Душевые кабины

Душевые кабины стали популярны в последнее время. Ванная занимает много места места в ванной комнате и не всегда легко подобрать верный дизайн ванной. Дизайн душевой кабины дается в разы легче, да и если у вас не так много место в ванной комнате, то душевая кабина — это для вас самый оптимальный вариант. Преимущества душевой кабины Как и сказано выше, душевая кабина — это экономия пространства. Во — вторых, экономия воды, ведь вода подается не сплошным потоком. И конечно, безопасность. Для людей преклонного возраста или с отграниченными возможностями использование душевой кабины станет намного проще, чем использование ванной комнаты. Использование душевых кабин является более гигиеничным вариантом, чем использование ванной, так как в душевой кабине использованная вода смывается гораздо быстрее.

Виды и дизайн душевой кабины. Душевая кабина легко впишется в любую ванную комнату. Одна из самых популярных — это угловая душевая кабинка, которая еще больше экономит время. Так же есть прямоугольные, квадратные и даже круглые. Все зависит от размеров ванной комнаты и вашего выбора. Что касается дизайна, то тут у вас есть бесконечные возможности. Если вам вдруг захотелось добавить изысканности в ваш стиль, то вы можете попробовать построить свою душевую в азиатском, средиземноморском или тропическом стиле. Если же вы не любите резких перемен, то скорее всего вам подойдет минимализм или лофт стиль. Кроме выше перечисленных стилей, есть еще такие стили как рустикальный, кантри, колониальный, эклектичный и многие другие. Безусловно, вы можете быть оригинальным и смешать несколько стилей, но будьте внимательны при таком выборе.

Как выбрать верную душевую кабину?

Душевая кабина должна, как минимум, помещаться легко в пространство. Заходя в душевую кабину, человек должен легко в ней помещаться, чтобы чувствовать себя спокойна. Не менее важно, чтобы человек не испытывал дискомфорт, когда входит или выходит из душевой кабины. Существуют два типа душевых кабин: закрытые и открытые. Открытый вариант более дешевый, но менее удобен. Согласно всем санитарным-техническим нормам, лучше преобретать закрытые душевые кабины. Они состоят из крыши и всех стенок. Такая кабина обойдется дороже, но зато ее не обязателбно ставить в стенке. Двери душевой кабины тоже делятся на два типа: стеклянные и разноцветные. Оба варианта одинаковы в своей функциональности. Если же вы решили приобрести стелянные дверцы, то убедитесь, что стекло типа «триплекс» , которое внутри имеет специальную пленку. Эта пленка не позволит разлететься осколкам стекла, при повреждение дверцы для душа.

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