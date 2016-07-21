Как оформить беседки и перголу

Изначально пергола была сугубо утилитарным сооружением, служившим каркасом для винограда. Естественный навес, получившийся из вьющихся лоз, прекрасно защищал от полуденного зноя, поэтому устанавливать такие конструкции стали над террасами, патио, балконами. Позже перголу стали использовать и в декоративных целях, пуская по ней не только виноград, но и цветущие вьющиеся растения.

Сегодня, в век смешения стилей и направлений, понятие «пергола» не то чтобы утратило свое первоначальное значение, но потерпело некоторые трансформации. Этим словом стали называть и обыкновенные навесы, и тенты, и даже вполне самостоятельные беседки. Несмотря на то, что итальянские традиции немного теряются в таком хаосе, простор для креатива открывается просто фантастический. Homify подготовил для вас несколько потрясающих идей для оформления перголы, которые помогут оборудовать красивую и удобную зону отдыха.