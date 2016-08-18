Французский геометричный стиль в ландшафтном дизайне

Элегантные и аккуратные симметричные композиции, с демонстративной красотой рукотворного мира на первом плане – это французский геометричный стиль в дизайне сада, которому уже несколько сотен лет.

Эстетика французского сада такого типа строится на красоте геометрических форм, четкой планировке, доминировании человека над природой и абсолютном порядке. В таком саду нет пышных кустов, вся растительность взята под контроль, нет даже имитации буйства природной стихии – только абсолютно ровные и четкие формы.

Очень популярны в данном стиле кусты под обрезку – шаровидные или пирамидальные кроны, ровные ряды, геометричная группировка по размерам, удивительно гармоничные композиции из разных растений.