно прост и роскошен – стены облицованы деревянными досками, цвет которых слева направо плавно переходит из дымчато-серого в теплый, рыжеватый.
В один прекрасный момент владельцы старинной французской фермы столкнулись с необходимостью расширить свой дом. Для создания пристройки пришлось расстаться со старым садом, но результат оправдал такие жертвы. Рядом с классическим фермерским домом – продолговатой низкой постройкой с двускатной крышей – новая конструкция выглядит совершенно необычно.
Лаконичная конструкция в духе актуального модернизма сразу привлекает внимание. Фасад первого этажа облицован узкими горизонтальными деревянными досками, а стены второго – матовыми черными панелями. Перед пристройкой – просторный и уютный двор, а современный и стильный интерьер полностью соответствует внешнему оформлению.
Еще один пример расширения старой фермы предоставила команда шотландских архитекторов. Пожалуй, трудно придумать работу более трудную и рискованную, чем устройство санузла в старинном здании со специфическими особенностями канализационной системы. Поэтому для ванного блока было решено сделать пристройку, которая стала не только функциональным обновлением, но и украшением дома.
Внешняя облицовка золотистой древесиной радует глаз, как и стильный интерьер. Через огромные раздвижные стеклянные двери можно не только любоваться окрестностями во время омовения, но и выйти после душа прямо в сад (или же наоборот – сразу попасть в ванную после грязной работы в огороде).
И снова ферма! На этот раз перед нами проект, реализованный в Нидерландах. В отличие от двух предыдущих примеров, здесь мы видим, что и изначальное здание выглядит весьма элегантно. Но пристройку все же решили сделать в ином, более современном стиле. Результат – невероятный тандем старого дома из классического красного кирпича и модерновой конструкции с белыми стенами и холодной металлической отделкой. Главная прелесть – внутри здания, где можно увидеть, как элементы двух половин буквально срастаются друг с другом, создавая поразительный эффект.
Этот проект от британской архитектурной студии просто завораживает. Старое, неприметное бунгало, построенное еще в 50-х годах прошлого века, обрело новую жизнь. Большая двухэтажная пристройка выглядит очень эффектно. Восторг вызывает не только теплый оттенок древесины, выбранной для отделки фасада, но и актуальный в последние годы метод облицовки – передняя стена покрыта вертикальными досками, а боковая – горизонтальными. Особый шарм конструкции придает маленький уютный балкон на втором этаже.
Простая, но очень стильная пристройка радикально изменила вид старого семейного коттеджа, владельцы которого давно мечтали сделать здание более современным. Прекрасным поводом для этого стала потребность в расширении дома. Строители постарались на славу, учтя в своей работе даже самые тонкие нюансы. В частности, одним из недостатков различных пристроек являются проблемы с обогревом. Но данную конструкцию строили по каркасной технологии, используя специальные утеплители, систему вентилируемых фасадов и так называемый теплый пол. Теперь в помещении круглый год поддерживается комфортная температура.
Великолепная пристройка в британском духе была создана в одном из московских поселков. Состоит она из двух половин. Первая – уютная зона отдыха с мягкими креслами, где можно подремать, почитать книгу или пообщаться с друзьями. Через большие стеклянные двери можно любоваться садом и получать удовольствие от естественного освещения.
Вторая половина пристройки – открытая обеденная зона с огромным столом. На двух длинных скамьях под навесом поместится большая семья, а стильные и мощные светильники создают прекрасные условия, позволяя не только обедать, но и наслаждаться поздним ужином на свежем воздухе. Две зоны также разделены двустворчатой стеклянной дверью, благодаря чему обе они кажутся более просторными. Открыв двери, можно объединить их в одно помещение для веселого семейного уик-энда или шумных вечеринок.