Дизайн дома

Если вы недавно построили дом и ищете идеи по его обустройству, то лучшего места, чем Homify просто не найти.

Здесь собраны лучшие идеи по оформлению комнат или дизайну всего пространства.

Ваш дом будет выглядеть безупречно. Не бойтесь нанимать необходимых специалистов, которые вам помогут воплотить мечту в жизнь!

Где я могу найти идеи по оформлению дома?

Возможно, у вас уже есть представление, что вы хотите получить в итоге: основная концепция или даже четкий план. Тем не менее, найти все необходимые составляющие элементы будет довольно сложно. Зайдите в ближайшие магазины, ознакомьтесь с ассортиментом. Еще одна хорошая идея – начать собирать идеи, которые вас вдохновляют. Вы можете сделать это с помощью книги идей на Homify, где даже можно добавить комментарий, что именно вам понравилось в том или ином варианте.

Как я могу снизить затраты при оформлении дома?

Создать дом с нуля, в котором будет реализован свой собственный стиль – довольно дорогостоящий процесс. Тем не менее, проделав много работы самостоятельно, затраты можно сократить. Если у вас есть больший бюджет, вы можете воспользоваться услугами профессионалов, например, дизайнеров интерьера, которые могут сделать работу гораздо быстрее и качественнее. Но перед этим вам стоит четко определить бюджет.

Какие специалисты могут понадобиться для работы над оформлением дома?

Если вы планируете начинать работу над домом с самого начала, хорошей идеей будет нанять архитектора, который сможет помочь на каждой стадии процесса.

Найм этого специалиста на весь срок реализации проекта может оказаться дорогостоящим, однако он сможет дать ценные рекомендации и идеи по хранению и используемым материалам.

Вы также можете нанять дизайнера, если вы предпочитаете определенный стиль, но не уверены в том, как его воплотить. Вы также сможете снизить затраты, если выполните часть работы самостоятельно.