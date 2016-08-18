Французский геометричный стиль в ландшафтном дизайне

Элегантные и аккуратные симметричные композиции, с демонстративной красотой рукотворного мира на первом плане – это французский геометричный стиль в дизайне сада, которому уже несколько сотен лет.
Эстетика французского сада такого типа строится на красоте геометрических форм, четкой планировке, доминировании человека над природой и абсолютном порядке. В таком саду нет пышных кустов, вся растительность взята под контроль, нет даже имитации буйства природной стихии – только абсолютно ровные и четкие формы.
Очень популярны в данном стиле кусты под обрезку – шаровидные или пирамидальные кроны, ровные ряды, геометричная группировка по размерам, удивительно гармоничные композиции из разных растений.
Французский стиль также называют геометричным, версальским, дворцовым. Главный инструмент в создании такого сада – циркуль или, лучше сказать, ваше собственное воображение. Придумав особенный орнамент, роскошный и торжественный, вы можете воплотить его в виде схемы лабиринтов из кустарников под стрижку. Для маленьких садов рекомендуется высота кустарников до 50 см, для средних (от 10 соток) – около 1,2 метра, для больших (от 25 соток) возможно создание настоящего лабиринта (высотой от 1,8 метра).
Особый шарм такому саду придает театральная выверенность и рассчитанность форм. Суметь поразить гостя не только пышностью сада, но и его продуманностью – хорошая идея! Поэтому при создании такого сада стоит выбирать либо строго геометричные формы (комбинации из прямых линий), либо орнаменты в арабском стиле (для более опытных садоводов).
Если вами было принято решение создать атмосферу аристократичной французской резиденции, по которой с особенным изяществом могли бы прогуливаться придворные дамы, то вам нужно знать главные правила его создания.
Кроме всего прочего (дизайнерских решений, выбора растений и конкретных планировок и комбинаций) стоит знать самый главный секрет сада во французском стиле – постоянный уход. Возможность практически ежедневно (для площади от 25 соток) подстригать сад при своей усадьбе расценивалось как достоинство хозяина, это подчеркивало его статус и наличие нескольких садовников. В дачном или коттеджном варианте на 3-4 сотках стрижка не так хлопотна и, при правильном планировании, может стать практически единственным важным методом ухода после полива и стрижки газона.
При проектировании геометричного сада важно не только рассчитать правильные геометрические формы, но и создать абсолютно симметричные композиции из них на практике. Все орнаменты получаются реализованными на обширной плоской территории. Иногда используется композиция «партер» – прием с газоном в центре сада, вокруг которого уже проектируются геометричные клумбы. Газон в таком случае может быть украшен фонтаном, клумбой, скульптурой в центре.
Французский сад – идеальное решение для того, кто хочет простыми и бюджетными способами создать аристократичную обстановку в саду и навсегда избавиться от колорита стилей кантри или рустик. Вам следует подготовить идеально ровную площадку (от 16 кв. метров, в идеале – около 1,5-2,5 соток), где при перепаде высот следует создать несколько ровных площадок с подпорными стенами, без посадок на склоне. Иногда следует объединить несколько зон сада с помощью террас и лестниц.
Привлекательный внутренний мир сада формируется за счет изгороди или высоких стен со стороны участков соседей. Изгородь может быть сделана из сирени, туи, клёна гинала, пузыреплодника пурпурного (фиолетовый цвет изгороди), рододендрона, вереска, аронии черноплодной, бузины, жасмина.
Для посадок в самом саду применяется более 20-40 видов кустарников. Вы можете выбрать от 5 до 15 для сада в 1,5-2,5 сотки. Многие из них меняют цвет листвы в течение сезона, у некоторых листья слетают к зиме. Создавать орнаменты можно и с учетом цвета кустарников – их можно располагать не только ветвями (одна полоска одного продолжается полоской посадок другого), но и по очереди (один такой, другой такой).
Айва японская низкая, дейция изящная (80 см), лапчатка кустарниковая (долгоиграющее цветение), гортензия (потрясающие огромные цветы, диаметр купола до 1,5 м), барбарис тумберга (70 см), вейгела (ярко-красные ягоды для зимней красоты) – идеально подойдут для старта вашего сада. Быстрорастущие виды для нетерпеливых – клематисы (идеальны для изгороди, прищипывание побегов), горец ауберта (нуждается в постоянной обрезке), чубушник (есть махровые формы, до 2 метров изгороди), магония (вечнозеленая), туи и ели (долго растут, но вечнозеленые), смородина Шмидта (идеальна для изгородей, отлично переносит стрижку, позволяет создавать объемные скульптуры).
В яму или траншею стоит высыпать перегной и удобрения в соответствии с нуждами каждого конкретного сорта. Первые 1-2 года кустарники не удобряют, но хорошо поливают, в жаркую погоду опрыскивают (когда на них не светит солнце, а листья уже не горячие). Формирование начинается лишь на 2-ой или 3-ий год после посадки саженцев, когда растения разрастутся.
Самшит или клематис нуждаются в укрытии на зиму, а у гортензий нужно удалять соцветия после отцветания. Внимательно ознакомьтесь с правилами ухода за каждым сортом.
Изысканность саду придает не только симметрия, но и особенные декоративные элементы. Фонтанчик или поилка для птиц практически обязательны в одной из зон сада и являются практически самым дорогим единичным вложением. Остальной бюджет занимают посадки, газон и мощеная площадка прямо перед домом (строго геометричная и симметричная).
До идеального состояния «как на картинке» геометричный сад маленького формата можно довести за 2-3 года, без учета изгороди, которая будет расти около 5-ти лет до нужной высоты в 1,5 метра. Если изгородь ниже, а растения растут быстрее, то и на изгородь уйдет около 3-х лет.
Для дизайна геометричного сада можно использовать и прямоугольные или квадратные современные кашпо или горшки. Они эффектно подчеркнут перфекционистичность вашего сада.
Интересные материалы для вас на homify:
— Шикарные идеи для модулей хранения;
Французский сад может быть и каскадным! Тогда лучше всего кустарники выбирать контрастные по отношению друг к другу, чтобы они не сливались в одну зеленую стену.