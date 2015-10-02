Kак сделать биокамин в квартире

С того самого момента, как огонь был все-таки приручен человеком и превратился из смертельного врага в надежного друга и помощника, эта мощь самой стремительной из стихий не перестает быть таинственной и притягательной. Вечная магия танцующих языков пламени заставляет нас снова и снова экспериментировать с приемами размещения в интерьере комнаты живого и самовольного, страстного и непокорного огня.
Камины как хранители огня в комнате претерпели поистине революционные преображения благодаря развитию технологий. Многие века оборудование камина в комнате было сопряжено с целым комплексов вопросов по организации системы дымоходов, удалением копоти и гари, заготовкой и хранением дров.
С появлением биокаминов все эти вопросы были решены одним махом – особый вид топлива, используемый для получения огня в этих конструкциях принципиально отличается от классического горения древесины своей чистотой и безотходностью.
Использование технологий биокаминов не означает, что стоит полностью отказаться от классического оформления этих аксессуаров в интерьере. Дровяной камин за долгое время использования стал уже действительно знаковым элементом многих классических интерьеров, и новая технология получения огня без копоти и дыма означает лишь беспроблемность оборудования и использования камина в любой комнате. При этом дизайн биокамина вполне может быть выполнен в полном соответствии с его дровяными аналогами, с той лишь разницей, что поленница дров если и будет присутствовать в интерьере комнаты, то только из декоративных соображений.
Другие типы каминов можно также подробно изучить в статье Камины на любой вкус | Виды каминов.
Биокамины не имеют действительно никаких технологических ограничений для размещения в помещениях.
Благодаря особой термоизоляции корпуса биокаминов такие необыкновенно яркие композиции можно размесить во всю стену гостиной в окружении отделки из бревен. Живые языки пламени окрасят светлые тона комнаты в теплые оттенки, высвечивая фактуру древесины, согревая цветовое решение и придавая всему пространству динамичный ритм бликов и теней.
Размещение биокамина в стеновой нише возможно благодаря особым свойствам топлива этих устройств. Биотопливо не выделяет ни копоти, ни гари, так как производится на основе этанолового спирта с процессом денатурации. Такой этанол экологически чист и безопасен, так как при его горении выделяет лишь небольшое количество тепла, пара и двуокиси углевода. Таким образом, вы получаете удивительно неординарное украшение интерьера, абсолютно не нарушив микроклимата комнаты.
Задавшись идеей живого огня в комнате, можно ограничиться и очень малыми формами биокаминов, выполненными как отдельный интерьерный аксессуар. Такие минималистичные стеклянные сосуды с живым пламенем внутри имеют широчайший спектр вариаций – напольные, настольные, настенные конструкции различных форм и размеров, представляют собой готовое решение по принципу – купил и поставил.
Используя большой биокамин в интерьере помещения с его помощью вполне можно оформить пространство межкомнатной перегородки. Такое необычное решение от дизайнеров помогает простой стене стать на порядок креативнее и кроме того, украсить игрой бликов языков пламени можно сразу две смежные комнаты – например гостиную и столовую. И каждой из таких комнат огонь в биокамине придаст свой колорит интерьеру – от торжественно парадного в гостиной, до уютно-расслабленного очага в зоне столовой.
Веками представление огня в воображении человека было неотделимо от фактуры древесины, поэтому зачастую такую принципиально иную технологию получения огня из биотоплива, тоже хочется как то связать с привычными теплыми образами. Такую возможность дает применение в декоре биокаминов керамических дров, которые благодаря мастерству исполнения неотличимы от их натуральных аналогов. Единственное правило при размещении таких керамических дров в биокамине – не перекрывать ими огонь, чтобы он распространялся вертикально вверх, не нагревая дополнительно материал стенок.
Сочетание противоположностей дарит сдержанно-серому интерьеру необычный всплеск энергичности и динамики. Жаркая, подвижная энергия огня в биокамине и звонкая свежесть яркой зелени комнатных растений ведут в этом интерьере вечный диалог о смерти и жизни, любви и ненависти, о гармоничном сочетании противоположностей, являющемся неисчерпаемым источником движения и развития.
В любом даже самом просторном помещении при желании можно организовать отдельный уголок уединения, и использование биокамина для такой цели является одним из наиболее удачных приемов. Биокамин, встроенный в угловую колонну рядом с панорамным окном и уютным креслом, отделяет своим теплым светом часть комнаты, создавая идеальное пространство вложенное в целом в весь комплекс интерьера. Такое композиционное решение с биокамином отделено ровно настолько, чтобы можно было чувствовать себя обособленно без перегородок и включенным в общую беседу, находясь в своем личном пространстве.
Интересное решение – разместить биокамин, совместив его в интерьере с книжными полками в шкафу. Дополнить такую композицию, обостряя ощущения яркого живого огня в комнате, можно поленницей из дров. Сочетание полного ощущения от присутствия огненных языков рядом с книгами заставляет вспомнить о ценности и близости подлинных вещей в жизни, какова бы не была их природа. Рукописи не горят – об этом стоит вспоминать почаще, сравнивая результаты своей жизни по шкале несгораемости с абсолютом истинных ценностей.
Неповторимое ощущение тепла, исходящее от живого огня в любой его форме, наполнит спальню приглушенным светом и особой атмосферой рисунка теней на стенах. Ни один другой аксессуар не даст вам в спальне столько естественно-магического ощущения без всяких на то специальных усилий, как языки пламени.
Технология биокамина с его экологичностью, чистотой пламени позволяет использовать огонь там, где традиционный камин неприменим в принципе. В спальне, к тому же в непосредственной близости к кровати, живой огонь был бы просто недопустим в любом другом виде, кроме биокаминов.
Теперь же можно смело сочетать такую необычную теплоту живого огня с привычным уютом спальни, обогатив разнообразие интерьерных решений для этих комнат.