Кладовка для ванной комнаты

Места хранения в Ванной комнате, является одним из самых важных потребностей для любого типа ванной комнаты, особенно если речь идет о маленьких ванных комнатах. От полотенец, расчески, туалетной бумаги до зубной щётки, вы захотите скрыть эти элементы и этот беспорядок, чтобы ваша ванная комната выглядила чистой и организованной, насколько это возможно. Здесь вы можете найти самые лучшие идеи, фотографии и профессионалов, чтобы помочь вам построить свою идеальную ванную.

Какие есть хорошие идеи для хранилища в ванной?

Есть много идей для вашей ванной комнаты, чтобы содержать ее организованно и без помех. Посмотрите на пространство стены над ванной, раковиной и над унитазом. Одним из примеров является, добавление полки над раковиной, которое обеспечивает легкий доступ к вещам, которые вы используете каждый день. У вас много места над вашим туалетом? Займите это пространство, используя шкаф, полки, и корзину для туалетных принадлежностей. Специй стойки из IKEA также отлично смотреться на стене для организации туалетные принадлежностей. И давайте не будем забывать, о крючках для подвешивания полотенца сзади двери.

Какие виды хранение я могу использовать в ванной?

От открытого хранения до встроенного хранилища, есть несколько типов хранения в ванной, которые вы можете использовать, чтобы содержать вещи организовано. Встроенная система хранения может быть немного дороже, так как они состоят из шкафов, сует, организационных ящиков или зеркал, но это будет сложно встроить в маленькую ванную комнату. Некоторые идеи хранения для открытой ванной комнаты состоят из сумок, корзин, крючков и стеллажей.

Как я могу найти вдохновение для хранение в ванной?

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