Кладка кирпича

Кто в детстве не собирал дом, замок, крепость из деревянных, пластмассовых кубиков строительного конструктора. Мечта о своем доме, гараже, какой-либо постройке, выполненной своими руками, остается жить до старости. Это сложная задача для хозяев, кто прежде не занимался строительством, ведь здесь очень много всякий элементов, на которых и строиться работа. Растворы, правильная кладка и другие вещи, нужно знать чтобы ваш дом или баня стояла долго и служила вам верностью.

Каковы разновидности кирпича?

Основные марки кирпича применяемого для строительства стен – М 100 и М 125. Это самый стандарт кирпичной жизни. Они используются для возведения несущих стен и внутренних перегородок любых зданий и сооружений. Как мы все знаем самое важное это возвести стены и держащую конструкцию, иначе как в сказке при одном вздохе домик развалится.

Наиболее распространенные типоразмеры строительного камня: одинарный – длина 250, ширина 120, высота 65 мм и полуторный, отличающийся от одинарного только по высоте (88 мм – будущая высота ряда кирпичной кладки). Размеры необходимо знать при расчете количества целых кирпичей для укладки полного ряда стены. Кирпич подразделяется: по своей массе и по полнотелый и пустотелый. Так же по материалу изготовления: керамический, изготовленный из глины посредством специального обжига, и силикатный, состоящий из смеси песка и извести. Сторону 250 мм принято называть – ложок. Укладка ряда “в ложок” означает расположение строительного материала по длине вдоль ряда стены. Сторону 120 мм называют тычок. Укладка “тычкового” ряда означает, что строительный материал располагается по ширине поперек укладываемой кирпичом стены здания или постройки. Расположение ложка кратно двум расположениям тычка, плюс стандартный шов раствора, соединяющего кирпичную кладку в 10 мм.

Как правильно развести связующий раствор?

Для того чтобы отдельные кирпичики не рассыпались при дуновении ветерка и стена имела несущую способность, удерживала на своих плечах и перекрытия, и крышу вашего строения, нужен связующий элемент, позволяющий сделать стену надежным монолитным сооружением. Для этого и предназначен цементно-песчаный раствор с применением цемента марки ПЦ – 400. Раствор можно изготовить своими руками, перемешивая цемент и речной песок в соотношении 1:3, сначала в сухом виде, затем добавляя воду до консистенции густой сметаны, в специальной емкости или в бетономешалке. Задача заключается в том, чтобы раствор не растекался самопроизвольно на месте его укладки, но и был достаточно пластичным, позволяющим производить некоторую усадку строительного камня при укладке кирпичной стены. Для придания большей эластичности в цементно-песчаный раствор добавляют глину, известь или просто моющее средство для посуды в небольших количествах. При добавлении этих компонентов раствор дольше не расслаивается с отделением воды на поверхности от самой смеси и при кирпичной кладке дольше не теряет воду, набирая прочность постепенно. Необходимое количество этой смеси для кирпичной кладки своими руками принимается из расчета 1 м.куб.; раствора на 3 – 4 м.куб.;объема кирпичной кладки. На 1 м.кубю; поверхности кладки, в зависимости от толщины стены, расходуется 55 – 60 штук кирпича и, подсчитав количество рядов, в зависимости от его высоты, можно вычислить объем строительного материала в 1 м.куб.;.

Какие инструменты могут понадобится?

Для такого довольно ответственного процесса, как кирпичная кладка своими руками, необходимо иметь следующее инструменты: металлическую плоскую емкость для разведения раствора или бетономешалку; металлическое ведро для доставки раствора к месту работы; совковую лопату для размешивания и выкладывания раствора; кельму – мастерок для разравнивания смеси по поверхности; шнур или леску для обозначения границы выкладываемого ряда; расшивку для придания швам цементно-песчаной смеси между кирпичами более красивого и ухоженного вида; уровень для проверки горизонтального положения кирпича вкладке стены; приспособление – порядовку, которое можно сделать своими руками, разметив ряды будущей кладки на деревянной планке, и учитывая высоту применяемого вами кирпича 65 или 88 мм, плюс стандартный шов после каждого ряда уложенного камня; шаблоны для контроля ровности швов стандартного размера 10 мм. Раствор может быть выложен толщиной не менее 5 – 6 и не более 12 мм; кирку – молоток для раскола кирпича на нестандартные размеры при вставке его в стену; отвес для проверки стен, выложенных своими руками, на вертикальность возведенной конструкции; угольник 90 градусов для проверки углов; грубые рукавицы для того, чтобы сберечь ваши руки от частого соприкосновения с камнем. Если не совсем понятны названия, то просмотрите картинки на сайте Homify, и все сразу станет понятно. Сохраните картинки предметов в своем профиле и затем покажите их продавцу в мтрой-магазине.

С чего начать кладку кирпича?

После выведения фундамента вашей постройки на горизонтальный уровень, одинаковый во всех углах строения будущих стен, он изолируется от кирпичной стены рубероидом. Процесс кладки стройматериала начинается с определения возможности уложить весь ряд из целых кирпичей, без применения нестандартных: трехчетвертных, половинок и четвертей от целого строительного материала. Для этого нужно выложить весь ряд этим материалом без раствора, насухую. Учитывая одинаковые, равномерные зазоры между ними. После этого выкладывают углы будущей постройки – в 3-5 рядов. Тщательно выверите горизонтальность каждого кирпича вашей будущей стены дома или строения. Задайте толщину горизонтальных швов, лучше по шаблону. Проверьте вертикальность углов вашей стены и расхождения стен, которые должны составлять 90 градусов. После всех проверок натяните шнур для обозначения границ первого ряда, а в дальнейшем и всех последующих, перенося каждый раз шнур все выше и выше. При выполнении кладки с толщиной стены свыше 2.5 кирпичей такой же шнур нужно натянуть и с внутренней стороны стены постройки по краю кирпича, обращенного внутрь здания. После этого начинается заполнения рядов строительным материалом.

Как сделать монтаж кирпича на раствор?

Разложив смесь на месте кирпичной укладки, ее тщательно разравнивают кельмой, придавая горизонтальность и одинаковую толщину всему слою кладочного раствора. Укладывают стройматериал: или с нанесением кельмой раствора на сторону, примыкающую к вертикали ранее уложенного кирпича, или по способу проводки ребром камня и сбора достаточного количества смеси для заполнения вертикального шва, уже выложенного на стену цементно-песчаного связующего. Проконтролировав совпадение верхнего ребра со шнуром, после осадки кирпича в раствор снимают излишки выдавленного раствора с лицевой части стены мастерком – кельмой. Не дожидаясь полного высыхания смеси, по швам проходят расшивкой, придавая им красивый, выпуклый или вогнутый вид. Эту операцию можно исключить, если выложенная своими руками стена предназначена для штукатурки.