Идеи для маленькой гостиной

Все мы сталкиваемся с проблемой обустройства маленьких пространств, так как хотим туда вложить по максимуму, но в то же время чтобы осталось свободное пространство. Очень часто в рамках городских квартир гостиная, приходится комнатка весьма скромных размеров, а в комнату нужно поставить диван, секцию, телевизор. Но в наше время нашлись варианты и для такой, всем знакомой проблемы! На Homify вы найдете множество идей для своей маленькой гостиной, где сможете просмотреть фотографии и сохранить подходящие для вас на своем профиле. В будущем они помогут вам визуализировать вашу комнату и подобрать нужные аксессуары для вас.

Как обустроить маленькую гостиную?

Гостиная- это то место, где мы встречаем гостей, общаемся с семьей или играем в настольные игры. Она нуждается в большом пространстве для всех этих дел. Один вариант для увеличения пространства, это совмещение комнат. Например, очень часто гостиная соединяется с кухней, что дает больше места, но запах с кухни будет присутствовать. Так же цветовая гамма играет роль в маленьком пространстве. Старайтесь придерживаться светлых пастельных тонов, они позволят зрительно уволить пространство. Темные и яркие цвета сделают маленькую гостиную больше похожей на кладовую, нежели на комнату. Не покупайте лишнюю мебель, которая только захламит пространство, так например комод для телевизора совсем ненужная вещь, так как телевизор можно с легкостью повесить на стену.

С кем посоветоваться как лучше?

Если у вас есть друзья или родственники, которые так же имеют маленькую гостиную, то их советы вполне вам помогут решить, что нужно для вас. Спросите у них с какими проблемами или расходами они столкнулись при оборудовании маленькой гостиной. Если же у вас нету таких знакомых, то не волнуйтесь. В вашем регионе наверняка есть специалисты с которыми вы сможете проконсультироваться о ваших задумках. Так же дизайнер сможет нарисовать вашу комнату, что поможет увидеть, что вам хочется еще или что можно и убрать.