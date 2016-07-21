Как оформить беседки и перголу

Изначально пергола была сугубо утилитарным сооружением, служившим каркасом для винограда. Естественный навес, получившийся из вьющихся лоз, прекрасно защищал от полуденного зноя, поэтому устанавливать такие конструкции стали над террасами, патио, балконами. Позже перголу стали использовать и в декоративных целях, пуская по ней не только виноград, но и цветущие вьющиеся растения.
Сегодня, в век смешения стилей и направлений, понятие «пергола» не то чтобы утратило свое первоначальное значение, но потерпело некоторые трансформации. Этим словом стали называть и обыкновенные навесы, и тенты, и даже вполне самостоятельные беседки. Несмотря на то, что итальянские традиции немного теряются в таком хаосе, простор для креатива открывается просто фантастический. Homify подготовил для вас несколько потрясающих идей для оформления перголы, которые помогут оборудовать красивую и удобную зону отдыха.
Если возня с растениями вас не привлекает, и уход за зелеными насаждениями – вовсе не ваше хобби, используйте для перголы ветви и лозы, завершившие свой жизненный цикл. Плетеный навес выглядит очень просто и мило, а для его установки не нужно ни существенных финансовых затрат, ни особых инженерных способностей. Подпорки из грубого необработанного дерева придадут конструкции особый рустикальный шарм.
Кто сказал, что классическая пергола непременно должна выглядеть по-деревенски? Ничего подобного! Конструкция в строгом минималистичном стиле тоже прекрасно выполнит свои функции, если вы намерены выращивать в саду лианы. В холодное же время года она будет не неуклюжим голым остовом, навевающим тоску, а стильным элементом декора.
Любите масштабность? Тогда почему бы не сконструировать огромную перголу, благодаря которой живой зеленый навес закрывал бы весь двор? Особое внимание в таком случае стоит уделить самым важным, стратегическим местам – обеденной зоне, площадке у бассейна или садового прудика, если таковой имеется, игровому корту и т.п.
Сад в восточном стиле – тренд последних нескольких лет. Изящный бамбук, роскошные цветущие сакуры, вычурные бронзовые статуи, искусственные прудики и ручейки с крохотными мистиками, журчащие фонтанчики, необычные каменные изваяния, фонарики – все это просто завораживает.
Под стать саду можно оформить и перголу, сделав ее в виде простого легкого навеса на изящных подпорках. Небольшая хитрость – чтобы регулировать освещение, на перголу стоит не просто натянуть ткань, а установить горизонтальные роллеты.
Еще один способ контролировать не только количество света под навесом, но и его направление – установка металлопластиковой реечной конструкции, напоминающей привычные нам жалюзи. Регулируя положение реек, вы сможете менять освещение под перголой в зависимости от времени суток. Кроме того, смотрится такой модерновый навес очень стильно и необычно.
Поскольку родина самого слова «пергола» – Италия, грешно было бы не упомянуть о средиземноморском стиле, столь популярном у современных дизайнеров. Взгляните на эту великолепную конструкцию, навес которой выполнен из легких белых панелей, а подпорки – из красно-коричневой древесины с выраженным естественным рисунком. По всей длине перголы тянутся ряды крошечных светильников, которые позволяют наслаждаться отдыхом на свежем воздухе и в темное время суток. Признайтесь – ведь вы уже захотели соорудить нечто подобное в своем дворе?