Дверной проем

Как провести замер дверного проема?

Замерьте ширину проема

Вам необходимо замерить расстоение от одной стены до другой по самой узкой части проема. Замерять надо именно там, где происходит сужение. Если стена кажется вам прямой (без видимых сужений), то место замера не имеет значения.

Если старая дверь не демонтирована, то замерить можно ширину полотна текущей двери, либо расстояние от середины одного наличника (декоративное обрамление двери) до середины другого.

Замерьте высоту проема

Вам необходимо замерить расстояние от пола до верхней части проема по самой низкой его точке. Замерять надо именно там, где происходит сужение. Если верхняя часть проема кажется вам прямой (без видимых сужений), то место замера не имеет значения.

Если старая дверь не демонтирована, то замерить можно высоту полотна текущей двери, либо расстояние от пола до середины верхнего наличника.

Замерьте глубину проема

Вам необходимо замерить толщину стены, составляющую ваш дверной проем или глубину проема.Замерять нужно в трех точках: в нижней, в средней и в верхней частях проема, аналогично замеряется и толщина противоположной стенки проема, и верхняя его часть. Это необходимо, чтобы не упустить самую широкую точку стены. Если старая дверь не демонтирована, то замерять нужно коробку и выступающую за ее пределы стену (если таковая имеется).

Какие бывают дверные проемы?

Дверные проемы изготавливаются из различных материалов:

Деревянные

Такие двери имеют неоспоримые достоинства. Существует великое множество рисунков, текстур и форм деревянных дверей, что позволяет сделать дверь важной деталью интерьера. Разнообразие дверей огромное, что обусловленно множеством потребностей и вкусов покупателей. Дерево – это экологически чистый природный материал, поэтому двери, изготовленные из него, обладают сильной энергетикой. Немаловажно также такое преимущество деревянных дверей, как долговечность и прочность. Диапазон цен на деревянные двери разный и каждый покупатель сможет найти подходящую дверь не приемлемой цене.

Алюминивые

Алюминивые двери известны своей устойчивостью к агрессивной среде, что продлит ей срок службы. Кроме того, они огнестойкие шумоустойчивые и имеют высокие теплоизоляционные свойства. Поэтому такие двери очень конкурентоспособны на современном рынке. Алюминивые двери обладают высокой устойчивостью к коррозии менее массивны чем железные двери.

Стальные

Самый надежный тип дверей для защиты — дома, это стальные двери. Современные стальные двери имеют весомые преимущества, а также дизайнерский подход к их изготовлению. Многие стальные двери обрабатываются антикорром, а при их изготовлении используется сталь высокой толщины. Стальная дверь превосходно звук изолирует окружающую среду которая находиться за ней, а так же такие двери не горят.

Стеклянные

Имеют свойство зрительно расширять пространство помещений. Поскольку стекло легко режется, то можно создать любой оригинальный узор стекла, который будет соответствовать интерьеру дома. Стекла могут быть прозрачными, матовыми, с рельефным узором, различных цветов. Форма остекления может быть различной: прямоугольной, арочной, круглой, треугольной. Стеклянная дверь позволяет сделать дом светлее и уютнее. К недостаткам стеклянных дверей следует отнести их высокую звукопроницаемость.

Шпонированные

Шпон представляет собой тонкий срез с дерева различных пород, толщиной от 0.7-2.5 мм. Шпоном оклеивают дверные полотна. Таким способом двери можно изготовить достаточно легкими и с красивыми, неповторимыми узорами из древесины.

Ламинированные

Представляет собой гладкие двери с наклеенным на них ламинатом, который изготавливается различных цветов и рисунков всех пород деревьев. Таким способом можно сделать дверь дешёвую и похожую на шпонированную дверь.

Кашированные

Похожи на ламинированные, но представляют собой их более дешевый вариант, т.к. это покрытие менее износостойкое, чем ламинат.

Мезонитовые

Производятся из прессованной древесины мелкодисперсных фракций (МДФ). Такие двери долговечные и прочные. Отделку лицевой поверхности двери выполняют из ламината или шпона ценных пород древесины.

Пластиковые

Отделываются натяжкой нескольких слоев пластика, либо красятся. Их особенность и преимущества в легкости, неограниченности цветовой гаммы и уникальности дизайна.

Комбинированные

Производятся с применением различных материалов, это увеличивает возможности придания им необходимых форм, дизайна и разнообразие технических характеристик.

Какие способы открывания дверей существуют?

Распашные

Распашные двери могут открываться в одну сторону так и в обе, они могут быть как и внутренние так и наружные. Такие двери изготавливают из любого материала , слюбым дизайнерским решением. Такие двери делаються с порогом ибез. Пороги бывают автоматически опускающимися для того что бы когда дверь была закрыта в комнате сохранялось тепло и звукоизоляция. Недостаткой таких дверей это предусмотрение пространства для открития, что не всегда удобно, если помещение тесное.

Раздвижные

Такие двери позволяют создавать любые интерьеры. Они становиться все более популярны в жилых домах и общественных помещениях. Раздвежные двери могуть быть как внутренни, так и входные , сприменением современной автоматики. Раздвижные двери уходят вполость внутри стены или движуться паралельно ей. Двери крепятся на верхней, нижней или обеих направляющих. В качестве отделки дверей используются современные материалы: шпон, стекло, зеркала, ламинат и их комбинации

Складные

В качестве отделки дверей используются современные материалы: шпон, стекло, зеркала, ламинат и их комбинации. Складные двери могуть быть только как внутренними.

По месторасположению двери подразделяются на: входные, межкомнатные, гостинные, коридорные, лестничные, кухонные, балконные, чердачные. В зависимости от влагостойкости дверного материала различают двери: повышенной влагостойкости- влажность воздуха более 60%. Нормальной влагостойкости – влажность воздуха до 60%.

В зависимости от отделки поверхности двери бывают: с прозрачным покрытием- лаки. С не прозрачным покрытием – краски, эмали, декоративные пластики или пленки.

В основном в каждом доме, в проектах многоквартирных строений предусматривают стандартизированные дверные проемы. Если вы живете в многоквартирном доме, то скорее всего межкомнатные проходы у вас одинаковые, стандартного размера, и вам будет проще найти и купить коробку с дверью чем делать их по индивидуальному заказу. Что бы определить какая стандартная ширина и высота полотна в вашем проеме, необходимо провести замер дверного проема как было указано выше. А таблица стандартных дверных проемов находиться у нас на сайте.