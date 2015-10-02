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Kак сделать биокамин в квартире

Перла Вереника Перла Вереника
Bio-Ethanol Kamin mit Echtsteinfassade, Kaminstudio Klaus Ehrlicher Kaminstudio Klaus Ehrlicher ГостинаяКамины и аксессуары
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С того самого момента, как огонь был все-таки приручен человеком и превратился из смертельного врага в надежного друга и помощника, эта мощь самой стремительной из стихий не перестает быть таинственной и притягательной. Вечная магия танцующих языков пламени заставляет нас снова и снова экспериментировать с приемами размещения в интерьере комнаты живого и самовольного, страстного и непокорного огня. 

Камины как хранители огня в комнате претерпели поистине революционные преображения благодаря развитию технологий. Многие века оборудование камина в комнате было сопряжено с целым комплексов вопросов по организации системы дымоходов, удалением копоти и гари, заготовкой и хранением дров. 

С появлением биокаминов все эти  вопросы были решены одним махом – особый вид топлива, используемый для получения огня в этих конструкциях принципиально отличается от классического горения древесины своей чистотой и безотходностью.

В традиционном дизайне

Bio-Ethanol Kamin mit Echtsteinfassade, Kaminstudio Klaus Ehrlicher Kaminstudio Klaus Ehrlicher ГостинаяКамины и аксессуары
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher
Kaminstudio Klaus Ehrlicher

Использование технологий биокаминов не означает, что стоит полностью отказаться от классического оформления этих аксессуаров в интерьере. Дровяной камин за долгое время использования стал уже действительно знаковым элементом многих классических интерьеров, и новая технология получения огня без копоти и дыма означает лишь беспроблемность оборудования и использования камина в любой комнате. При этом дизайн биокамина вполне может быть выполнен в полном соответствии с его дровяными аналогами, с той лишь разницей, что поленница дров если и будет присутствовать в интерьере комнаты, то только из декоративных соображений. 

Другие типы каминов можно также подробно изучить в статье Камины на любой вкус | Виды каминов.

Биокамин во всю стену

экостиль kristinavoloshina Гостиная в рустикальном стиле
kristinavoloshina

экостиль

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Биокамины не имеют действительно никаких технологических ограничений для размещения в помещениях. 

Благодаря особой термоизоляции корпуса биокаминов такие необыкновенно яркие композиции можно размесить во всю стену гостиной в окружении отделки из бревен.  Живые языки пламени окрасят светлые тона комнаты в теплые оттенки, высвечивая фактуру древесины, согревая цветовое решение и придавая всему пространству динамичный ритм бликов и теней. 

Размещение биокамина в стеновой нише возможно благодаря особым свойствам топлива этих устройств. Биотопливо не выделяет ни копоти, ни гари, так как производится на основе этанолового спирта с процессом денатурации. Такой этанол экологически чист и безопасен, так как при его горении выделяет лишь небольшое количество тепла, пара и двуокиси углевода. Таким образом, вы получаете удивительно неординарное украшение интерьера, абсолютно не нарушив микроклимата комнаты. 

В стилистике минимализма

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Задавшись идеей живого огня в комнате, можно ограничиться и очень малыми формами биокаминов, выполненными как отдельный интерьерный аксессуар. Такие минималистичные стеклянные сосуды с живым пламенем внутри имеют широчайший спектр вариаций – напольные, настольные, настенные конструкции различных форм и размеров, представляют собой готовое решение по принципу – купил и поставил. 

Прозрачная стена огня

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гостиная в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Используя большой биокамин в интерьере помещения с его помощью вполне можно оформить пространство межкомнатной перегородки. Такое необычное решение от дизайнеров помогает простой стене стать на порядок креативнее и кроме того, украсить игрой бликов языков пламени можно сразу две смежные комнаты – например гостиную и столовую. И  каждой  из таких комнат огонь в биокамине придаст свой колорит интерьеру – от торжественно парадного в гостиной, до уютно-расслабленного очага  в зоне столовой.

Декорирование биокамина керамическими дровами

Raumteiler Kamine ASPECT - Serie, Kamin-Design GmbH & Co KG Kamin-Design GmbH & Co KG ГостинаяКамины и аксессуары
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG

Kamin-Design GmbH & Co KG
Kamin-Design GmbH &amp; Co KG
Kamin-Design GmbH & Co KG

Веками представление огня в воображении человека было  неотделимо от фактуры древесины, поэтому зачастую такую принципиально иную технологию получения огня из биотоплива, тоже хочется как то связать с  привычными теплыми образами. Такую возможность дает применение в декоре биокаминов керамических дров, которые благодаря мастерству исполнения неотличимы от их натуральных аналогов. Единственное правило при размещении таких керамических дров в биокамине – не перекрывать ими огонь, чтобы он распространялся вертикально вверх, не нагревая дополнительно материал стенок.

Яркие сочетания в интерьере

Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяКамины и аксессуары
MIODESIGN

Квартира V

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Сочетание противоположностей дарит сдержанно-серому интерьеру необычный всплеск энергичности и динамики. Жаркая,  подвижная энергия огня в биокамине и звонкая свежесть яркой зелени комнатных  растений ведут в этом интерьере вечный диалог о смерти и жизни, любви и ненависти, о гармоничном сочетании противоположностей, являющемся неисчерпаемым источником движения и развития. 

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Организация пространства

Апартаменты в Москве, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Гостиные в эклектичном стиле
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Апартаменты в Москве

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

В любом даже самом просторном помещении при желании можно организовать отдельный уголок уединения, и использование биокамина для такой цели является одним из наиболее удачных приемов.  Биокамин, встроенный в угловую колонну рядом с панорамным окном и уютным креслом, отделяет своим теплым светом часть комнаты, создавая идеальное пространство вложенное в целом в весь комплекс интерьера. Такое композиционное решение с биокамином  отделено  ровно настолько, чтобы можно было чувствовать себя обособленно без перегородок и включенным в общую беседу, находясь в своем личном пространстве. 

Вечные ценности

Гостиная Medianyk Studio Гостиная в стиле модерн
Medianyk Studio

Гостиная

Medianyk Studio
Medianyk Studio
Medianyk Studio

Интересное решение – разместить биокамин, совместив его в интерьере с книжными полками в шкафу. Дополнить такую композицию, обостряя ощущения яркого живого огня в комнате, можно поленницей из дров. Сочетание полного ощущения от присутствия огненных языков рядом с книгами заставляет вспомнить о ценности и близости подлинных вещей в жизни, какова бы не была их природа. Рукописи не горят – об этом стоит вспоминать почаще, сравнивая результаты своей жизни по шкале несгораемости с абсолютом истинных ценностей. 

Тепло огня согреет спальню

new feature, Nox Nox Спальня в стиле минимализм
Nox

new feature

Nox
Nox
Nox

Неповторимое ощущение тепла, исходящее от живого огня в любой его форме, наполнит спальню приглушенным светом и особой атмосферой рисунка теней на стенах. Ни один другой аксессуар не даст вам в спальне столько естественно-магического ощущения без всяких на то специальных усилий, как языки  пламени. 

Технология биокамина с его экологичностью, чистотой пламени позволяет использовать огонь там, где традиционный камин неприменим в принципе. В спальне, к тому же в непосредственной близости к кровати, живой огонь был бы просто недопустим в любом другом виде, кроме биокаминов. 

Теперь же можно смело сочетать такую необычную теплоту живого огня с привычным уютом спальни, обогатив разнообразие  интерьерных решений для  этих комнат.

Пришло время, когда стоит делать перепланировку, что необходимо учесть
Какой биокамин вам хотелось бы разместить в интерьере своей квартиры?

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