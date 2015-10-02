Kак сделать биокамин в квартире

С того самого момента, как огонь был все-таки приручен человеком и превратился из смертельного врага в надежного друга и помощника, эта мощь самой стремительной из стихий не перестает быть таинственной и притягательной. Вечная магия танцующих языков пламени заставляет нас снова и снова экспериментировать с приемами размещения в интерьере комнаты живого и самовольного, страстного и непокорного огня.

Камины как хранители огня в комнате претерпели поистине революционные преображения благодаря развитию технологий. Многие века оборудование камина в комнате было сопряжено с целым комплексов вопросов по организации системы дымоходов, удалением копоти и гари, заготовкой и хранением дров.

С появлением биокаминов все эти вопросы были решены одним махом – особый вид топлива, используемый для получения огня в этих конструкциях принципиально отличается от классического горения древесины своей чистотой и безотходностью.