Детская для мальчика

Детская для мальчика – это особенная комната для любого мальчика, особенно в юном возрасте. Для него это особенная и уникальная комната, где он хотел бы себя чувствовать королем и погружаться в мир приключений. Конечно, вкусы у мальчиков разные, все зависит от возраста, характера и увлечений. Стоит посоветоваться со своим сыном перед ремонтом его комнаты, ведь это именно его комната. Надо также принять во внимание то, как долго вы хотите сохранять детскую в новом дизайне. Дети растут! Сложно представить мальчика подростка, кторый будет рад детским рисункам на стенах. Если вы решили отремонтировать комнату на десять лет вперед, то надо находить баланс в дизайне. В этом случае, вы сможете это сделать при помощи декора. Меняя детский декор на более подростковый стиль, вы сможете добиться своей цели. Вы можете использовать самые обычные предметы декора, такие как: картины, люстры, подушки и другие дизайнерские изделия.

Обратите внимание на то, какой видит ваша сын свою комнату. Присмотритесь к тому, как он предпочитает видеть свой рабочий стол и полки. Если она любит по минимуму вещей и все эти вещи несут за собой конкретную функцию, то не стоит делать из его комнаты «сказочный мир».

Обратите внимание на увлечения вашего сына. Это будет прекрасно, если комната будет сделан по темам его увлечений. Например, если мальчик любит футбол, то ковер в виде футбольного поля и подушки, как футбольные мечи, будут радовать его. Он захочет проводить больше времени в своей комнате. Конечно, если ваш сын еще совсем маленький, то он будет рад видеть свою комнату волшебной и магической, где его будут ждать разные приключения. Если же ваша детская предназначена для двоих девочек, то стоит находить баланс или создавать контрастный стиль. Не пугайтесь разделить их комнату визуально на две разных комнаты, главное, чтоб девочки чувствовали себя комфортно и уютно.

Что важно знать?

Делая ремонт в детской, стоит выбирать экологичные материалы. Возможно, такой выбор будет стоить дороже, но ваш ребенок нуждается в лучших условиях. Одно из важных решений, выбрать цвет. Большинство дизайнеров советуют выбирать постельные тонна. Это может быть: светло синий, бежевый или цвет топленого молока. Интересной идеей будет, если вы решите покрасить одну стену в другой цвет. В этом случае можно выбрать более яркий цвет, чтобы сделать акцент на эту стену. Можно попробовать покрасить одну стену в абсолютно контрастный цвет. Например, вся комната может быть выкрашена в бежевый цвет, а одна стена в синий. Не бойтесь работать с контрастными цветами, главное помнить, что цвета должны быть одного оттенка. Если вы выбрали цветовую палитру холодного оттенка, то и контрастный цвет хоть и одной стены должен быть холодного оттенка.

Самые популярные идеи

Можно перечислять длинный список идей, какой сделать детскую для мальчика. Однако, как и во многих областях, есть две крайности, которые и подходят большинству детей. Если ваш сын хочет видеть свою комнату как мир приключений, то стоит уделить достаточно внимания пространству. Если ваш сын любит спорт, то стоит большую часть комнаты оставить для спортивных увлечений. Если же ваш сын увлекается космосом, то можно всю комнату сделать в космическом стиле. Для этого вам надо использовать ночники и люстры в виде планет. Для полного завершения дизайна, уделить достаточно внимания свету. Постарайтесь создать космический свет! Другая крайность – минимализм. В этом случае, декора не должно быть много, можно повесить картину и поставить на тумбочку оригинальный ночник. Все остальное должно быть строгим и иметь четкие формы. Выбор за вами!

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