7 пристроек к дачным домикам

Дача – прекрасное место, где мы можем в любое время года отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и общением с природой. Как правило, особого шика от нее не требуется – при строительстве дачного домика хозяева обычно заботятся лишь об элементарном комфорте. Однако со временем можно обнаружить, что здание вдруг стало слишком тесным и не может вместить в себя неоднократно пополнившуюся семью, да еще и с друзьями.

Лучший способ расширить пространство в таком случае – сделать пристройку. Если вы как раз планируете этим заняться, подборка из семи практичных идей от Homify наверняка придется очень кстати.