Идеи для маленькой спальни

Все мы сталкиваемся с проблемой обустройства маленьких пространств, так как хотим туда вложить по максимуму, но в то же время чтобы осталось свободное пространство. Очень часто в рамках городских квартир спальни, приходится комнатка весьма скромных размеров, а в комнату нужно поставить кровать, шкаф, туалетный столик а иногда даже и рабочий уголок. Но в наше время нашлись варианты и для такой, всем знакомой проблемы! На Homify вы найдете множество идей для своей маленькой спальни, где сможете просмотреть фотографии и сохранить подходящие для вас на своем профиле. В будущем они помогут вам визуализировать вашу комнату и подобрать нужные аксессуары для вас.

Как обустроить маленькую спальню?

В первую очередь вам стоит избавиться от всего лишнего в ней, хоть эта тумбочка очень ценная для вас, но ей придется расстаться с этой комнатой. Как мы все знаем, светлые тона визуально расширяют пространство, это именно то что вам и нужно. Разновидность обоев или других покрытий уникальна, ознакомьтесь с ними в салонах, магазинах, журналах и конечно же на Homify. Для маленьких комнат лучше всего подойдет компактная мебель без ножек или что-то в восточном стиле, это поможет сберечь пространство. Так же хороший вариант, это купить побольше зеркал, что будет большим плюсом для хозяйки этой спальни.

Как разместить кровать в маленькой спальне?

Ковать- является самым главным элементом в спальне и как же быть если комната маленькая? К сожалению, придется отказаться от огромной кровати, но это не значит, что вы будете спать на чем то маленьком и неудобном. В наше время мастера делают очень красивые и удобные кровати для маленьких спален, ознакомьтесь с ними на Homify. В маленькой комнате важно разместить кровать так, чтобы она не загромождала проход. Иногда это возможно только, если поставить кровать возле стены с окном — такой вариант расстановки нельзя назвать оптимальным, но у него есть свои преимущества — яркое естественное освещение возле центрального места в спальне.